Ove namirnice uvijek trebate imati u smočnici ili frižideru

Punjenje smočnice od nule velik je posao. Bez obzira jeste li se preselili ili čistite, trebat će vam više stvari nego što mislite. Ovo je ultimativni popis osnovnih namirnica za smočnicu, sortiranih po kategorijama.
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Ovaj detaljan popis osnovnih namirnica pomoći će vam da ne trčite u dućan za svaki obrok.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovaj detaljan popis osnovnih namirnica pomoći će vam da ne trčite u dućan za svaki obrok. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovaj detaljan popis osnovnih namirnica pomoći će vam da ne trčite u dućan za svaki obrok.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Različite vrste ulja i octa osnova su svakog jela.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
Ekstra djevičansko maslinovo ulje: Može se koristiti za sve, od pripreme preljeva za salatu do prženja mesa u tavi. Ako se pravilno skladišti, trajat će između 12 i 18 mjeseci. Ako puno kuhate s maslinovim uljem, možda biste htjeli imati i neka aromatizirana maslinova ulja u smočnici kako biste dodali raznolikost jelima.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Biljna ulja: Uz maslinovo ulje, vjerojatno ćete htjeti imati barem jedno neutralno ulje u smočnici za recepte za pečenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Sprej za kuhanje: Ovaj sprej se koristi za podmazivanje posuda prije pečenja kako se proizvodi ne bi lijepili, a da nije potrošeno previše ulja
Balzamični ocat: Ima prepoznatljiv okus koji je dimljen, a opet sladak, što ga čini odličnim izborom za marinade za meso i ukusne preljeve.
| Foto: Stock Food/Gulliver
Jabučni ocat: Lakši, više voćni, može se koristiti i za marinade, preljeve, umake, pa čak i pića.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Crveni i bijeli vinski ocat: Crveni vinski ocat ima jači okus i bolje odgovara crvenom mesu, dok bijeli vinski ocat nadopunjuje jela od piletine i ribe, kao i salate.
Rižin ocat: Rižin ocat, jedan od najblažih okusa octa, često se koristi u kuhanju azijske kuhinje i odličan je dodatak vašoj smočnici.
| Foto: DREAMSTIME
Sljedeća kategorija su umaci u bocama.
Med: Zdravo, univerzalno sladilo, a ako se pravilno čuva u smočnici, rok trajanja mu je neograničen.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Javorov sirup: Još jedno uobičajeno sladilo, pogodan je za vegane i ima mnogo više namjena osim prekrivanja palačinki. Nakon otvaranja, čisti javorov sirup treba čuvati u hladnjaku kako se ne bi pokvario. Upotrijebite ga unutar jedne godine.
| Foto: DREAMSTIME
Maslac od kikirikija: Može se koristiti u sendvičima, pecivima i umacima. Upotrijebite ga unutar tri mjeseca nakon otvaranja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Džemovi i pekmezi: Mogu se koristiti u sendvičima, pekarskim proizvodima, umacima, pa čak i koktelima. Većinu voćnih džemova potrebno je čuvati u hladnjaku nakon otvaranja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Majoneza: Ovaj osnovni začin je dio svakog dobrog sendviča, ali i baza mnogih kućnih umaka. Nakon otvaranja čuvajte ga u hladnjaku jer sadrži jaja.
| Foto: ilustracija/Canva
Kečap: Koristi se kao samostalni umak, ali i kao dio drugih preljeva. Stabilan je u smočnici kratko vrijeme (do mjesec dana), dobra je ideja čuvati ga u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Senf: Ovaj svestrani začin dostupan je u raznim okusima i teksturama, pa ako ste ljubitelj senfa, možda biste trebali imati više od jednog pri ruci. Senf će se čuvati jedan do dva mjeseca u smočnici ili do godinu dana u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Barbecue umak: Ako pečete na roštilju, morate imati pri ruci bocu ovog umaka. Može se čuvati u smočnici do mjesec dana, ali ako ga trošite sporije, trebali biste ga držati u hladnjaku kako biste produžili njegov rok trajanja.
Worcestershire umak: Ovaj klasični aromatični dodatak često se koristi u marinadama i umacima te se nakon otvaranja može čuvati u smočnici.
Soja sos: Ovaj esencijalni azijski umak trajat će do godinu dana nakon otvaranja u smočnici (i dvije do tri godine ako se ne otvori). Baza je mnogih azijskih jela i wokova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Salsa: Brz i zdrav način da dodate pikantan okus bilo kojem jelu, posebno meksičkoj i Tex-Mex kuhinji. Nakon otvaranja čuvajte u hladnjaku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Stvari za pečenje također je dobro uvijek imati na raspolaganju.
Brašno: Svaka smočnica trebala bi imati barem jednu vrećicu višenamjenskog brašna. Ako često pečete, onda ćete htjeti imati pri ruci dodatno brašno, kao što je integralno pšenično brašno, brašno za tijesta, brašno za kolače, brašno bez glutena itd.
| Foto: DREAMSTIME
Kukuruzni škrob: Koristi se za zgušnjavanje umaka i juha. Trajat će neograničeno ako se čuva u hermetički zatvorenoj, neprozirnoj posudi.
