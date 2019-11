Ove destinacije su bile totalni hit, ali više se ne mogu vidjeti

U posljednjih 10-a godina nestale su neke od turističkih atrakcija koje su među putnicima imale status ikona - srušila su se neka prirodna čuda, zatvorile neke trgovine, a neka popularna odredišta zatvorena su zbog brige o okolišu. Ukratko, ako ih niste stigli posjetiti do sada, sve su šanse da za to više nećete imati prilike. Evo 9 središta koja su doživjela tu sudbinu:

Zaljev Maya na tajlandskom otoku Ko Phi Phi Leh

Postao je poznat nakon što je prikazan u filmu 'Žal', iz 2000. godine. Glavni glumci bili su Leonardo DiCaprio i Tilda Swinton, koja se upravo iz zaljeva Maya Bay vinula u filmske zvijezde. Nakon što je film objavljen, na tisuće ljudi svakodnevno su posjećivale ovo idilično mjesto, pa je tajlandski odjel za nacionalne parkove, zaštitu divljine i bilja 2018. objavio da se plaža zatvara zbog prekomjernog turizma i zagađenja.

Naime, zagađenje otpadom, brodicama i zaštitnim sredstvima za sunčanje uništilo je oko 80 posto koralja u zaljevu, prenosi The Guardian. Plaža je zatvorena na neodređeno vrijeme, dok se ekosustav ne oporavi.

Azurni prozor

Kameni luk poznat pod romantičnim imenom 'azurni prozor' bio je jedno od najslavnijih turističkih mjesta na Malti. Poznat je i kao prolaz Tieqa tad-Dwejra.

Luk je nastao kad su se urušile dvije vapnenačke morske špilje, a srušio se tijekom oluje 2017. godine.

Srećom, mjesto je ovjekovječeno u prvoj epizodi serijala 'Igre prijestolja'.

Trgovina igračaka 'R Us' na Times Squareu

Trgovina svih vrsta igračaka i atrakcija prostirala se na čak 110.000 četvornih metara. Zatvorena je kada su cijene četvornih metara 'skočile' do neba, što je za postalo neodrživo za omiljenu trgovinu igračaka. Danas su na tom mjestu vodeće trgovine brandova Gap i Old Navy.

Stijena Duckbill na rtu Kiwanda u Oregonu

Stijena koja je dugo vremena balansirala na nesigurnoj podlozi od pijeska nalazila se u zaštićenom području parka Cape Kiwanda. Bila je duga 7 metara i vrlo omiljena meta fotografiranja.

Najprije se počela 'trusiti', odnosno otpadali su komadi. Djelatnici službe za zaštitu parkova u američkoj državi Oregon u početku su mislili da je to zbog prirodnih uzroka, pa je cijela klisura na kojoj je stijena ograđena zbog brojnih smrti i ozljeda uslijed nestabilnog pješčenjaka na tom području.

No, ubrzo se pojavio video snimak skupine ljudi koji guraju stijenu i razbijaju je na komade, koji su zapravo doveli do njenog rušenja, piše Washington Post.

Ljubavni lokoti na mostu Pont des Arts u Parizu

Na postu Pont des Arts, u Francuskoj, nekada je bilo postavljeno na stotine 'ljubavnih lokota' koji su svjedočili o parovima koji su zajedno posjetili to mjesto.

Pretpostavlja se da je taj običaj potaknuo Federico Moccia, u svojoj knjizi 'Želim te'. koja je filmski adaptirana. Tradicija je započela na mostu Ponte Milvio u Rimu i proširila se i na druge gradove.

No, Grad Pariz je uklonio lokote nakon što je most počeo tonuti od njihove težine. Također, ugrađene su ploče od pleksiglasa, kako bi spriječili ljude da dodaju nove lokote, no neki odlučni ljubavnici otad ih postavljaju na svjetiljkama.

Uluru stijene u Australiji

Ljudi Uluru stijene smatraju svetim mjestom, a na njemu postoje tragovi života stari više od 30.000 godina. Turisti su se počeli penjati na njih 1930-ih, no pripadnici Anangu skupine, koje čine članovi nekoliko središnjih australskih aboridžinskih skupina, lobirali su za to da se mjesto zatvori, zato što dio turista ne poštuje njihovu tradiciju te kampira ilegalno.

Uspon je trajno zatvoren ove godine, a vozači parka još uvijek uklanjaju stare znakove koji su turistima pokazivali smjer. Dan prije nego što su stijene zatvorene, na tisuće ljudi čekalo je u redu da se popnu po stijenama po posljednji put. Srećom, ostatak nacionalnog parka Uluru-Kata Tjuta ostaje otvoren, pa ih turisti mogu vidjeti i fotografirati.

Muzej oružja Higgins u Worcesteru

Muzej oružja Higgins u Worcesteru, visoka zgrada u art deco stilu koja podsjeća na dvorac ili tvrđavu, zatvorena je 2013. godine. Sagradio ju je 1920-ih John Woodman Higgins, vlasnik tvrtke Worcester Pressed Steel. U muzeju su bili prikazani oklopi iz cijelog svijeta, uključujući pseće oklope iz 15. stoljeća, te interaktivni eksponati koje su posjetitelji mogli isprobati, navodi Atlas Obscura.

Kao razlog zatvaranja navodi se nemogućnost da se od ulaznica namiri skupa najamnina.

Plaža Legzira u Maroku

Tu su plažu nekada činila dva veličanstvena luka uronjena u ocean. Smještena između gradova Mirleft i Sidi Ifni, sedimentna stijena tijekom zalaska sunca postajala bi žarko crvena.

No, jedan od lukova se srušio 2016. godine. Pretpostavlja se da je razlog tome gibanje oceanskih valova te višegodišnja erozija tla.

Newseum u Washingtonu

Muzej posvećen novinarstvu i evoluciji komunikacije otvoren je 2008. godine, a zatvara se krajem ove godine. Čuvao je eksponate poput antene preko koje se emitiralo u World Trade Centru, zatim osam dijelova Berlinskog zida te Pulitzerovu nagradu. Kako je u blizini besplatni muzej prirode kojim upravlja Institut Smithsonian, ulaznica od 24,95 dolara za ovaj muzej pokazala se neodrživom.

Zgradu je kupio Arheološki muzej Johns Hopkins za 372,5 milijuna dolara, a 31. prosinca ove godine eksponati se sele u skladište dok se ne odluči što će biti s njima, piše Insider.

