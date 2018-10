Ovako prepoznajte poremećaj mucanja kod djece i pomognite

Mucanje je govorni poremećaj koji je karakteriziran čestim ponavljanjima glasova ili slogova, jednosložnih riječi, produžavanjem glasova i blokadama. Uz to, mogu se pojaviti i sekundarna ponašanja poput tikova (pretjerano treptanje, nevoljni pokreti glave i/ili udova), objašnjavaju u Centru logopedije ValMod u Varaždinu.

Mnogi roditelji, nakon što primijete poremećaj govora kod djeteta, bilo da je riječ o nedovoljno razvijenom govoru, mucanju ili teškoćama u izgovoru često su u nedoumici kada prvi put posjetiti logopeda.

Važno je napomenuti kako u razvoju govora, kao i u razvoju općenito, među djecom postoje velike razlike. Dijete prvu riječ može izgovoriti s devet mjeseci, ali i s dvije godine, a da se kasnije govor uredno razvija. Prema ljestvici razvoja govora, prvi problem je nedovoljno razvijen govor.

Prvi znakovi mucanja

Već od prvih mjeseci treba pažljivo slušati dijete jer nam je i u toj ranoj dobi u stanju priopćiti mnogo o sebi. Do osmog mjeseca dijete treba reagirati na glasovni poticaj, izgovarati nekoliko slogova, glasati se kada mu se govori, treba proći fazu vokalizacije i gukanja.

U dobi od 21 mjesec treba govoriti barem osam riječi sa značenjem, oponašati zvuk koji čuje, imenovati i pokazivati jednu ili dvije slike. Kad dijete postane sposobno izgovarati veći broj riječi s određenim značenjem, počinje shvaćati da se dvije riječi u govoru mogu povezivati (“mama, daj!”, “mama, vode!”...). Tako se dijete počinje služiti jednostavnim rečenicama koje u početku nisu potpune, ali su dovoljno jasne i okolini razumljive.

Djeci od druge do četvrte godine treba se obraćati jasnim i jednostavnim rečenicama, ali i nadograđivati ono što su rekla (Idemo van. Da, idemo van.). Što se tiče izgovora, djeca u dobi između tri i tri i pol godine moraju ispravno izgovarati glasove p, b, t, d, k, g, m, n, j, f, v, h, l, a, e, i, o, u. Glasovi s, z, c, š, ž, č, ć, dž, đ, r, lj i nj mogu se tolerirati najdulje do pete godine, a onda potražiti pomoć. Primijete li se kod djeteta neka druga odstupanja u govoru, kao što su mucanje ili brzopletost, trebalo bi što ranije intervenirati.

Mucanje u dječjoj dobi

Mucanje u dječjoj dobi mnogo je češće nego se mislilo te pogađa oko 11 posto četverogodišnjaka, pokazala je zajednička studija Sveučilišta Melbourne, Instituta za istraživanje Murdoch i Sveučilišta Sydney na više od 1600 djece.

Mucanje se najčešće pojavljuje između 2. i 5. godine života. Prema statističkim podatcima, učestalost mucanja kreće se oko 2.4 % u vrtićkoj dobi i 1% u školskoj dobi te se češće javlja kod dječaka nego kod djevojčica.

To tzv. razvojno mucanje često nestaje u kasnijoj dobi, a pogađa više dječake nego djevojčice. Iako se roditelji često brinu zbog mucanja njihovih mališana, studija je utvrdila kako ono ne ostavlja društvene i emocionalne posljedice vidljive u kasnijem životu, piše Medical Express.

Ako je dijete premalo za terapiju, roditelji će dobiti logopedski savjet kako se postaviti, reagirati i pomoći djetetu.

Koji je uzrok mucanja?

- Točan uzrok mucanja nije poznat. Obiteljske studije pokazale su da postoji genetska predispozicija za razvoj mucanja, no, ne može se zanemariti ni okolinski utjecaj u kojem se nalazi „okidač“ (stresan događaj za dijete) koji dovodi do aktiviranja mucanja. Također se pokazalo da dječaci imaju veću sklonost k razvojno perzistentnom mucanju, za razliku od djevojčica koje se brže oporavljaju (3:1 u školskoj dobi). Neki od prediktivnih faktora oporavka od mucanja su: rana pojava mucanja (prije 3.godine), dobre jezične, fonološke i neverbalne sposobnosti, ženski spol i negativna obiteljska anamneza. Mucanje se češće javlja kod djece koja imaju slabije jezične sposobnosti, problem slušnog procesiranja (obrade zvuka), teškoće u praćenju ritma, ADD i hiperaktivnost - pojasnili su u Centru logopedije ValMod.

Može li mucanje proći samo po sebi?

Za mucanje nema lijeka. Potrebna je rehabilitacija koja iziskuje maksimalan angažman pojedinca u kontinuiranoj, dosljednoj i konstantnoj primjeni naučenih tehnika i metoda. Mucanje je poremećaj, nije bolest.

Može li se mucanje pojaviti u odrasloj dobi?

Mucanje se može pojaviti i u odrasloj dobi ukoliko postoji okolinski, psihološki, sociološki okidač kojim puca „najslabija karika“, a to je govor.

Može li se mucanje izliječiti?

