Ovan i Lav: Ovaj je par previše egoističan

Ovoj kombinaciji neće nedostajati intenziteta ili strasti. I u mislima i u akcijama, nikad neće biti dosadnog trenutka u vezi Lava i Ovna. Njihova energija međusobno ih potiče da isprobaju stvari koje su se bojali pokušati. Na žalost, oboje su tako ponosni znakovi, da nastaje nezdrava konkurencija koja stvara razdore u vezi.

Strijelac i Vaga: Pretvrdoglavi su

Izvlače najbolje jedan od drugog na emocionalnoj razini jer komunikativna i strpljiva priroda Vage komplimentira Strijelčevoj filozofskoj i liberalnoj osobnosti. Ova interakcija omogućit će objema stranama da razmišljaju o prošlim iskustvima, pa čak i o dubini svojih osjećaja. Problem se javlja kada je riječ o povjerenju, jer ovi znakovi se boje vezivanja i neće htjeti napraviti prvi korak.

Blizanci i Vodenjak: Previše su emocionalno suzdržani

Ovaj par djeluje jako dobro na više razina, pogotovo jer govorimo o znakovima koji se često osjećaju izoliranima jer su toliko jedinstveni. Nažalost, njihove se komunikacijske vještine ne protežu na njihove emocije jer i jedni i drugi obično bježe od svojih stvarnih osjećaja. Ovim znakovima možda trebaju malo nježniji partneri kako bi otkrili svoju ranjivost i osjećaje koje su potiskivali.

Djevica i Jarac: Ova je kombinacija previše platonska

Kod dva najinteligentnija znaka Zodijaka, oboje su logični i racionalni mislioci, očekivali biste da odnos funkcionira dobro, a većinom i djeluje. Presudni će ipak biti problemi koje će ovaj par imati na seksualnom i romantičnom planu. Što se tiče intimnosti i seksa, niti jedno od ovih dvoje nije poznato po svojoj domišljatosti jer se njihova strast često usmjerava u posao ili osobne projekte.

Škorpion i Bik: Nedostaje im kompromisa

Ove dvije suprotnosti definitivno će se privući jer će iskre letjeti na seksualnoj razini, ne samo na početku veze, već cijelo vrijeme. Bez obzira na to, ova su dva znaka možda najtvrdokorniji i najljubomorniji u Zodijaku, pa nemojte očekivati ​​da će se ijedan od njih povući iz borbe. Jedna svađa lako se može pretvoriti u ogromnu nepovezanost. Veza tada postaje toksična i dolazi do prekida, i to samo zato jer niti jedan neće progutati svoj ponos.

Ribe i Rak: Zajedno im je previše ugodno

Nijedan znak ne donosi puno energije ili spontanosti u vezu pa atmosfera može postati pomalo monotona i čak zagušljiva. Ovaj par može biti previše siguran odabir koji nakon početnog uzbuđenja gubi svoju romantičnu privlačnost, piše MSN.