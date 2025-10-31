Obavijesti

ZDRAVLJE SRCA

Ove zdrave namirnice pomažu čistiti opasni plak u arterijama

Zdrav način života pomaže smanjiti plak u arterijama kroz pravilnu prehranu i redovitu tjelovježbu. Kontrola kolesterola, šećera i tjelesne težine dodatno štiti krvne žile i smanjuje rizik od srčanih bolesti
Attractive grandmother smiling at camera, having lunch in kitchen
U nastavku pogledajte koje namirnice čiste plak u arterijama. | Foto: 123RF
1/12
