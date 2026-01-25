Ovdje se živi najskuplje: 20 gradova s najvišim standardom i gdje je među njima Hrvatska

Troškovi života diljem svijeta variraju, a neki gradovi ističu se svojom visokom cijenom stanovanja, hrane i usluga. Prema najnovijim podacima, najveći dio najskupljih gradova nalazi se u Švicarskoj i SAD-u, dok se među njima nalaze i nordijski centri i globalna financijska središta
1. Zürich, Švicarska.
Zürich je financijsko i kulturno središte Švicarske s vrhunskim standardom života, ali i visokim cijenama stanovanja i restorana.
| Foto: Rudolf Balasko
2. Ženeva, Švicarska.
Kao sjedište mnogih međunarodnih organizacija, Ženeva privlači visoke plaće, ali i visoke troškove života.
| Foto: DREAMSTIME
3. Basel, Švicarska.
Basel je poznat po farmaceutskoj industriji i kulturnim događanjima, što ga čini skupim, ali atraktivnim gradom.
| Foto: Canva
4. Lausanne, Švicarska.
Smješten na obali Ženevskog jezera, Lausanne ima visoke cijene nekretnina i luksuznih sadržaja.
| Foto: 123RF
5. Lugano, Švicarska.
Lugano spaja švicarsku preciznost i mediteranski šarm, što povećava troškove života u gradu.
| Foto: 123RF
6. Bern, Švicarska.
Glavni grad Švicarske nudi visoku kvalitetu života, ali i cijene iznad svjetskog prosjeka.
| Foto: 123RF
7. New York, SAD.
New York je globalno financijsko i kulturno središte, s visokim cijenama stanovanja, hrane i prijevoza.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. Reykjavík, Island.
Glavni grad Islanda nudi jedinstvenu prirodu i kvalitetu života, ali i vrlo visoke troškove prehrane i energije.
| Foto: 123RF
9. Honolulu, SAD.
Na Havajima, Honolulu kombinira tropske ljepote s visokom cijenom stanovanja i svakodnevnih potrepština.
| Foto: 123RF
10. San Francisco, SAD.
San Francisco je središte tehnološke industrije u Silicijskoj dolini, što dovodi do visokih cijena nekretnina.
| Foto: 123RF
11. Tel Aviv-Jafa, Izrael.
Tel Aviv je ekonomsko i kulturno središte Izraela, poznat po visokim cijenama stanovanja i restorana.
| Foto: rostunova elena
12. Seattle, SAD.
Seattle je dom tehnoloških velikana poput Amazona, što podiže troškove stanovanja i života.
| Foto: 123RF
13. Oslo, Norveška.
Oslo nudi visoku kvalitetu života, ali je i jedan od najskupljih gradova u Europi zbog hrane i stanovanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. Singapur, Singapur.
Singapur kombinira poslovni i luksuzni život, s visokim cijenama nekretnina i usluga.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. London, Ujedinjeno Kraljevstvo.
London je financijsko i kulturno središte Velike Britanije s cijenama stanovanja među najvišima u svijetu.
| Foto: Canva
16. Washington, D.C., SAD.
Glavni grad SAD-a ima visoke troškove stanovanja i života, osobito u središtu grada.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
17. San Jose, SAD.
San Jose je tehnološki centar Silicijske doline, s visokim troškovima nekretnina i života.
| Foto: 123RF
18. Boston, SAD.
Boston je obrazovno i poslovno središte s visokim cijenama stanovanja i svakodnevnih troškova.
| Foto: 123RF
19. Charleston, SAD.
Charleston je povijesni grad s rastućim troškovima života, osobito u turizmu i nekretninama.
| Foto: 123RF
20. Kopenhagen, Danska.
Kopenhagen nudi visoku kvalitetu života, ali su cijene hrane, stanovanja i usluga među najvišima u Europi.
| Foto: Jacob Gronholt-Pedersen
Najskuplji hrvatski grad je Zagreb, koji se nalazi na 201. mjestu s indeksom troškova života od 61,1. To znači da je život u glavnom gradu Hrvatske gotovo 40 posto jeftiniji nego u New Yorku.
| Foto: MAREK SLUSARCZYK
Split je na 211. mjestu.
| Foto: 123RF
Rijeka je na 224. mjestu.
| Foto: 123RF
Osijek je na 254. poziciji.
| Foto: Zlatko Zalec