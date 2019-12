Ovakvu guzu nije htjela imati: Implantati su joj se izokrenuli

Ni u najcrnjem scenariju nije mislila da se to može dogoditi kada je otišla pod nož. Jabrena iz SAD-a željela je imati oblu guzu pa se je počastila umetanjem implantata. Međutim, nešto je pošlo po zlu i ti implantati su se počeli rotirati unutar nje te stvorili oblik stražnjice kakav nitko ne bi želio imati.

O svojem iskustvu je progovorila u TV emisiji 'Botched' koja se bavi temama o estetskim zahvatima koji su završili katastrofalno. Jabrena kaže da su se implantati počeli pomicati dva tjedna nakon zahvata, a nakon mjesec i pol su se okretali.

- Okretali su se u meni po četiri do pet puta tjedno - rekla je.

Estetski kirurzi spomenute emisije uspjeli su ispraviti tuđu pogrešku i dati joj izgled za kakvim je čeznula. Pojasnili su i gdje je nastao problem. Dr. Terry Dubrow i dr. Paul Nassif kažu da su implantati bili stavljeni u džep, prostor stvoren u tkivu specijalno za njih, koji je bio prevelik.Osim toga, nisu bili niti pozicionirani kako treba.

Zbog toga nisu stajali na mjestu već su se kretali unutar njezinog tijela, a Jabrena je to opisala kao nešto vrlo neugodno.

Kaže da se najprije žalila kirurgu koji je implantate stavljao, no on je rekao da će popraviti grešku za dodatnih 4000 dolara (oko 27.000 kuna), no ona je smatrala kako bi bolja odluka bilo potražiti drugo mišljenje u popularnoj TV emisiji.

- Samo sam željela imati malu, slatku, lijepu guzu, a ne ovako veliku stražnjicu kakvu mi je napravio - rekla je ova djevojka.

Kirurzi su joj prije zahvata u emisiji pojasnili kako ne mogu samo izvaditi sporne implantate jer će ostati višak kože koji će ružno visiti, pa će jedan veliki problem zamijeniti drugi, već napraviti veći zahvat. Dr. Dubrow je na kraju uklonio problematične implantate i tekućinu iz njezine stražnjice i zamijenio ih manjim, bolje oblikovanima.

- Sada konačno imam slatku guzu kakvu sam željela, zahvaljujući dr. Dubrowu - rekla je na kraju, a prenosi Daily Mail.

