Ova baka je prepuna tetovaža i piercinga: 'Govore mi da se trebam sramiti, da je odvratno'

Voli se pokazivati u dekoltiranim haljinama i ne razumije ljude koji je imaju potrebu vrijeđati samo zato što ne izgleda kao svi drugi.

Na TikToku je progovorila o svom iskustvu, a posebno ju je šokirala neznanka koja joj je prišla i zasula je uvredama.

- Bilo je to zbilja frustrirajuće iskustvo s vrlo nepristojnom ženom, koja je očito smatrala potrebnim komentirati moj izgled. Prišla mi je i rekla: 'Trebali biste se sramiti, to je odvratno, izgledate odvratno' - prisjetila se ova baka iz Australije koja se na TikToku predstavlja kao @sweetheartnan66.

Ponekad joj se, kaže, ljudi podsmjehuju zbog odabira odjeće i šarenih tetovaža.

- Pitam se, kako se usuđuju. Neki ljudi trebaju odrasti, opametiti se i prestati biti tako nepristojni. Ozbiljno, to nije potrebno. Zašto jednostavno ne mogu prihvatiti da je to samo jeb... tetovaža? Bože, pa nije tako loše - rekla je u jednom od videa.

- Jako sam zgrožena ljudima i njihovim stavovima prema tetovažama, piercinzima i grudima. Mnogi muškarci bulje u moje grudi i to je tako neugodno. Osjećam se dobro u svojoj koži, osjećam se dobro u odjeći koju biram, volim tko sam. I onda se nađu pojedinci koji me vrijeđaju. To je frustrirajuće - pojasnila je kako se osjeća.

Ipak, mnogima se sviđa njezin stil, a posebno činjenica da je jedinstvena i svoja.

Netko je komentirao: 'Sve buduće generacije izgledat će kao ti. Ne znam u kakvom svijetu živi ta žena koja te izvrijeđala, ona je zapravo odvratna. Meni izgledaš nevjerojatno', prenosi Mirror.

