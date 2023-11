Otkrile kako izgleda seksualni život nakon menopauze: 'Želim više seksa s mlađim momcima'

Kad sam prvi put počela prolaziti kroz menopauzu, seks je bio zadnje što sam željela. Nekoliko godina kasnije, čini mi se da se ne mogu zasititi. Teško mi je jer sam se razvela i ne izlazim ozbiljno. Također sam primijetila da više uživam u društvu mlađih muškaraca nego onih mojih godina, ispričala je Lora (54).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Savjeti za menopauzu | Video: 24sata

- Iako znam da muškarci moje dobi ili stariji i sami prolaze kroz promjene, želim biti zadovoljena tijekom spolnog odnosa. I, iskreno, ne želim ozbiljnu vezu i znam da je neću imati s mlađim muškarcem, pa je sve kako treba. Oprezna sam i koristim kondome. Volim biti slobodna i naći se s nekim samo kada trebam seks. Neko vrijeme ostajem s jednim tipom i onda oboje idemo dalje - dodala je.

'Seks me ne zanima'

- Sad sam u perimenopauzi. Kad je to sve počelo u 43. godini, doživjela sam potpuni slom. Sad imam 50 godina i nadam se da to ludilo dolazi svom kraju. Što se tiče seksa, trenutno me uopće ne zanima i nisam sigurna bi li me smetalo da se takvo stanje uopće ne promijeni - rekla je Joanne (50).

'Dovoljna mi je masturbacija'

- Ah, menopauza! Nisam odabrala uzimati nadomjesnu hormonsku terapiju, pa idem na ovu avanturu sa svojim izmijenjenim hormonima u tijelu. Imam 63 godine i prošla sam poremećaje spavanja, vrućine i emocionalne uspone i padove koji su karakterizirali moje perimenopauzalno iskustvo. Trenutno nemam seksualnog partnera i ne želim ga. Imam manje strpljenja za ljubavne smicalice i više nego ikad žudim za vremenom koje je samo za mene. Zadovoljna sam masturbacijom, ali čak se i to iskustvo jako promijenilo; obrazac uzbuđenja i senzacije orgazma niži su nego što su bili. Ništa mi od toga zapravo ne smeta - ispričala je Carol (63).

Foto: Dreamstime_

'Naš seksualni život nastavio se'

- U braku sam 32 godine, a u menopauzu sam ušla kad sam imala 40 godina. Naš je seksualni život bio dobar tijekom cijelog braka. Seksamo se nekoliko puta tjedno. Problemi sa seksom krenuli su kad sam počela dobivati infekcije nakon svakog spolnog odnosa. Razgovarala sam sa svojom doktoricom i ona mi je prepisala antibiotik koji sam svaki put uzimala nakon seksa. To je djelovalo. Tada sam imala histerektomiju i počela sam primjećivati ​​krvarenje nakon odnosa - rekla je Georgea (55).

- Niti jedan mi liječnik nije rekao da su infekcije i krvarenja bila zbog vaginalne suhoće. Napokon sam za to saznala čitajući stranice za podršku ženama u menopauzi. Ponovno sam otišla do svoje liječnice i saznala da je moja vagina sasvim suha i smanjila se do te mjere da je bilo kakvo umetanje nemoguće. Liječnici su nudili malo ili nimalo pomoći. Zato sam naručila vaginalni dilatator i organsku hidratantnu kremu za vaginu. Išla sam od najmanjeg dilatatora do najvećeg i nakon svakog bi puta koristila kremu. Na posljednjem pregledu liječnica je rekla da sam učinila izuzetan posao i da izgledam puno bolje. Naš se spolni život mogao nastaviti, ali samo zbog istraživanja koje sam samostalno odradila - dodala je.

'Opet uživam u seksu kao i prije, možda čak i više'

- Ušla sam u perimenopauzu u dobi od 36 godina zbog stanja koje se naziva preuranjeno zatajenje jajnika. Godinama sam koristila hormone i nastavila imati puni spolni život. Nakon dugog razdoblja vaginalne suhoće, na kraju sam saznala da je stres glavni uzrok tome. Kad sam napunila 54 godine, upoznala sam svog sadašnjeg partnera koji je strpljiv i opušten. Više ne patim od suhoće rodnice i ponovno uživam u seksu kao nekada, a možda i više - ispričala je Michelle (57).