Na prvi pogled ove male gusjenice svijetle, gotovo su fluorescentno zelene i narančaste boje s velikim crnim očima koje kao da su nacrtane. Nalikuju malim zmijama, ili punoglavcima, no to je njihova prirodna maska koja im pomaže da lakše dođu do hrane.

To su Papilio troilus, odnosno vrsta crnog leptira, koji doista nemaju oči, ali razina do koje ih je priroda 'iscrtala', s nizom detalja, pa i zjenicama, zapravo su maska koja im u životinjskom svijetu pomaže da lažnim pogledom uplaše grabežljivce koji bi ih mogli pojesti. Zanimljivo je i da iza glave imaju par malih rogova, odnosno ticala koja u slučaju opasnosti mogu izvući, koja tada otpuštaju kemijski repelent.

Ova simpatična stvorenja mogu se pronaći u šumama, močvarama, na obalama potoka, pa i u vrtovima, obično na drveću diljem SAD-a. Danju se skrivaju u lišću, a navečer se odvaže grickati to lišće.

S vremenom se pretvaraju u velike lijepe leptire crnog tijela, koji na rubovima krila nose mrlje svijetlo zelene i plave boje i nizove svijetlih točkica. Krila ženke imaju samo plavičasti odsjaj, dok je za mužjake karakteristično prelijevanje zelene i plave.

Obično se zadržavaju u blizini šumovitih područja i blizu tla. Godišnje imaju dva do tri legla. U stadiju jajašca provest će između 4 i 10 dana, ovisno o temperaturi i biljci na kojoj su položena. Potom se pretvaraju u smiješne male gusjenice, i u toj fazi provode 3 do 4 tjedna, pa 10 do 20 dana ostaju učahureni, sve dok se u roku od tjedan do dva ne pretvore u fascinantne leptire.