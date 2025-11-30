Obavijesti

Galerija

Komentari 0
HRANA ZA LJEPOTU

Ove namirnice pomoći će da vaša kosa bude zdrava i blistava

Za zdravu i jaku kosu nije dovoljna samo kvalitetna njega - jednako je važna je i ono što unosite u sebe. Kvalitetna prehrana će napraviti promjenu, a za razliku od genetike, na nju možeš utjecati
Ove namirnice pomoći će da vaša kosa bude zdrava i blistava
Da bi vaša kosa bila zdrava i lijepa potrebni su joj proteini, omega-3 masne kiseline, antioksidansi, vitamini i minerali. U nastavku pogledajte koj.e namirnice će vam pomoći u održavanju vaše kose blistavom | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1/13
Da bi vaša kosa bila zdrava i lijepa potrebni su joj proteini, omega-3 masne kiseline, antioksidansi, vitamini i minerali. U nastavku pogledajte koj.e namirnice će vam pomoći u održavanju vaše kose blistavom | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025