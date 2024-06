Otvoren je Rougemarin Park, novi program oduševit će sve koji vole festivalsko uzbuđenje

U četvrtak je, četvrti put po redu, na adresi Folnegovića 10, otvoren Rougemarin park, omiljeno mjesto za ljetna druženja na otvorenom, uživanje u novim recepturama signature jela i pića te u novim doživljajima koji garantiraju zabavu za sve uzraste. Ovo je omiljeno mjesto i brojnim poznatima koji su jučer uživali na koncertu kultnog Neki to vole vruće banda, a među njima su bili Zoran Šprajc, Ana Begić Tahiri, Mirjana Mikulić, Mario Petreković, Slaven Kosanović Lunar te brojni foodie obožavatelji koji znaju gdje se uživa u gastro delicijama uz zabavu i dobro društvo.

Foto: Bojan Zibar

Lampice, vrtne sjenice i terasaste chill zone osvanule su u novom ruhu, a park je uređen i opremljen brojnim sadržajima za posjetitelje svih uzrasta, kao i za obitelji s djecom. Ovo je jedini park u koji možete doći na piknik, a ne morate nositi ništa sa sobom jer vas ovdje čeka piknik sve spremno za piknik uz specijalitete chefa Marina Medaka. No, kako ovo nije samo još jedna zelena terasa u gradu, ekipa iz Rougemarin parka pripremila je bogat zabavni program svakog dana pa možete birati između paint&bubbles slikarskih radionica, plesnjaka salse, radionica gin&tonica ili radionica izrade vlastitih signature koktela.

Foto: Bojan Zibar

Posebna su novost u ponudi parka ovog ljeta, grupne ponude koje se odnose na privatne grupe, ali i poslovna druženja. „Program je i ove godine bogat i raznolik i svakog dana imamo zabavu u kojoj mogu uživati svi, i ljubitelji hrane, finih pića ili obitelji s djecom. No, ovo je park posebno dobre atmosfere za druženja s prijateljima, kolegama ili poslovnim partnerima pa smo za njih pripremili posebne pakete i nudimo im da organiziraju vlastito druženje u jednoj od naših zona gdje mogu uživati u posebnim sadržajima koji će animirati cijelu grupu“, pojasnio je chef Marin Medak zaslužan za izvrsnu gastro ponudu parka.

Foto: Bojan Zibar

Druženja u Parku su ove godine osmišljena za zabavu, ali ne samo to. Ako niste nikad bili na pikniku ponedjeljkom, evo prilike jer afterwork počinje uz chill out glazbu i slikarsku radionicu. Užasno popularan program Paint&Bubbles ponedjeljkom će svim posjetiteljima omogućiti slikarsku radionicu pod vodstvom dobro uigrane ekipe iz paint& wine programa tako da upušteno uđete u tjedan i uz čašu pjenušca napravite svoje autorsko umjetničko djelo. Idealan način za opušteni početak tjedna ponedjeljkom i utorkom. Afterwork srijedom, u Rougemarin parku, počinje u 17 sati warm up-om uz DJ-a. Uz gin&tonic uživat će svi koji žele isprobati nove recepture s posebnim tinkturama i začinima koje se mogu miksati po vlastitim željama uz vodstvo iskusnih Rougemarin barmena. Prepoznatljive ljetne teglice s raznobojnim koktelima, ove će vas godine oduševiti, a saznat ćete i zašto! Za sve ljubitelje koktela, ovo je ljeto obećavajuće jer su u ponudi novi signature kokteli koji iznenađuju sastojcima, okusima, ali i prezentacijom. Mini kokteli u malim teglicama idealni su za sve koji žele uživati u okusima, isprobati više koktela ili, jednostavno, sami se okušati u slaganju vlastitog signature koktela. Ako volite uživati u koktelima, zašto ne biste i vi postali cocktail majstor na jedan dan!

Foto: Bojan Zibar

Vikendom je vrijeme za festivalski ugođaj jer petkom u 20:30 sati nastupaju poznati bandovi, a subotom navečer svi plešu salsu uz vodstvo poznatih plesača. Da je ovo najljepši plesni podij u gradu, znaju svi koji su i prošle godine plesali salsu uz zvukove popularnih hitova jer gdje još možete plesati u idiličnom okruženju zelenog parka, a pritom vas u korak prate i s vama plešu naši najpoznatiji plesni instruktori.

Foto: Bojan Zibar

Kako ovo nije još jedan festival, ali pruža festivalsko iskustvo koje traje, cijelog vikenda, točnije subotom od 10 sati pa sve do navečer kao i cijelu nedjelju, park će biti u potpunosti ispunjen sadržajima za obitelji i grupe s djecom. Family vikend zona, igračke za klince, napuhanci, ljetni rekviziti za druženje u parkiću, face painting i slikarske radionice te predstave za djecu oduševit će najmlađe, kreativno će ih zabaviti, a možda će u nekome od njih probuditi i malog umjetnika.

Foto: Bojan Zibar

I ne brinite za svoje kućne ljubimce jer cijeli park je pet's friendly, te će se i vaši se psi zabaviti u odličnoj hladovini najzabavnijeg parka u gradu jer im pripremamo pop up event, modnu reviju kućnih ljubimaca, a svakog dana sve kućne ljubimce častimo poslasticama i igračkama za igru u Parku. Uz to vlasnici pasa će imati priliku proći edukacije i treninge pasa s veterinarima na pop up eventima.

Foto: Bojan Zibar

Kako ovo ljeto prolazi u znaku nogometa, svaka utakmica hrvatske reprezentacije pratit će se na velikom ekranu u Karlovačko corneru, a u posebnoj zoni s četiri velika ekrana pratit će se sve utakmice EURA gdje se uz razne nogometne igre mogu zabaviti svi posjetitelji.

Foto: Bojan Zibar

Uz sve ovo, Rougemarin park je jedini festival koji ne koristi jednokratnu ambalažu jer uživanje u idiličnim zalascima i prirodnoj hladovini, ide uz brigu o okolišu.

Foto: Bojan Zibar

Za sve informacije o programu i rezervacijama zapratite službene Instagram stranice Rougemarin Parka jer ljeto u gradu tek počinje, a ako ne još niste odlučili kamo za vikend, vrijeme je za vikend u parku. Radno vrijeme Rougemarin Parka je od ponedjeljka do četvrtka 17:00 – 23:00, petkom 17:00 – 24:00, subotom 10:00 – 24:00 i nedjeljom 10:00 – 23:00 sata.