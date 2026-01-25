Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Nismo među prvima...

Ovdje se živi najskuplje: 20 gradova s najvišim standardom i gdje je među njima Hrvatska

Troškovi života diljem svijeta variraju, a neki gradovi ističu se svojom visokom cijenom stanovanja, hrane i usluga. Prema najnovijim podacima, najveći dio najskupljih gradova nalazi se u Švicarskoj i SAD-u, dok se među njima nalaze i nordijski centri i globalna financijska središta
Ovdje se živi najskuplje: 20 gradova s najvišim standardom i gdje je među njima Hrvatska
1. Zürich, Švicarska. Zürich je financijsko i kulturno središte Švicarske s vrhunskim standardom života, ali i visokim cijenama stanovanja i restorana. | Foto: Rudolf Balasko
1/25
1. Zürich, Švicarska. Zürich je financijsko i kulturno središte Švicarske s vrhunskim standardom života, ali i visokim cijenama stanovanja i restorana. | Foto: Rudolf Balasko
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026