Otključajte svoju podsvijest i povežite se sa svojim pravim ja

1. Zamislite kako se budite u čudnoj, no ipak poznatoj sobi.

Opišite sobu i kako se osjećate dok ste u njoj. Kako je opremljena i kakvih sve ukrasa ima u sobi? Želite li je možda napustiti?



2. Zamislite se kako hodate prema plaži.

1) Koliko ljudi vidite na plaži?

a) Stotine

b) Nekoliko

c) Jednog ili dva čovjeka

d) Nikoga



2) Koliko su od vas udaljeni najbliži ljudi?

a) Blizu su

b) Ne predaleko

c) Prilično su udaljeni

d) Plaža je pusta



3. Hodate putem koji naglo završi kraj velikoga kamenog zida.

Možete se popeti, no čini se da se nećete uspjeti vratiti. Što ćete napraviti? Zaobići ga, preskočiti, ostati kraj zida ili se vratiti odakle ste i došli?

Analiza odgovora

Soba znači djetinjstvo

Soba predstavlja djetinjstvo, a razina udobnosti iskustva iz djetinjstva. Ugodno okruženje podsjeća na lijepo djetinjstvo, a neprivlačno na dosadno ili tužno. Soba bez ukrasa upućuje na to da nemate uspomena, a srednje ukrašena prosječan broj. Napuštanje sobe pokazuje spremnost da odrastete, a želja za ostankom nevoljkost.



Plaža pokazuje koliko ste društveni

Ako ste na plaži vidjeli stotine ljudi, vrlo ste društveni. No ako ste vidjeli jednog ili dva čovjeka, to znači da ste šarmantni i društveni, no volite biti sami. Niste li vidjeli nikoga, najsretniji ste kad ste sami. Ako su vam ljudi blizu, društveni ste, a ako nisu, onda ste tihi i rezervirani.



Zid simbolizira smrt

Pokušavate li zaobići zid, priznajete da je smrt neizbježna, no vjerujete da ima nečeg poslije nje. Preskakujući ga priznajete da je smrt neizbježna i konačna. Ostanete li kraj zida, neodlučni ste što se tiče smrti, a vratite li se nazad putem kojim ste došli, poričete mogućnost smrti.