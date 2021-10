Prvi korak do svakog smoky eye looka je odlučivanje na koje boje se želite usredotočiti, a to može ovisiti o čimbenicima poput vaše odjeće ili planova, ili najčešće same boje očiju

Svatko tko je ikad proveo sate boreći se s kosom i odlučivao se za frizuru, zna da je ponekad najbolji završni dodir odjevne kombinacije hrabar smoky eye look. POGLEDAJTE VIDEO: Prava šminka može preobraziti cijeli vaš izgled, a s maskama koje su još uvijek neophodne za mnoge svečanosti, ruž je zauzeo stražnje mjesto u tinjajućem, bezvremenskom izgledu očiju. Ako ste se bavili time, vjerojatno je krajnje vrijeme da naučite kako to učiniti na pravi način - pa smo se obratili stručnjacima. Slavni vizažisti Vincent Oquendo i Jamie Greenberg, koji rade s klijentima kao što su Rashida Jones, Mae Whitman i Kaley Cuoco, poznaju moć smoky eye-a - osobito netradicionalne verzije. - Kad god spremam svoje klijentice za crveni tepih, počinjem s očima. Na taj se način možete zaigrati sa šminkom i stvoriti upečatljiv izgled očiju, a da ne morate tapkati oko korektora i pudera - kaže Oquendo. Vodič za nevjerojatni smokey eyes look Prvi korak do svakog smoky eye looka je odlučivanje na koje boje se želite usredotočiti, a to može ovisiti o čimbenicima poput vaše odjeće ili planova. Greenberg predlaže da počnete s bojom očiju. - Postoje određene boje zbog kojih vam oči zaista iskaču, a to seže u teoriju boja - kaže Greenberg i objašnjava da 'komplementarne boje čine jedna drugu upečatljivima, pa ako imate plave oči, nešto s narančastim podtonovima će vam istaknuti oči u prvi plan'. - Ako imate zelene oči, isprobajte olovku s crvenim podtonom ili ciglenom bojom kako bi naglasili boju i oblik očiju. Za smeđe oči, najbolje funkcionira ljubičasta, a mogu nositi i tamno smeđu s malim mrljama zlata kako bi istaknuli šarenicu - objašnjava Greenberg. Nakon sheme boja, vrijeme je da pripremite oči. Greenberg ide odmah s primerom posebno formuliranim kako bi spriječio nabore. Preferira Hourglass Veil Primer za oči, Lorac Behind The Scenes Primer za oči i Smashbox 24 Hour Photo Finish Primer sjenila za oči. Oquendo ima dodatni korak prije stavljanja olovke na kapak.Koristi kapi za oči kako bi 'pomogao očima da izgledaju bjelje i svjetlije pod svom tom šminkom za oči'. Zatim, umjesto primera, koristi zabavan trik. - Na kapke nanosim kremastu olovku za oči. Više volim koristiti olovku kao primer jer veže sjenilo na kapke. Također pomaže dodati dubinu kapcima tako da će boja koju stavite na primer imati dugotrajni efekt - kaže Oquendo. Greenberg preporučuje da počnete s najsvjetlijom bojom sjenila, stavljajući ju prvo ispod obrva, a zatim prema vrhovima kapaka. - Na pregibu kapka upotrijebite sljedeću tamniju boju, a treću najtamniju na kapku, stapajući se s najtamnijom tonom na liniji trepavica - savjetuje Greenberg. - Nakon što izblendam olovku, počinjem s dodavanjem pigmenta na očima. Želite imati najdublju, najtamniju ili najbogatiju boju najbližu liniji trepavica i blendati dok se ne približite pregibu kapka - objašnjava Oquendo. Zatim Greenberg nanosi olovku za oči na liniju trepavica i vodeni rub pa završava s nekoliko slojeva maskare. - Volim koristiti maskaru s vlaknima, koja ima vlakna koja se pričvršćuju za trepavice kako bi dobila dodatni sjaj - kaže ona. - Sad je vrijeme da dodate svoje lažne trepavice. Volim koristiti magnetske trepavice s odgovarajućim magnetskom olovkom za oči jer su tako jednostavne za korištenje. Nanesite još jedan sloj maskare kako bi se umjetne trepavice stopile s pravima za besprijekoran završetak - opisala je svoj postupak Greenberg. Na kraju, Oquendo preporučuje da završite s nekim strateški postavljenim highlighterom: on iscrtava unutarnje kuteve oka, sredinu kapaka i ispod luka obrva, što 'pomaže vratiti svjetlost očima', piše MSN. - Nakon sveg tog rada, uvijek koristim sprej za učvršćivanje kako biste bili sigurni da šminka ostaje na mjestu - zaključuje.