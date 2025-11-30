Ove namirnice pomoći će da vaša kosa bude zdrava i blistava

Za zdravu i jaku kosu nije dovoljna samo kvalitetna njega - jednako je važna je i ono što unosite u sebe. Kvalitetna prehrana će napraviti promjenu, a za razliku od genetike, na nju možeš utjecati
Da bi vaša kosa bila zdrava i lijepa potrebni su joj proteini, omega-3 masne kiseline, antioksidansi, vitamini i minerali. U nastavku pogledajte koj.e namirnice će vam pomoći u održavanju vaše kose blistavom
JAJA Izvor su proteina bez kojih kosa ne može jer se pretežito sastoji od proteina (kreatin). Osim toga sadrže i biotin, još jedan nutrijent ključan za proizvodnju keratina. Uz to, bogata su cinkom i selenom.
BIJELO MESO Još jedan izvor proteina, bilo da je riječ o piletini ili puretini. Ako tijelu nedostaje manjka proteina, preusmjerit će ih na ključne tjelesne funkcije, a kosa će patiti. Meso sadrži i željezo koje je ključno za dotok kisika u folikule.
MAHUNARKE Grah, leća i slanutak izvrstan su biljni izvor proteina, željeza, cinka i folata. Svestrani su i lako ih se na različite načine može uklopiti u ručak.
MASNA RIBA Omega-3 masne kiseline hrane folikule, smanjuju upale vlasišta te potiču sjaj i gustoću kose. Tijelo ih ne može samo proizvesti, pa je riba poput lososa, skuše, haringe ili srdele odličan izbor. Osim zdravih masti masna riba je izvor proteina, vitamina D3 i selena.
SJEMENKE I ORAŠASTI PLODOVI Lanene i chia sjemenke, kao i orasi, odlični su biljni izvori omega-3 masnih kiselina. Ako ne jedete ribu ovo je jednako dobar izbor.
VITAMIN C Antioksidansi pomažu da se ne ošteti folikul kose na koje loše utječu slobodni radikali. Vitamin C ključan je za proizvodnju kolagena, koji jača vlas i sprječava pucanje. Također, poboljšava apsorpciju željeza iz biljnih izvora. Jedna paprika može sadržavati i do pet puta više vitamina C od naranče. Odlični izvori su i bobičasto voće, citrusi i brokula.
VITAMIN E Moćni antioksidans koji štiti stanice vlasišta od oštećenja. Nalazi se u bademima, suncokretovim sjemenkama i avokadu. Jedna studija pokazala je da je uzimanje ovog vitamina, kod osoba s problemom gubitka kose, rezultiralo s 34,5% povećanja rasta kose.
VITAMIN A Potiče žlijezde na vlasištu da proizvode sebum, prirodno ulje koje hidratizira vlasište. Beta-karoten, koji tijelo pretvara u vitamin A, nalazi se u batatu, mrkvi i tamnom lisnatom povrću poput špinata i kelja. Pretjerivanje može uzrokovati ispadanje kose, pa je ovaj vitamin najbolje unositi iz hrane, a ne suplemenata.
ŽELJEZO Anemija uzrokovana nedostatkom željeza jedan je od glavnih uzroka ispadanja kose, posebno kod žena. Željezo pomaže crvenim krvnim stanicama da prenose kisik do folikula, a najbolji izvori su crveno meso, špinat i leća.
CINK Ovaj mineral igra važnu ulogu u rastu i obnovi kose. Njegov nedostatak može dovesti do privremenog gubitka kose. Kamenice su daleko najbogatiji izvor cinka, a slijede govedina, sjemenke bundeve i leća.
SELEN Djeluje kao antioksidans i podržava zdravlje vlasišta. Najbogatiji izvor su brazilski oraščići, no dovoljan je samo jedan do dva dnevno kako bi se izbjegao prekomjeran unos.
