Otkrila je posudu za kondenzat u hladnjaku i ostala šokirana

- Ovo dijelim zato što nisam znala da postoji posuda za kondenzat na hladnjaku. Ova desno je moja, a lijeva je mamina. Uvijek sam se pitala što ima na stražnjoj strani hladnjaka, no nisam imala pojma da je iznad motora posuda u koju se skuplja voda. Ako bilo tko osjeti neugodan miris u kuhinji i ne možete otkriti izvor, pokušajte pogledati ondje. Apsolutno odvratno - napisala je žena kojoj su objavili samo ime Charlotte Ann u grupi Mrs Hinch Cleaning Tips.

Javilo joj se više od 100.000 ljudi koji tvrde da nisu imali pojma da ta posuda uopće postoji i čemu služi. Neki su je išli potražiti i dodali su fotografije svojih hladnjaka.

Foto: Facebook

Inače, u ovoj grupi ljudi pišu razne savjete i trikove vezane za čišćenje. Ljudi su brzo reagirali na njezinu objavu i počelo se javljati sve više ljudi koji su tražili savjete kako pronaći ili očistiti takvu posudu na svojem hladnjaku.

Foto: Facebook

- Ta posuda se nalazi sa zadnjoj strani hladnjaka iznad motora kompresora. Naime, motor kompresora proizvodi temperaturu od 50 do 70 stupnjeva i tako isparava višak kondenzacijske vode. To je voda koja se tijekom kondenzacije u samom hladnjaku oslobađa te ide kanalima i prelijeva se u tu posudu, pojasnio je Darko Oslaković, serviser u Tehnotron servisu.

Rekao je kako u svojoj dugogodišnjoj praksi iznimno rijetko nailazi na vlasnike hladnjaka koji uopće znaju da ta posuda postoji, a još je manje onih koji je čiste.

- Tu bude stvarno svega. Unutra se zna nakupiti voda stara 10 do 15 godina, bude uginulih glodavaca i stvarno zna stvarati iznimno neugodan miris u kuhinji. Ljudi traže izvor smrada, a nemaju pojma da smrdi ta voda - objasnio je i istovremeno upozorio kako niti jedan proizvođač nije zamislio da će to vlasnici hladnjaka čistiti, nego serviseri.

Foto: Facebook

- Nije predviđeno za korisnika i čišćenje tog prostora ne spada u korisničko održavanje. Čak može biti vrlo opasno jer se ondje nalazi struja i blizu je vode. Hladnjaci su predviđeni da se na njima ništa ne radi dok sve funkcionira. Čim nešto ne radi treba nazvati servis majstore. Ono što korisnik može, to je vrlo jednostavno i odnosi se na čišćenje i dezinfekciju unutrašnjeg prostora za hranu te obrisati uređaj izvana koliko se može. Kod starijeg tipa hladnjaka ste mogli doći i do te posude za kondenzat, a noviji tipovi hladnjaka unazad nekoliko godina tu posudu imaju zatvorenu u kućištu uređaja. Zatvorena je limenim poklopcem pa apsolutno ne možete do nje i ne vidite što je unutra- istaknuo je Oslaković.

Foto: Facebook

Korisnici Facebooka kojima je Charlotte Ann otvorila oči poslije su ispod njezinih fotografija objašnjavali kako se osjećaju loše jer nisu čistili tu posudu, dok je bilo i onih koji su krenuli objašnjavati svrhu takve posude te dijeliti savjete čime se najlakše čisti.

Mnogi su istaknuli kako su njihove posude pričvršćene pa ih ne mogu izvaditi kako bi ih oprali, a jedan od korisnika gorko se nasmijao prisjetivši se kako je i on imao sličnu situaciju kod kuće. Mislio je da je izvor neugodnog mirisa tepih pa ga je bacio, no situacija se nije popravila kupnjom novog tepiha i tad je otkrio hladnjak.

- I mi smo prošlog tjedna imali slično iskustvo kad smo otkrili da je izvor smrada hladnjak. Kad smo ga odmaknuli od zida kako bismo pogledali što je iza, umalo smo povratili - napisala je jedna članica grupe.

- Ne moram ni reći da ovo dodajem na listu mjesečnih obveza čišćenja u kući - napisao je drugi član

- Godinama pokušavam očistiti malenu rupicu na unutrašnjem zidu hladnjaka, no nisam imala pojma da ona vodi do posude. Sad znam što ću raditi čim dođem doma s posla - napisala je treća.