Ove zdrave namirnice pomažu čistiti opasni plak u arterijama

BOBIČASTO VOĆE BOGATO POLIFENOLIMA Kupine, borovnice, maline i jagode prepune su antioksidansa koji štite srce. Polifenoli u njima smanjuju upalu i oksidativni stres u krvnim žilama. Redovita konzumacija može sniziti krvni tlak i poboljšati razinu kolesterola. Zbog niskog glikemijskog indeksa, bobičasto voće ne povisuje šećer u krvi i posebno je zdravo za svakodnevnu prehranu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA