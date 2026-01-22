FOTO Ovako izgleda Vrsaljkov hotel koji se zatvara - Trebao je biti početak nove ere poslovanja

Boutique hotel Maškovića han zatvoren je zbog financijskih problema i navodne neisplate plaća radnicima. Projekt koji je trebao oživjeti povijesni objekt nije uspio, a budućnost hana ostaje neizvjesna
Boutique hotel Maškovića han trenutačno je zatvoren zbog ozbiljnih financijskih i organizacijskih problema. Iako je prije manje od godinu dana preuzimanje hotela najavljivano kao novi uspješan početak, projekt nije opstao. Došlo je do navodne neisplate plaća zaposlenicima i blokade tvrtke koja je upravljala hotelom. Zbog toga je prestao rad hotela, a radnici su ostali bez posla. Budućnost hotela zasad je neizvjesna.
Prema navodima medija, problemi u poslovanju započeli su u listopadu, kada je došlo do prekida partnerstva između članova obitelji Vrsaljko. Šime i Mario Vrsaljko povukli su se iz projekta, a upravljanje je ostalo na Andreju Vrsaljku. Prema neslužbenim informacijama, povlačenje investitora dodatno je oslabilo financijsku stabilnost tvrtke. Nakon toga prestaju isplate plaća zaposlenicima. Hotel je ubrzo obustavio rad.
Radnici tvrde kako su posljednju plaću dobili za rujan, iako su radili i tijekom listopada i studenoga. Zbog neisplate, početkom prosinca prestali su dolaziti na posao. Ukupno dvanaest radnika prijavljeno je na burzu rada sredinom siječnja. Zaposlenici potražuju tri i pol mjesečne plaće te su ostali bez zdravstvenog osiguranja. Mnogi od njih imaju financijske obveze koje sada ne mogu podmirivati.
Općina Pakoštane, vlasnik objekta, isticala je zaštitu radnika kao jedan od glavnih uvjeta zakupa. Načelnik je tada naglašavao važnost sigurnosti dvanaest obitelji koje ovise o tom poslu. Danas su ti radnici bez zaposlenja, a zakupac kasni i s plaćanjem najamnine. Općina je poslala opomenu zbog neplaćenog iznosa. Projekt koji je trebao oživjeti turističku ponudu zaleđa trenutačno je zaustavljen.
Izgradnja Maškovića hana započela je 1644. godine po nalogu Jusufa Maškovića, visokog osmanskog dostojanstvenika. Mašković je bio porijeklom iz Vrane te je obnašao dužnost vrhovnog admirala turske flote. Han je zamišljen kao njegova ljetna rezidencija pri povratku iz Carigrada. Planirana je raskošna i moderna građevina s visokom razinom udobnosti. U gradnju su bila uložena velika financijska sredstva.
Na izgradnji hana radilo je i do 500 radnika dnevno. Nakon osvajanja Krete 1645. godine, Jusuf Mašković je zbog političkih okolnosti pozvan na sultanov dvor. Tamo je smaknut, što je prekinulo daljnju izgradnju hana. Zbog njegove smrti, han nikada nije dovršen prema prvotnom planu. Završna verzija bila je znatno skromnija od zamišljene.
Maškovića han građen je u obliku pravokutne osmanske utvrde s karakterističnim islamskim lukovima. U središtu se nalazi paviljon sa šedrvanom, nekadašnjom česmom s vodom. Oko paviljona smještene su bočne zgrade, hamam, džamija i konačište. Građevina je izrađena od fino klesanih kamenih blokova. Cjelina odražava autentičan stil islamske arhitekture.
Heritage hotel raspolaže s 14 dvokrevetnih i 2 deluxe sobe, sve smještene u prizemlju. Sobe su uređene u skladu s izvornom gradnjom i kamenim zidovima. Hotel nudi restoran, wellness, masaže te suvenirnicu i muzej. U sklopu objekta nalaze se i vinoteka, arheološke iskopine te prostori za evente i vjenčanja. Time hotel objedinjuje smještaj, kulturu i gastronomiju.
