SHOPPING CENTRI

Avenue Mall

Trgovine neće raditi na blagdan Velike Gospe, a ovdje možete saznati točne detalje.

Arena Centar

Trgovine neće raditi na blagdan Velike Gospe, a InterSpar će raditi od 08:00 do 21:00h. Ovdje saznajte više detalja.

Supernova Centar Cvjetni

Trgovine neće raditi na blagdan Velike Gospe.

Supernova Centar Kaptol

Trgovine neće raditi na blagdan Velike Gospe.

City Center One Zagreb East i West

Na blagdan Velike Gospe trgovine u City Center one East neće raditi, a Interspar trgovina će raditi od 8 do 14 h, Wettpunkt od 8 do 24 h, a Cineplexx kino prema redovnom radnom vremenu.

City Center one West trgovine neće raditi, a Interspar će raditi od 7 do 14 sati.

Importanne Centar

Importanne Centar neće raditi na blagdan Velike Gospe.

Importanne Galleria

Importanne Galleria također neće raditi na blagdan Velike Gospe.

King Cross Jankomir

Centar neće raditi, a trgovina InterSpar radit će od 8:00 do 21:00 sati.

Supernova Garden Mall

Centar neće raditi na blagdan Velike Gospe.

Supernova Buzin

Trgovine neće raditi na blagdan Velike Gospe.

Joker Split

Centar neće raditi na blagdan Velike Gospe.

Trgovački lanci

Interspar

Supermarketi Spar i Interspar će uglavnom raditi prema nedjeljnom radnom vremenu, a točno radno vrijeme pogledajte ovdje.

Kaufland

Kauflandove trgovine radit će do 22, 23 ili 24 sata, a detaljno radno vrijeme pogledajte ovdje.

Lidl

Trgovine Lidla na blagdan Velike Gospe radit će uglavnom kao i na blagdane, a ovdje provjerite kako će raditi vaš najbliži dućan.

Konzum

Konzumove trgovine raditi će prema nedjeljnom radnom vremenu, a ovdje možete provjeriti kako će raditi vaš najbliži dućan.

Plodine

Trgovine Plodina će na blagdan Velike Gospe raditi prema nedjeljnom radnom vremenu, a ovdje možete doznati detalje.

Diona

Trgovine će na blagdan Velike Gospe radit prema nedjeljnom radnom vremenu.