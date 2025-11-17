FOTO Alanna ima tijelo iz snova i obožava pozirati u badićima

Alanna promiče fitness život i objavljuje videe i fotografije svojih treninga. Svojim napretkom u teretani hvali se tako što često pozira u badiću, a na Instagramu je prati preko 500.000 ljudi
Alanna Dergan od malih nogu bila je izložena svijetu modelinga i medija - već sa sedam godina sudjelovala je u reklamnim kampanjama. Ova 31- godišnjakinja, stasala je u mladu ženu s jasno izraženim stilom.
Alanna je iskoristila društvene mreže za promociju. Objavljuje snimke iz teretane, pozira u badićima i dijeli videe iz svijeta mode i fitnessa. Na Instagramu je prati 589.000 ljudi.
Bavila se i glumom. Neighbors, Dodgeball Thunderdome i Waste Land, neke su od serija u kojima je imala ulogu.
Unatoč tome što je relativno mlada, Alanna pokazuje kako se kombinacijom modelinga, društvenih mreža i izgradnje osobnog brenda može postići vidljivost u vrlo kompetitivnom digitalnom tržištu. Ipak, poput mnogih influencerica, suočava se s izazovima održavanja relevantnosti, autentičnosti i balansa između komercijalnih angažmana i osobnog izraza.
Na razini uloge uzora mladima - ne promiče specifične društvene kampanje - njezina prisutnost i sadržaj utječu na percepciju ljepote, fitnesa i digitalnog utjecaja.
Kako će se njezina karijera razvijati - hoće li proširiti aktivnost izvan društvenih mreža ili će dodatno učvrstiti svoju poziciju online - ostaje za vidjeti.
