FINANCIJSKI PROBLEMI

FOTO Ovako izgleda Vrsaljkov hotel koji se zatvara - Trebao je biti početak nove ere poslovanja

Boutique hotel Maškovića han zatvoren je zbog financijskih problema i navodne neisplate plaća radnicima. Projekt koji je trebao oživjeti povijesni objekt nije uspio, a budućnost hana ostaje neizvjesna
Boutique hotel Maškovića han trenutačno je zatvoren zbog ozbiljnih financijskih i organizacijskih problema. Iako je prije manje od godinu dana preuzimanje hotela najavljivano kao novi uspješan početak, projekt nije opstao. Došlo je do navodne neisplate plaća zaposlenicima i blokade tvrtke koja je upravljala hotelom. Zbog toga je prestao rad hotela, a radnici su ostali bez posla. Budućnost hotela zasad je neizvjesna. | Foto: Maškovića Han
