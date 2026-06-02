Ove svakodnevne navike rade ozbiljnu štetu vašim bubrezima

Bubrezi su važni organi koji čiste krv i uklanjaju otpadne tvari iz tijela. Oni pomažu u održavanju ravnoteže tekućine, soli i krvnog tlaka. Nezdrave navike mogu ozbiljno narušiti njihov rad i dugoročno oštetiti zdravlje organizma
U nastavku pogledajte navike koje mogu ozbiljno naštetiti zdravlju vaših bubrega.
KONZUMIRANJE PRERAĐENE HRANE Pakirana hrana često sadrži velike količine natrija (soli). Previše natrija u prehrani tjera bubrege da rade jače kako bi izlučili višak soli iz tijela. Dugoročno to može opteretiti bubrege i narušiti njihovu funkciju. Zato je važno ograničiti unos prerađene hrane i birati svježe namirnice.
ZADRŽAVANJE URINA Jedan od čestih uzroka problema s bubrezima je odgađanje mokrenja. Kada dugo zadržavate mokraću, ona ostaje u mjehuru i stvara povoljne uvjete za razmnožavanje bakterija. To može povećati rizik od infekcija mokraćnog sustava koje se mogu proširiti na bubrege. Redovito pražnjenje mjehura pomaže u prevenciji ovih problema.
PRETJERANA UPORABA OTC LIJEKOVA Lijekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta mogu biti sigurni ako se koriste umjereno. Međutim, njihova pretjerana uporaba može smanjiti dotok krvi u bubrege. To dugoročno može dovesti do oštećenja bubrega, pa čak i zatajenja. Važno ih je koristiti samo kratko i prema uputama.
NEDOSTATAK SNA Kvalitetan san ključan je za zdravlje cijelog organizma. Tijekom spavanja bubrezi obnavljaju svoje tkivo i pravilno reguliraju funkcije. Ako ne spavate dovoljno, taj se proces može poremetiti. Dugoročno to povećava rizik od oštećenja bubrega.
PUŠENJE CIGARETA Pušenje ne šteti samo plućima, već i bubrezima. Istraživanja pokazuju da pušači češće imaju proteine u urinu, što je znak oštećenja bubrega. Pušenje također povisuje krvni tlak i sužava krvne žile, što smanjuje dotok krvi u bubrege. Time se povećava rizik od ozbiljnih bolesti bubrega.
PRETJERANO KORIŠTENJE SOLI Prehrana bogata soli može povisiti krvni tlak i opteretiti bubrege. Visok unos natrija dugoročno može dovesti do oštećenja bubrežne funkcije. Umjesto soli, preporučuje se korištenje začina i biljaka za poboljšanje okusa hrane. S vremenom se okusne navike mogu prilagoditi na manju količinu soli.
NEDOVOLJAN UNOS VODE Nedostatak vode može ozbiljno utjecati na rad bubrega. Voda pomaže bubrezima da iz tijela uklone otpadne tvari. Također smanjuje rizik od bubrežnih kamenaca i infekcija mokraćnog sustava. U posebnim slučajevima, poput bolesti bubrega, unos tekućine treba prilagoditi uz savjet liječnika.
PREKOMJERAN UNOS MESA Proteini su važni za izgradnju mišića i oporavak tijela. Međutim, pretjeran unos mesa i drugih životinjskih proteina može opteretiti bubrege. To je posebno problematično kod osoba koje već imaju bubrežne bolesti. U tim slučajevima tijelo teže uklanja otpadne produkte razgradnje proteina.
PREVIŠE ŠEĆERA Prekomjeran unos šećera može dovesti do debljanja. Pretilost povećava rizik od visokog krvnog tlaka i dijabetesa, koji su glavni uzroci bolesti bubrega. Šećer se nalazi u mnogim prerađenim proizvodima, ne samo u slatkišima. Zato je važno pažljivo čitati deklaracije na hrani.
PRETJERANO KONZUMIRANJE ALKOHOLA Prekomjerno pijenje alkohola može oštetiti bubrege. Alkohol remeti ravnotežu tekućine u tijelu i može dovesti do dehidracije. Također može povisiti krvni tlak i opteretiti jetru, što dodatno otežava rad bubrega. Dugoročno to povećava rizik od kroničnih bolesti.
SJEDILAČKI NAČIN ŽIVOTA Redovita tjelesna aktivnost ima brojne koristi za zdravlje bubrega. Pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, krvnog tlaka i kolesterola. Ljudi koji se redovito kreću imaju manji rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema. S druge strane, dugotrajno sjedenje može povećati rizik od bolesti.
