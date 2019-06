Otvara se tvrđava sv. Nikole u Šibeniku - do nje samo brodom

Nakon tri godine renovacija i obavljanja radova nužnih za otvorenje tvrđave posjetiteljima, 15. lipnja će se održati svečano otvorenje tvrđave sv. Nikole u Šibeniku. To je druga šibenska znamenitost na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Od prvog dana nakon svečanog otvorenja tvrđavu će se moći besplatno posjetiti do 25. lipnja, i to samo stanovnici Šibensko-kninske županije uz prethodnu rezervaciju besplatnih ulaznica te predočenje osobne iskaznice prilikom preuzimanja karata na prodajnom mjestu Info centra Tvrđave sv. Nikole na šibenskoj rivi na adresi Obala dr. Franje Tuđmana 4.

Važno je napomenuti dokad i za koga je ulaz besplatan jer će ulaznice koštati 130 kuna, a do tvrđave će se moći doći isključivo brodom iz Šibenika. Brod će, od polovice lipnja do polovice listopada ove godine, polaziti iz Šibenika prema utvrđenom rasporedu i to četiri do pet puta dnevno, piše Šibenski portal.

Posjet tvrđavi, zajedno s vožnjom brodom će ukupno trajati dva sata. U cijenu je uključen i mobilni multimedijalni višejezični vodič za svakog posjetitelja, educirano prateće osoblje i priča o jedinstvenom prirodnom fenomenu i spomeniku kulture pod zaštitom UNESCO-a.

Sav prihod od prodaje ulaznica će biti iskorišten za daljnje radove na tvrđavi te na njezino održavanje.

Dosad su posjetitelji bez ikakve kontrole ulazili u tvrđavu s morske i kopnene strane, a uz dugotrajno neodržavanje objekta, to je stvorilo brojne probleme, poput devastiranih podnih otvora i gomilanja raznog otpada.

U početku će biti moguće posjetiti tvrđavu samo morskim putem, budući da unatoč provedenim arheološkim istraživanjima, ulaz na tvrđavu s kopnene strane još nije pronađen, a projektom je previđena izgradnja drvenog mosta kojim će posjetitelji pješice dolaziti do glavnog ulaza.