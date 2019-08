Ove odlične ideje će promijeniti način na koji jedete krumpiriće

1. Idući puta kada radite salatu definitivno dodajte pomfrit!

But if you don't put fries on your salad, is it even a salad? — Naileigh Kearhoof (@okaykaykaileigh) 7. listopada 2016.

2. Odlična kombinacija je kiselo vrhnje kao umak s krumpirićima.

Pro Tip: Sour Cream is not only delicious on Baked Potatoes. You can dip French Fries in it also. You can thank me later #Belch — ❌❌❌RUSSIANS PEED ON FREDO (@BarryNMooch) 14. lipnja 2016.

3. Ako želite svježi pomfrit u McDonalds'u, samo zatražite da ih želite nezasoljene pa ih kasnije samo zasolite ako želite.

McDonalds hack: ask for no salt on your fries and they have to make you a fresh batch. Then if you want just add your own salt — Hunter Lewis (@HLewis116) 26. srpnja 2015.

4. Još jedan trik iz McDonaldsa. Tražite Big Mac umak i uživajte u pomfritu.

Life hack: next time you go to mcdonalds ask fries & Big Mac sauce. Tastes just like In n Out animal style fries. #RtToSaveALife — سها (@sohahaydari) 14. lipnja 2016.

5. U vegetarijanski burger stavite pomfrit. Odlična kombinacija!

pro tip: put french fries on ur veggie burger for a 10/10 experience!! pic.twitter.com/TBgo1tuiM0 — cloud (@sailorkt) 26. lipnja 2016.

6. Talijanski marinara umak također odlično ide s krumpirićima.

yo dip curly fries in marinara sauce trust me — stef 🏵 (@steflowr) 18. lipnja 2016.

7. Ako volite ljute umake, onda isprobajte kombinaciju sriracha umaka i majoneze.

pro tip: dip your fries in sriracha & mayo..you will not regret it — kaassss (@kassazevedo) 21. rujna 2016.

8. Salsa umak i pomfrit? Preukusno!

9. Curry umak inače je odličan s piletinom, ali dobar je i u kombinaciji sa pomfritom.

10. Ako ste ljubitelji sira, onda je kombinacija umaka od sira i pomfrita idealna za vas.

11. Samo za ljubitelje neobičnih kombinacija. Isprobajte cimet i pomfrit zajedno.

12. Umak od mesnih sokova kojeg lako možete napraviti kod kuće također odlično ide s krumpirićima.