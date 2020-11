Antigva i Barbuda upravo su najavile novi program 'Nomad Digital Residence' koji \u0107e radnicima omogu\u0107iti da tamo \u017eive i rade do dvije godine.

Ove države vas zovu da kod njih dođete raditi na daljinu i uživati

Ljudi širom svijeta sanjaju o bijegu iz svojih malenih urbanih stanova ili prigradskih domova, a neke zemlje to pretvaraju u stvarnost. Raditi na daljinu možete iz ovih država

<p>Neke su destinacije, poput Barbadosa i Bermuda, nedavno pokrenule programe viza za posjetitelje koji mogu raditi na daljinu, dok druge zemlje, poput Portugala i Njemačke, već godinama imaju slične aranžmane.</p><p>Ako razmišljate o radu na daljinu iz neke druge države, ovo su neke zemlje koje će vam poželjeti dobrodošlicu:</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><h2>Mauricijus je upravo najavio novu Premium Travel Visu, iako detalji još uvijek nisu poznati</h2><p>Mauricijus, istočnoafrička otočna država, upravo je najavila svoju novu Premium Travel Visu koja će omogućiti stranim državljanima da ostanu i rade na daljinu do jedne godine.</p><p>Pojedinosti još nisu poznate, a obrazac za prijavu je još uvijek u izradi. No prema web stranici Mauricijusovog odbora za ekonomski razvoj, jedini zahtjevi su da podnositelji zahtjeva rade za sebe ili za tvrtke izvan Mauricijusa, da pružaju dokaze o svojim dugoročnim planovima boravka, kao što je najam kuće te da imaju putno i zdravstveno osiguranje.</p><h2>Radnici koji mogu raditi na daljinu mogu ostati na Kajmanskim otocima do dvije godine</h2><p>Prema web stranici Odjela za turizam Kajmanskih otoka, da bi se prijavili, radnici moraju dokazati da su zaposleni izvan Kajmanskih otoka i da zarađuju najmanje 644.440,00 kn godišnje. Parovi moraju zarađivati minimalno 966 6600 kn, a obitelji s jednim ili više djece moraju zarađivati najmanje 1.159.542,00 kn godišnje.</p><h2>Antigva i Barbuda realiziraju novi program boravka koji će omogućiti ljudima da rade od tamo do dvije godine</h2><p>Antigva i Barbuda upravo su najavile novi program 'Nomad Digital Residence' koji će radnicima omogućiti da tamo žive i rade do dvije godine.</p><p>Da bi dobili ovaj posebni status rezidenta, radnici moraju dokazati da zarađuju najmanje 322.210,00 kn godišnje i da mogu uzdržavati sebe kao i svi članovi obitelji koji im se pridruže. Oni također moraju dokazati da njihovi poslodavci imaju sjedište izvan Kariba i moraju održavati zdravstveno osiguranje tijekom svog boravka.</p><h2>Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima najavio je novi 'jednogodišnji virtualni radni program'</h2><p>Nova viza u Dubaiju omogućit će radnicima i njihovim obiteljima da ostanu u gradu do godinu dana dok rade za tvrtke sa sjedištem u inozemstvu. Ako im se odobri zahtjev, moći će otvoriti lokalni bankovni račun, dobiti lokalni telefonski broj i pristup internetu te svoju djecu upisati u školu. Najbolje od svega je što Dubai ne naplaćuje porez na dohodak.</p><h2>Barbados je službeno lansirao svoju 12-mjesečnu vizu dobrodošlice</h2><p>Posjetitelji bi mogli živjeti i raditi na otoku do godinu dana s novim programom za odobravanje viza za Barbados.</p><p>Zemlja je u srpnju službeno pokrenula internetski obrazac za prijavu. Obrazac zahtijeva da pojedinci unesu podatke, poput slika putovnica i rodnih listova.</p><p>Program viza otvoren je i za obitelji koje se žele preseliti.</p><h2>Estonija je također najavila program digitalnih nomadskih viza</h2><p>U kolovozu je Republika Estonija službeno lansirala svoju novu digitalnu nomadsku vizu, za koju kaže da je prva takve vrste u Europskoj uniji.</p><p>Viza omogućuje radnicima koji mogu raditi na daljinu da žive i legalno rade u sjevernoj Europi do godinu dana.</p><p>Podnositelji zahtjeva također moraju dokazati da svoj posao mogu raditi na daljinu te da su ili zaposleni u tvrtki koja je registrirana izvan Estonije, ili su samozaposleni u tvrtci koja je registrirana izvan zemlje ili su slobodnjaci koji uglavnom rade s klijentima sa sjedištem izvan države.</p><h2>Ako vam plaže nisu primamljive, Gruzija je pokrenula dugoročni program za posjetitelje</h2><p>Novi program viza za Gruziju usmjeren je na samozaposlene radnike koji mogu raditi na daljinu.</p><p>Prema Ministarstvu gospodarstva, viza je namijenjena radnicima koji žele ostati u zemlji šest mjeseci ili duže.</p><p>Za prijavu posjetitelji moraju dokazati da zarađuju najmanje 2000 dolara mjesečno kako bi mogli plaćati porez dok su u Gruziji i moraju imati zdravstveno osiguranje za vrijeme svog boravka. Posjetitelji također trebaju očekivati karantenu 12 dana po dolasku, o svom trošku, te da moraju proći COVID-19 test nakon karantene.</p><h2>Portugal nudi vizu do godinu dana za samozaposlene osobe</h2><p>Ovaj program vize nudi privremeni boravak za neovisne radnike. Međutim, podnositelji zahtjeva moraju pokazati da su njihove vještine potrebne u zemlji.</p><p>Oni se moraju registrirati kao slobodni djelatnici, a pomaže im ako imaju lokalne portugalske klijente. Ovisno o tome koliko dugo planiraju ostati, portugalsko Ministarstvo iznosi različite programe viza, piše <a href="https://www.insider.com/countries-welcoming-remote-workers-live-and-work-2020-7#stay-in-portugal-for-a-year-with-its-self-employment-visa-11">Insider</a>.</p><p> </p>