Ovi horoskopski znakovi imaju tendenciju misliti kako je njihovo mišljenje uvijek ono najvažnije te se vrlo često suprostavljaju drugima. To je zato jer su oni takvi po naravi, uvijek imaju pravo.

POGLEDAJTE VIDEO:



1. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Djevice su briljantne. One su pod vladavinom Merkura, planeta intelekta i razmjene informacija. Uvijek iznose intrigantne činjenice i obasipaju vas svojom duhovitošću. Da, oni možda jesu gosti za poželjeti kada je riječ o poticanju razgovora, no ako se s njima uputite u dubokoumne razgovore mogli biste naići na prepreku.

Oni će vam apsolutno uvijek predlagati nekakve preporuke ili će vam davati upute o tome kako ste mogli nešto bolje napraviti. Primjerice, 'Da ste u tu vodu dodali ocat, vaše cvijeće ne bi odumrlo' ili 'Daj da ti pokažem bolji način za rezanje avokada'. Djevicama je stalo do vas, ali one jednostavno uvijek moraju biti u pravu.

Iako bi netko drugi mogao mirno promatrati kako kuhate, Djevica vidi potencijalnu nesreću u načinu na koji držite nož i slično.

2. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Ponosnim Lavovima jedina stvar koja je gora od pogreške je priznati da griješe. Vatreni znakovi ulijevaju strast i moć u svako područje njihovih života.

Lavovi se vole zabavljati, vole dokazivati svoj talent drugima, a dokazuju ga i sebi. Ovi odani znakovi stoje uz svoje prijatelje, obitelj i naravno, uz vlastita mišljenja.

Kada Lav priča i kad shvati da ga netko čuje i zapravo razumije on će biti ispunjen. On je vrlo vjerojatno najimpresivniji u prostoriji ali njegovo mišljenje se uvijek mora čuti i ono najbitnije, uvijek mora biti kako on kaže. Drugačije ne postoji.

3. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Kao zračni znakovi, oni su duboki mislioci koji propituju vjerovanja i prakse koje drugi slijede instinktivno. Kada razgovarate s Vodenjakom uvijek postoji 'zašto'. Primjerice, 'Zašto su neke životinje kućni ljubimci, a druge večera?', 'Zašto društvo cijeni znanost više od umjetnosti?' i slično. Kao izumitelji i ikone Zodijaka, Vodenjaci žele vidjeti promjene u svom svijetu. Svatko tko s njima ne dijeli inovativne ideje i mišljenja je u krivu, a oni tako gube priliku za razumijevanje drugih, piše Pure Wow.