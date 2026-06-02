Ove svakodnevne navike rade ozbiljnu štetu vašim bubrezima

PRETJERANA UPORABA OTC LIJEKOVA Lijekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta mogu biti sigurni ako se koriste umjereno. Međutim, njihova pretjerana uporaba može smanjiti dotok krvi u bubrege. To dugoročno može dovesti do oštećenja bubrega, pa čak i zatajenja. Važno ih je koristiti samo kratko i prema uputama.