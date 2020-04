Ovan voli akciju 'na brzaka', a Ribe dugu, ali nježnu predigru

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: S ljubavlju iz karantene: Pišu pisma Zemlji, vrlo su emotivna

Ovan: Samo da je žestoko

Niste od predigre, a jako se uzbudite kada druga strana učini prvi korak i krene prema vama. Nemate strpljenja za skidanje, već se odmah bacate u akciju. Nije nužno da dođete do spavaće osobe, učinit ćete to na prvom zgodnom mjestu jer kad se uzbudite gubite razum i isključujete se iz vanjskog svijeta. Snažna seksualna energija i samouvjerenost raspametit će vašeg partnera. Vaša omiljena poza ne postoji, bitnije vam je da se to obavi odmah i ako je moguće na neuobičajenom mjestu.

Bik: Puteni do bola

Vrat je vaša erogena zona i ako se druga strana vješto poigra s tim dijelom vašeg tijela, postajete ludi od želje. Volite duga maženja i ne nasrćete odmah. Obožavate onaj dio prije nego što krene sama akcija. A sve poslije je samo orgazam. Znate biti nježni, ali nemate ništa protiv niti malo grubljeg seksa koji će dodatno zapaliti strast i požudu.

Foto: Dreamstime Uživate ako vidite da i partner uživa, ne samo u vašem tijelu, već i u osjećaju koji prolazi njegovim tijelom dok ga vi dodirujete. Omiljena poza vam je misionarska.

Blizanci: Može li u troje?

Prema Zodijaku ne spadate u red osobito strastvenih osoba, odnosno možete obuzdati taj zov tijela. Vašu strast zapalit će riječi, partnerova inteligencija, podbadanje, duhovitost, znanje. U seksu volte raznovrsnost i kad su tu stvari iste i predvidljive gubite interes i žudite za nekom promjenom, možda i flertom. Može pomoći igranje uloga ili čak i trojac ako vaš partner bude spreman na eksperimentiranje.

Rak: Nahrani me ljubavlju

Seks vezujete uz emocije. Obožavate duge predigre i nježne, romantične uvode.

Foto: Dreamstime

U pravom smislu riječi, seks ne završava nakon seksa, tek tada nastupaju trenuci iznimne bliskosti, a ustajanje iz postelje netom nakon ljubavnog čina doživljavate kao odbijanje i napuštanje. Pokleknete li pred užitkom i doživite li flert, lako ćete pomiješati prolaznu avanturu s pravom ljubavlju, zaljubiti se i patiti.

Lav: Želite biti partneru sve

Kad vam se netko svidi, odmah stupate u akciju. Sve ćete organizirati tako da željena osoba padne u vaš naručaj, no nikako nećete pristati biti druga violina. Uživate u zavođenju i seksualnim provokacijama. No, kad ste uzbuđeni, ne gubi mnogo vremena na predigru; glavna predstava – s vama kao glavnim glumcem, može odmah započeti. Najdraži vam je misionarski položaj. Vrlo vam je važno da partner glasno iskazuje zadovoljstvo i hvali vašu ljubavničku vještinu.

Djevica: Izbirljivi do bola

Zbog kontrole koju uvijek želite zadržati, nećete se strastveno i bezrezervno prepustiti seksualnom iskustvu, bar ne u prvih par susreta. Pri izboru seksualnih partnera ste vrlo izbirljivi, a osobna higijena vam je često presudan faktor. Možda nećete iznenaditi svojom maštovitošću, ali s godinama ćete usavršiti tehniku kojom ćete besprijekornim izvođenjem dovesti drugu stranu do vrhunca i ona će poželjeti još i još. Erogena zona vam je trbuh, a volite ‘s leđa’.

Vaga: Zajednički užitak

Slovite za strpljive ljubavnike, iznimno nježne, pomalo spore, ali dosta izdržljive. Strasno se ljubite, dugo mazite i milujete. Sebi i drugoj strani ostavljate dovoljno vremena, a cilj vam je zajednički užitak. Ono što uzbuđuje drugu stranu, uzbuđuje i vas. Najsretniji ste kada uspijete doživjeti orgazam istovremeno jer vam je to još jedan znak povezanosti s partnerom. Volite bočne poze, ali i oralni seks.

Škorpion: Vruće igrice

Na glasu ste kao najveći pohotnici Zodijaka i na ovom polju za vas nema tabua. Volite i razne seksi igračke, zavodljivo donje rublje, kožne odjevne predmete i haltere.

Foto: Dreamstime

I što više želite svog partnera seksualno, to se više zaljubljujete jer vama su ljubav i seks često dvije strane istog novčića. Za seks vam je potreban partner koji voli eksperimentiranje, osoba svjesna svojih seksualnih potreba i koja se ne stidi pokazati da voli vruće igre u krevetu.

Strijelac: Sviđa vam se lov

Duboko ste svjesni svog tijela i njegovih potreba. Bez obzira kakve ste naobrazbe i koliki vam je stupanj samokontrole, kad vas netko privuče, želite ga bez razmišljanja – i to odmah! Vi jednostavno ne možete i ne znate čekati, sviđa vam se lov. Maštate o osobi koja će vas privući na prvi pogled i koja će vas potom bez riječi slijediti - a nakon prvog seksualnog odnosa postat će neupitno da ste oduvijek čekali nekog takvog.

Jarac: Igrate na sigurno

Unatoč maski hladnoće, gotovo ukočenosti, skrivate neslućene potencijale iznimnog ljubavnika. Svu raskoš svoje seksualnosti pokazat ćete u zagrljaju osobe koju poznajete i u čijem se društvu osjećate ugodno. Avanture za jednu noć i neobavezne veze nisu vaš izbor. Seks vam nije najvažnija stvar u životu, a ni apstinencija vam nije strana. Volite dugo i polagano voditi ljubav i ne volite grubost, brzinu i požurivanje bilo koje vrste.

Vodenjak: Nepredvidljivi

Seksu se prepuštate sasvim spontano. Vaša je seksualnost pritajena, a čak i kad zavodite uz pomoć erotskih aluzija, ne ostavljate dojam osobito strastvenih ljubavnika.

Foto: Unsplash

Za skladan ljubavni život važniji vam je mentalni od erotskog sklada. U krevetu nemate velikih zahtjeva i niste nezasitni, no sviđa vam se kad je partner izdržljiv, maštovit i spreman na iznenađenja. Nepredvidljivi ste i kad je predigra u pitanju; nekad ćete beskrajno mnogo vremena potrošiti na maženje i uvodne igre, a nekad ćete odmah prijeći na stvar.

Ribe: Voli me nježno

Podatni ste i imate iluziju da ako se podate partneru u potpunosti, da će vas on i zavoljeti. Ne podnosite grubost i seks na brzaka i uživat ćete u zagrljaju onih koji vole duge predigre i koji seks doživljavaju kao čin stapanja s partnerom. Uz pravog partnera, koji može udovoljiti vašoj potrebi za milovanjima i romantikom, postajete prava vatra u krevetu. Najviše volite seks prije spavanja i nakon tog čina duga milovanja i razgovore.

