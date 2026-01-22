FOTO Ovako izgleda Vrsaljkov hotel koji se zatvara - Trebao je biti početak nove ere poslovanja

Radnici tvrde kako su posljednju plaću dobili za rujan, iako su radili i tijekom listopada i studenoga. Zbog neisplate, početkom prosinca prestali su dolaziti na posao. Ukupno dvanaest radnika prijavljeno je na burzu rada sredinom siječnja. Zaposlenici potražuju tri i pol mjesečne plaće te su ostali bez zdravstvenog osiguranja. Mnogi od njih imaju financijske obveze koje sada ne mogu podmirivati. | Foto: Maškovića Han