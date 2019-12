Otkazala vjenčanje zbog samo tri riječi u njegovom mobitelu

Claire Dalton je rekla kako je saznala da je njen budući suprug lagao tako što mu je pregledala mobitel. Zbog toga je prekinula njihove zaruke. Ona je ovaj događaj podijelila svom Facebook profilu.

- Oduvijek sam bila vrlo religiozna. Religija je uvijek bila srž i središte mog života i djelovanja, a odrasla sam podučavajući istinska načela institucije braka i obitelji. Uvijek su me učili božjoj svrsi braka i obitelji i kako i živjeti tako da možemo biti blagoslovljeni vječnom obitelji i vječnim brakom - napisala je Claire.

Iako nije otkrila što je pronašala na mobitelu svog budućeg supruga, iz njenih opisa čini se kao da je gledao stvari koje su sadističke ili kriminalne.

- Prošla je godina dana. Prošla je jedna godina od kada mi se cijeli svijet srušio u roku od nekoliko sekundi i moj cijeli život se promijenio. Iz nekog razloga sam ustala i uzela njegov mobitel umjesto svog da provjerim do koliko sati radi trgovina. Tada sam pročitala tri riječi na traci za pretraživanje koje su promijenile moje mišljenje o njemu. Tri riječi koje su značile da je pretraživao...možda prije samo nekoliko sati. Cijelo moje ponašanje se vjerojatno promijenilo u toj sekundi kada sam pročitala te riječi jer me on odmah upitao što nije u redu. Pitala sam zašto su te riječi upisane nadajući se da postoji neko logično objašnjenje - objasnila je.

Nikada nije otkrila koje su to riječi, ali vjerojatno su bile toliko vulgarne da su izazvale takvu reakciju. Nakon što ga je optužila, on je pokušao prebaciti krivnju na svog brata.

- Telefon mi je ispao iz ruke prije nego što sam uspjela reći nešto. Htjela sam vrištati. Htjela sam plakati. Željela sam udarati u zid. Ali, u tom trenutku sam ostala paralizirana. Imala sam osjećaj kao da me netko pokušava ugušiti. Nedugo nakon toga počela sam nekontrolirano vrištati. Odlučila sam prekinuti vjenčanje s čovjekom kojeg sam voljela, a koji mi je odjednom postao stranac - kaže.

Ona je rekla kako joj je u konačnici njezino vjerovanje u snagu svog Gospodina i Spasitelja Isusa Krista pomoglo da zaboravi to otkriće i opet pronađe sreću.

- U ovoj situaciji ja sam bila žrtva. I u ovakvim slučajevima kao što je moj, morala sam prestati gledati sebe kao žrtvu i vidjela sam sebe kao ženu Božju s urođenom snagom i sposobnošću da iskusim iscjeljenje i ponovno pronađem sreću - napisala je.

Međutim, puno ljudi joj je komentiralo da ne misle da je ona žrtva i da je predaleko otišla u vjeri. Ali, neki ljudi su komentirali i kako misle da je ona u pravu, a neki su mislili da je problem bio u laganju.

Foto: Facebook Ona je na kraju svojim uzvanicima za vjenčanje, njih oko 300, rekla da je vjenčanje otkazala zašto što je njen budući suprug bio perverznjak, prenosi Distractify.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: