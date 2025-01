Ova bakterija u kupaonici može izazvati teške crijevne infekcije

Mnogi od nas vjerojatno su primijetili svijetlo narančastu ili ružičastu plijesan koja se nakuplja u kutovima kupaonica. Doktor Karan Rajan objasnio je svojim pratiteljima na TikToku da ta tvar zapravo nije plijesan, nego bakterija koja 'povraća ružičastu sluz'. Istaknuo je da njezin rast može biti znak da druge opasne vrste plijesni imaju idealne uvjete za rast u vašem domu.

Doktor Rajan, britanski kirurg, sveučilišni predavač i autor, rekao je da bakterija koja uzrokuje ovu neugodnu pojavu, poznata kao 'Serratia marcescens', može izazvati infekcije crijeva, mokraćnog sustava ili pluća, osobito kod osoba s oslabljenim imunitetom. Za većinu ljudi, kontakt s ovom bakterijom obično nije opasan, ali bi trebalo izbjegavati da dođe u kontakt s očima ili otvorenim ranama.

- Za one koji su primijetili ovu ružičastu sluz u svojoj kupaonici, to nije plijesan - to je bakterija - rekao je dr. Rajan, objašnjavajući da Serratia marcescens 'povraća' ružičastu sluz po vašoj kupaonici.

- Ako u vašem domu ima dovoljno vlage da se redovito pojavljuje ružičasta sluz, mogli biste zapravo uzgajati i druge vrste plijesni koje mogu uzrokovati respiratorne probleme ili alergije.- rekao je doktor.

Preporuke stručnjaka za prevenciju

Stručnjak za zdravlje savjetuje kako spriječiti rast ove bakterije i drugih opasnih plijesni. Prvi korak je spriječiti da bakterija uopće nastane.

- Prvo pravilo je spriječiti da bakterija raste u prvom redu. Onemogućavanjem njezina rasta, spriječit ćete i rast drugih opasnih plijesni - naglasio je.

Kako biste spriječili rast bakterije, potrebno je održavati vašu kupaonicu suhom i dobro ventiliranom. Uključite ventilator ili otvorite prozor nakon tuširanja kako biste smanjili vlažnost. Također, redovito čišćenje i dezinfekcija kupaonice su ključni jer, kako kaže doktor Rajan, 'vaša kupaonica je prljavija nego što mislite'.

Doktor Rajan je objasnio kako bakterija raste, naglašavajući da bakterija voli vlažna mjesta i uživa u hranjenju mastima koje se nalaze u sapunima i šamponima, zbog čega voli boraviti u zamagljenoj kupaonici.

Za one koji imaju sličan problem, preporučuje se također korištenje sprejeva za čišćenje i dezinfekciju, osobito na rubovima umivaonika i tuš kabina, gdje bakterije najčešće nastaju.