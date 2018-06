Otkrivamo kakve ženske grudi momci najviše vole - ne velike!

Mnoge žene žive u zabludi kada misle da su muškarcima najprivlačnije one sa velikim grudima. Istina, nekima je to prioritet kod izbora partnerice, no većini muškaraca to nije važno, pokazala je nedavno objavljenja studija. Važniji su im, kažu, oblik i čvrstoća.

Foto: CAKE

Europski istraživači su se pozabavili temom kakve grudi momci vole uzimajući u obzir četiri države - Brazil, Kamerun, Češku i Namibiju. Studiju su nazvali "Men’s Preferences For Women’s Breast Size and Shape in Four Cultures" (Muški prioriteti veličine i oblika dojki u četiri kulture).

Istraživanjem su obuhvatili 267 muškaraca, a rezultate su objavili u časopisu "Evolution and Human Behavior". Rezultati su pokazali da žene s malim grudima nemaju razloga za brigu, veličina definitivno nije prioritet kod momaka, prenosi Rebel Circus.

Ali, čvrstoća ima je jako važna. Ispostavilo se da je to većini muškaraca najvažnija stvar kada su ženske grudi u pitanju, neovisno koliko su velike. Na osnovu toga istraživači su zaključili da je dečkima oblik grudi puno važniji od toga da su velike, jer oblik je definiran čvrstoćom.

Foto: Dreamstime

A zašto je čvrstoća toliko bitna?

Odgovor na ovo pitanje znanstvenici pronalaze u evoluciji - muškarci podsvjesno povezuju čvrste grudi sa "seksualnim opstankom najsposobnijih". Što su grudi čvršće, žena je zdravija i bolji je izbor za partnericu. Poznato je da su muškarci prilično vizualna bića, pa ova teorija ima logike.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Čvrstoća grudi bi evolucijski mogla dečkima otkriti ponešto i o njezinoj plodnosti - čvrste grudi naznaka su dobre kandidatkinje za reprodukciju. Ukoliko grudi nisu čvrste to bi moglo dati naslutiti da žena neće biti toliko zdrava.

Koja veličina im je najprivlačnija?

Od 267 ispitanih muškaraca, velika većina je rekla kako su im najdraže grudi srednje veličine, ni premalene niti prevelike, onako da stanu u šaku i lijepo je popune.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Ipak, na kraju krajeva većina muškaraca preferira druge stvari važnije za sretan zajednički život, a to nema veze ni s oblikom, niti veličinom, a ni s čvrstoćom ženskih grudi.