Kvasac: Sredstvo za dizanje tijesta koje se koristi u receptima za kruh. Ako ga držite u staklenci, nakon otvaranja ga spremite u hladnjak i upotrijebite unutar četiri do šest mjeseci.
| Foto: DREAMSTIME
Prašak za pecivo i soda bikarbona: Koriste se za dodavanje kvasca u receptima koji ne zahtijevaju kvasac. Označite datum i upotrijebite ih unutar šest mjeseci. Soda bikarbona također ima mnogo primjena za čišćenje, pa biste možda željeli imati jednu kutiju pri ruci za pečenje, a drugu za kućnu upotrebu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Šećer: Držite pri ruci i bijeli i smeđi šećer čak i ako ne pečete često, jer su to osnovne namirnice. Ako puno pečete, poželjet ćete u smočnici imati i šećer u prahu.
| Foto: ilustracija/Canva
Ekstrakt vanilije: Iako ova popularna aroma ima neograničen rok trajanja, vjerojatno ćete brzo potrošiti boce jer je potrebna u mnogim receptima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Čokolada: Ako pečete, dobra je ideja imati pri ruci razne vrste čokolade, uključujući poluslatke čokoladne mrvice, kakao u prahu i čokoladne pločice za pečenje.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Konzervirana hrana i suhe namirnice olakšat će i ubrzat pripremu obroka.
Tjestenina: U smočnici spremite nekoliko vrsta tjestenine kako biste uvijek bili spremni za improviziranu talijansku večer. Ako ne potrošite cijelu kutiju odjednom, ostatak prebacite u hermetički zatvorenu posudu i vratite je u smočnicu.
| Foto: DREAMSTIME
Zob: Zdrav i obilan doručak koji će vam dobro započeti dan. Obične zobene pahuljice traju najmanje godinu dana u smočnici ako se pravilno čuvaju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Riža: Smeđa riža traje oko šest mjeseci ako se čuva u hermetički zatvorenoj posudi, dok bijela riža može trajati i do dvije godine. Ako volite rižu i često je jedete, možda biste trebali imati i druge vrste u smočnici.
| Foto: Canva
Grah: I konzervirani i sušeni grah traju nekoliko godina ako se pravilno skladište. I crni grah i slanutak su osnovne namirnice koje morate držati u smočnici, a možda ćete htjeti imati i druge vrste graha, ovisno o vašim preferencijama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Rajčice: Različite vrste konzerviranih rajčica mogu se koristiti u različitim jelima, stoga pokušajte imati mješavinu u smočnici (npr. nasjeckane rajčice, koncentrat rajčice, umak od rajčice). Zbog visokog sadržaja kiseline, konzervirane rajčice obično imaju najbolji okus ako se pojedu unutar 18-24 mjeseca od kupnje.
Temeljac i/ili bujon: Ove osnovne namirnice čine kuhanje juhe lakim. U mnogim slučajevima, potrebno ih je čuvati u hladnjaku nakon otvaranja ako ih ne potrošite sve, stoga provjerite etiketu prije nego što vratite otvoreno pakiranje u smočnicu. Možete kupiti i kocke za juhu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Tuna: Nije loše imati ovaj protein dugog vijeka trajanja u smočnici. Tuna se može brzo pretvoriti u sve vrste obroka u hodu kada ste gladni i nemate vremena za kupovinu namirnica.
| Foto: 123RF
Orašasti plodovi: Zdrava grickalica i čest sastojak za pečenje. Popularni izbori uključuju kikiriki, indijske oraščiće, orahe, lješnjake, bademe i još mnogo toga. Čuvajte ih u hermetički zatvorenim posudama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Suho voće: Još jedna zdrava grickalica i uobičajeni sastojak za pečenje, sušeno voće je još jedna osnovna namirnica u smočnici. Poput orašastih plodova, sušeno voće će trajati do šest ili dvanaest mjeseci ako se pravilno skladišti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Krušne mrvice: Svestrani dodatak koji pomaže u dodavanju teksture i okusa jelima. Ako se čuvaju dalje od vlage u hermetički zatvorenoj posudi, mogu trajati do šest mjeseci u smočnici.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Kava i čaj: Ako pijete kavu i/ili čaj, onda ih svakako trebate držati u smočnici. Za najbolje rezultate čuvajte u hermetički zatvorenim posudama.
| Foto: Canva
Začini i bilje stavka su bez koje ne možete pripremiti niti jedno jelo, pa je dobro da ne nedostaju.
Sol: Kao bitan sastojak za kuhanje, trebali biste imati i sitnozrnatu kuhinjsku sol i grubozrnatu morsku sol za razne kuhinjske namjene.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Papar: Još jedan začin koji se često koristi, papar možete kupiti prethodno mljeveni ili kao cijela crna zrna papra koja sami sameljete u mlincu za papar po potrebi.
| Foto: dreamstime/ilustracija
Začinsko bilje: Bosiljak, origano, peršin, kadulja i majčina dušica pokriće osnovu za većinu europskih recepata. Možete dodati i druge začine poput ružmarina, kopra, komorača itd. ako često kuhate sa sušenim začinskim biljem.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Slatki začini: Ovi se začini često koriste u receptima za pečenje, ali imaju i druge namjene. Cimet je obavezan, a možda biste trebali u smočnici držati i muškatni oraščić, đumbir, piment i druge slične začine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Slani začini: Češnjak u prahu ili sol, luk u prahu, paprika, kumin, kajenski papar i pahuljice crvene paprike osnovne su namirnice koje bi svaka smočnica trebala imati. Možda biste željeli dodati i neke druge, poput sušenog lovorovog lista i sjemenki gorušice, ako puno kuhate kod kuće.
| Foto: Lukas Gojda