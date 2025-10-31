Ove zdrave namirnice pomažu čistiti opasni plak u arterijama

Zdrav način života pomaže smanjiti plak u arterijama kroz pravilnu prehranu i redovitu tjelovježbu. Kontrola kolesterola, šećera i tjelesne težine dodatno štiti krvne žile i smanjuje rizik od srčanih bolesti
U nastavku pogledajte koje namirnice čiste plak u arterijama.
MASNA RIBA BOGATA OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA Masna riba poput lososa, sardina, inćuna i skuše izvrstan je izvor omega-3 masnih kiselina koje štite krvne žile. Ove zdrave masti smanjuju upalu, snižavaju trigliceride i povećavaju „dobar“ HDL kolesterol. Također mogu spriječiti zgrušavanje krvi i razvoj ateroskleroze. Preporučuje se konzumirati dvije porcije masne ribe tjedno za optimalan učinak.
BOBIČASTO VOĆE BOGATO POLIFENOLIMA Kupine, borovnice, maline i jagode prepune su antioksidansa koji štite srce. Polifenoli u njima smanjuju upalu i oksidativni stres u krvnim žilama. Redovita konzumacija može sniziti krvni tlak i poboljšati razinu kolesterola. Zbog niskog glikemijskog indeksa, bobičasto voće ne povisuje šećer u krvi i posebno je zdravo za svakodnevnu prehranu.
ČEŠNJAK I ZDRAVLJE ARTERIJA Češnjak pomaže u smanjenju upale i nakupljanja plaka u arterijama. Njegovi spojevi sumpora, osobito alicin, blagotvorno djeluju na kolesterol i krvni tlak. Redovito konzumiranje češnjaka povezano je s manjim rizikom od ateroskleroze. Najbolje rezultate daje kada se uzima dugoročno, u svježem ili sušenom obliku.
ORASI I DRUGI ORAŠASTI PLODOVI Orasi su bogati biljnim omega-3 masnim kiselinama koje podržavaju zdravlje srca. Pomažu u snižavanju lošeg kolesterola i upalnih markera u krvi. Orašasti plodovi također sadrže zdrave masti, vlakna i minerale. Preporučuje se šaka orašastih plodova dnevno kao dio uravnotežene prehrane.
CIKLA I NJEZINA MOĆ DUŠIKOVOG OKSIDA Cikla potiče stvaranje dušikovog oksida koji opušta krvne žile i poboljšava cirkulaciju. Bogata je antioksidansima, vlaknima i mineralima poput kalija i magnezija. Redovito pijenje soka od cikle može pomoći u snižavanju krvnog tlaka. Također doprinosi smanjenju nakupljanja plaka u arterijama.
LANENE SJEMENKE I NJIHOVA OMEGA-3 SNAGA Lanene sjemenke sadrže alfa-linolensku kiselinu (ALA), biljnu omega-3 masnoću korisnu za srce. Također su bogate vlaknima i antioksidansima koji smanjuju upalu. Mogu pomoći u regulaciji šećera i kolesterola u krvi. Najbolje ih je konzumirati mljevene radi bolje apsorpcije hranjivih tvari.
LUBENICA I ZDRAVLJE SRCA Lubenica sadrži likopen, snažan antioksidans koji pomaže u zaštiti krvnih žila. Može sniziti razinu lošeg kolesterola i spriječiti stvaranje plaka. Bogata je vodom pa pridonosi normalnom krvnom tlaku i hidrataciji. Citrulin iz lubenice pretvara se u dušikov oksid, što dodatno poboljšava protok krvi.
CHIA SJEMENKE ZA OMEGA-3 I VLAKNA Chia sjemenke obiluju omega-3 masnoćama i vlaknima koja podržavaju zdravlje srca. Snižavaju ukupni kolesterol i povećavaju razinu „dobrog“ HDL-a. Kada se pomiješaju s tekućinom, stvaraju gel koji pruža osjećaj sitosti. Redovita konzumacija poboljšava probavu i stabilizira šećer u krvi.
KURKUMA I NJEZINI PROTUPALNI UČINCI Kurkuma sadrži kurkumin, spoj koji smanjuje upalu i oksidativni stres u krvnim žilama. Može pomoći u regulaciji kolesterola i krvnog tlaka. Istraživanja pokazuju da poboljšava elastičnost arterija i smanjuje rizik od srčanih bolesti. Najbolje djeluje ako se uzima redovito, uz malo crnog papra radi bolje apsorpcije.
MEDITERANSKA PREHRANA KAO ZAŠTITA SRCA Mediteranska prehrana bogata je maslinovim uljem, povrćem, voćem, ribom i orašastim plodovima. Ovaj način prehrane dokazano smanjuje rizik od srčanih bolesti i ateroskleroze. Ključ je u ravnoteži i raznolikosti namirnica koje zajedno djeluju zaštitno. Redovita tjelovježba i smanjenje stresa dodatno pojačavaju njezine učinke.
