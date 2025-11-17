Obavijesti

FOTO Alanna ima tijelo iz snova i obožava pozirati u badićima

Alanna promiče fitness život i objavljuje videe i fotografije svojih treninga. Svojim napretkom u teretani hvali se tako što često pozira u badiću, a na Instagramu je prati preko 500.000 ljudi
Alanna Dergan od malih nogu bila je izložena svijetu modelinga i medija - već sa sedam godina sudjelovala je u reklamnim kampanjama. Ova 31- godišnjakinja, stasala je u mladu ženu s jasno izraženim stilom. | Foto: Instagram
