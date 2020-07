Outfit za vrtlarenje: Praktične tunike i torbice s džepovima

Boravak u vrtu zahtijeva poseban outfit, a najvažnije je da su to praktični komadi od laganih, udobnih tkanina te čizme zatvorenog tipa, a ključna je i torbica za alat manjih dimenzija

<p>Ako je netko doktorirao kombinacije za vrt, to su zasigurno Britanke koje imaju bujne, zelene vrtove te donose neke neodoljive kombinacije inspirirane svijetom udobnih, laganih komada.</p><p>U svako doba godine nezaobilazne su dobre gumene čizme, a od odjeće na prvom su mjestu komadi poput kratkih hlača, kombinezona, bazičnih majica, rukavica, tunika i marama za kosu te šešir.</p><p>Oko struka ide praktična torbica u koju stanu sve sitnice, ali i manji alat. Ruke štite rukavice od tekstila, ponekad pojačane gumom.</p><p>Krojevi u kojima će nam biti udobno saginjati se i čučati su definitivno široke hlače ili one kratke, a zahvalne u vrtu su i tunike s džepovima, nalik na pregače.</p><p>Praktičan je traper, šireg kroja, dok je u sunčanim danima šešir velikog oboda nezaobilazan modni dodatak.</p><p>Od motiva u vrtu će lijepo izgledati motivi cvijeća, popularni na kreacijama za trenutke u prirodi.</p><p>Inspiracija za boje su, osim latica, i zelena, kao simbol opuštajućih trenutaka.</p><p>Svakako su praktični i kombinezoni, koji sami po sebi imaju više pretinaca, a uglavnom dolaze u pastelnim ili maslinasto zelenim varijantama. Osim gumenih čizama, opcija su i otvorene sandale, no s remenjem, kako bi stopalo bilo stabilno.</p><p>Rukavice su postale modni dodatak za vrt. Iako ionako potrebne, sve ih je više u raznim motivima, a u vodstvu je svakako onaj cvjetni.</p>