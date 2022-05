Otkrile zašto izlaze s mlađim muškarcima: 'Moj medvjedić je prema meni posebno pažljiv'

Foto: Fotolia

Ja sam starija žena i u vezi sam s 20-godišnjakom. Ne osuđujte me, on je meni prvi prišao. Da, to je totalna ludnica i osjećam se fantastično, ispričala je jedna od njih

Mnoge kažu da ne mogu otvoreno razgovarati o svojim vezama s prijateljima i članovima obitelji pa radije pišu o intimnim stvarima na Whisperu jer tamo mogu ostati anonimne. Neke se srame svojih veza iako u mladosti svojih partnera neizmjerno uživaju dok su druge ponosne što izlaze s mladim dečkima i to otvoreno pokazuju svima. POGLEDAJTE VIDEO: Starije žene iskreno su priznale kako je biti u vezi s puno mlađim muškarcima - opisale su svoja iskustva. Neke od njih uživaju u seksu prepunom strasti i energije, druge kažu kako ponekad imaju osjećaj kao da čuvaju djecu...