Ovako su se prije učili mjeseci, kutevi i sati - sve pomoću ruke

Koliko je dana u mjesecu

Zatvorite i skupite šake. Svaki zglob i svaki procjep između dva zgloba predstavlja jedan mjesec - počnite brojati od malog prsta lijeve ruke pa ako je mjesec na zglobu, tada ima 31 dan, a ako je na procijepu, 30 dana (ili 28 dana veljača).

Odredite vrijeme prema suncu

Skupite prste i ispružite ruke i šake tako da vam je sunce u ravnini srednjeg prsta. Brojite preostale prste do horizonta; svaki prst predstavlja oko 15 minuta bliže zalasku sunca.

U kojoj je fazi mjesec?

Mjesec u raznim fazama usporedite sa slovima D, C i O. Kad nalikuje na slovo D, mjesec još raste, kad je u obliku O pun je, a C znači da se smanjuje.

Mnemotehnika za rimske brojeve

Upamtite frazu: "LaCa De Mama". Slova L, C, D i M su brojevi 50, 100, 150 i 200.

Provjerite rade li baterije

Podignite bateriju centimetar, dva iznad stola ili na neku drugu ravnu tvrdu površinu i pustite ju da padne. Ako se 'uspravi' pa onda padne, u njoj nema više života. Ako pak malo odskoči prije nego se skroz zaustavi, ima još naboja.

Množite 'na prste'

Stavite ruke ravno ispred sebe. Dodijelite svakom prstu lijeve ruke neki broj od 1 do 5, počevši od malog prsta. Dodijelite brojeve od 6 do 10 svakom prstu desne ruke, počevši od palca. Sada množite, na primjer 9 puta 7, spustite dodijeljeni prst s brojem 7; broj prstiju koji ostane lijevo od tog prsta bit će broj desetine, a broj prstiju desno jedinice.

S prstima odredite kut

Ispružite prste, a dlan stavite na ravnu površinu tako da vam je mali prst na dnu i predstavlja 0 stupnjeva. Palac bi trebao predstavljati 90 stupnjeva, kažiprst 60 stupnjeva, srednji prst 45 i prstenjak 30 stupnjeva, pišu na portalu Holistic Family Tips.

Planete Sunčevog sustava

Ako vam ide engleski jezik, dovoljno je zapamtiti jednu rečenicu na engleskom i koristiti je za mnemotehniku: "My Very Educated Mother Just Served Us Nine" - početno slovo svake riječi početno je slovo planete na engleskom - Merkur, Venera, Earth (Zemlja), Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun .

