Ribe

Ljudi rođeni u ovom znaku će ovog proljeća imati najviše sreće u ljubavi, više od svih drugih znakova Zodijaka. Sa samim početkom najromantičnijeg doba godine, procvjetat će i njihova romansa.

Moguće je da će postati bliski s nekime tko im je već sad drag ili će dobiti priliku obnoviti staru ljubav. Lijepe vijesti ih očekuju 11. travnja, a posebno bi se dobro mogli zbližiti s Bikom, Rakom, Škorpionom i Jarcem.

Veza s ljudima rođenima pod tim znakovima mogla bi im donijeti duboku ljubav za kojom tragaju te predanost i sigurnost, a to je upravo ono što Ribama treba da bi pokazale svoju najbolju stranu.

U potrazi za srodnom dušom jako će ih privlačiti vodeni znakovi jer su slični, dobro se slažu i privlače međusobno, ali to ne znači i da s njima mogu imati skladan ljubavni i obiteljski odnos - to treba imati na umu.

Ribe koje su već sad u vezi, učvrstit će odnos s partnerom, a moguće je i vjenčanje.

Jarac

Tu se radi o pojedincima koji su vrlo posvećeni obitelji. Oni već u mislima sanjare o svojem malom obiteljskom gnijezdu, a dolazak proljeća možda im omogući baš to.

Jarci koji su sami vjerojatno će upoznati nekoga s kim će poželjeti ostati zajedno do kraja života, a oni koji su sad u vezi, osjetit će da odnos postaje snažniji i ozbiljniji. Moguće je da su ranije osjećali da se nikako ne mogu dobro povezati s partnerom, no to bi se uskoro trebalo promijeniti - ljubavni život će krenuti u drugom, boljem smjeru.

S dolaskom proljeća pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi početi živjeti s dosadašnjim partnerom, a lako je moguće i da zajedno presele u inozemstvo.

Samci će već s prvim danima proljeća osjetiti leptiriće u trbuhu, no ipak bi trebali biti oprezni i ne baciti se u zagrljaj prvoj osobi koja naiđe i pobudi njihovu pažnju - čemu žuriti? Važno je da budu strpljivi i čekaju svoju srodnu dušu, a kad naiđe, to će itekako osjetiti.

Savršen partner za njih mogao bi biti rođen u znaku Bika, Djevice, Škorpiona i Ribe. Naime, s Bikovima i Djevicama dijele podjednake životne ideale, dok će Škorpion cijeniti njihovu ambicioznost, emotivnu stabilnost i ozbiljnost kod rješavanja problema.

Za Ribe je Jarac uzor kojeg vrijedi slijediti, i upravo s ljudima rođenima pod tim znakom imaju najviše izgleda za pravu, vječnu ljubav.

Vaga

Nakon teškog perioda, posebno u ljubavi, ljudi rođeni u znaku Vage napokon će doći na svoje - smiješi im se mir i spokoj na ljubavnom planu. Lako je moguće da će srodna duša pronaći njih, a ne obrnuto kako su se nadali dok su je uzaludno pokušavali pronaći u proteklom periodu.

Ovog proljeća upoznat će nekoga s kim će poželjeti ostarjeti. Strast s tom osobom će biti golema.

Oni koji su već sad u vezi, postat će još sretniji uz partnera i velike su šanse da svoju vezu okrune brakom. Ipak, neke veze neće opstati i to one koje ni ranije nisu funkcionirale, ali to je dobro - to otvara vrata novim, sretnijim vezama.

Najbolji znakovi za Vage su Blizanac, Strijelac, Lav i Vodenjak. Vage su vrlo šarmantni ljudi s dobrom dozom diplomacije u sebi, a to se jako sviđa Blizancima i Vodenjacima koji su pomalo sanjari. Upravo s ta dva znaka je najveća šansa za pravu, duboku ljubav.

Ukoliko se zaljube u Lava, bit će savršen par, a njihova ljubav nalikovat će onima opisanima u romanima. S osobom rođenom u znaku Strijelca čeka ih miran, obiteljski život i odnos pun međusobnog poštovanja, prenosi Atma.