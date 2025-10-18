Ovi rani simptomi ukazuju na moguću trudnoću

Iako su testovi na trudnoću i ultrazvuk jedini način da definitivno potvrdite jeste li trudni, možete tražiti i druge znakove koji vam mogu ukazivati na trudnoću. Neke od njih lako je pripisati drugim stanjima i situacijama.
Simptomi rane trudnoće mogu nalikovati predmenstrualnim simptomima. Treba znati i da se početkom trudnoće smatra prvi dan posljednje menstruacije, pa zapravo prva dva tjedna i niste trudni. Ovih 15 simptoma mogu biti naznaka da očekujete prinovu.
| Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
| Foto: Dreamstime
GRČEVI I TOČKASTO KRVARENJE Otprilike 10 do 14 dana (4. tjedan) nakon začeća možete osjetiti implantacijsko krvarenje, koje se može zamijeniti za blagu menstruaciju. Ne javlja se kod svih. Ako se i pojavi, obično se događa oko vremena kada očekujete menstruaciju. Također možete osjetiti blage bolove i grčeve.
| Foto: Fotolia
IZOSTANAK MENSTRUACIJE Nakon implantacije tijelo počinje proizvoditi hCG hormon koji pomaže u održavanju trudnoće. Također govori jajnicima da prestanu otpuštati zrele jajne stanice svaki mjesec. Vjerojatno ćete izostaviti sljedeću menstruaciju 4 tjedna nakon začeća, no to nije uvijek slučaj. Napravite test na trudnoću kako biste bili sigurni. Većina može otkriti trudnoću već 7 dana nakon izostanka menstruacije.
| Foto: Freepik
POVIŠENA TEMPERATURA Tijekom trudnoće, bazalna tjelesna temperatura može biti viša. Temperatura se može lakše povećati vježbanjem ili tijekom vrućina. Obavezno pijte više vode i vježbajte oprezno.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ISCRPLJENOST Umor se može razviti u bilo kojem trenutku trudnoće. Ovaj simptom je čest u ranoj trudnoći. Povećana razina progesterona može uzrokovati pospanost.
| Foto: 123RF
UBRZAN RAD SRCA Vaše srce može početi brže i jače kucati oko 8. do 10. tjedna. Palpitacije i aritmije česte su u trudnoći i obično su uzrokovane hormonima. Protok krvi može se povećati za oko 50% tijekom trudnoće, što povećava opterećenje srca.
| Foto: Canva
PROMJENE NA GRUDIMA Mogu se pojaviti između 4. i 6. tjedna. Vjerojatno ćete imati osjetljive i otečene grudi zbog hormonskih promjena. To bi trebalo nestati nakon nekoliko tjedana kada se vaše tijelo prilagodi. Promjene na bradavicama i grudima mogu se pojaviti i oko 11. tjedna, tako da areola, područje oko bradavice, može postati tamnija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROMJENE RASPOLOŽENJA Razina estrogena i progesterona raste tijekom trudnoće i može vas učiniti emotivnijima ili reaktivnijima nego inače. Promjene raspoloženja su česte u tom razdoblju i mogu uzrokovati osjećaje depresije, razdražljivosti, tjeskobe ili pak euforije
| Foto: 123RF
ČESTO MOKRENJE I INKONTINENCIJA Tijekom trudnoće tijelo pumpa više krvi, što uzrokuje da bubrezi obrađuju više tekućine nego inače. To dovodi do veće količine tekućine u mjehuru. Hormoni također igraju veliku ulogu u zdravlju mjehura. Tijekom trudnoće možete češće trčati u kupaonicu ili teže zadržavati mokraću.
| Foto: GettyImages
NADUTOST I ZATVOR Nadutost se može pojaviti tijekom rane trudnoće zbog hormonskih promjena, koje mogu usporiti vaš probavni sustav. Kao rezultat toga, mogli biste osjećati zatvor i začepljenost. Zatvor također može pojačati osjećaj nadutosti u trbuhu.
| Foto: Fotolia
JUTARNJE MUČNINE Mučnina se obično pojavljuju oko 4. do 6. tjedna, a vrhunac dostižu oko 9. tjedna. Iako se nazivaju jutarnjom mučninom, mogu se pojaviti u bilo koje vrijeme. Nije jasno što ih točno uzrokuje, ali hormoni mogu igrati ulogu. Mnoge žene doživljavaju blage do teške jutarnje mučnine tijekom prvog tromjesečja trudnoće. Obično osjete olakšanje na ulasku u drugo tromjesečje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VISOKI TLAK I VRTOGLAVICA U većini slučajeva, krvni tlak će pasti u ranoj fazi trudnoće. To također može uzrokovati vrtoglavicu jer su krvne žile proširene. Gotovo svi slučajevi hipertenzije unutar prvih 20 tjedana ukazuju na temeljne probleme. Može se razviti tijekom rane trudnoće, ali može biti prisutna i prije toga.
| Foto: Thinkstock
PREOSJETLJIVOST NA MIRISE I OKUSE Osjetljivost na mirise također može biti povezana s hormonalnim promjenama. Malo je znanstvenih dokaza o osjetljivosti na mirise tijekom prvog tromjesečja, no oni mogu izazvati mučninu te snažnu odbojnost prema određenoj hrani. Osjet mirisa obično se vraća na ono što je bio prije trudnoće, nakon poroda ili unutar 6 do 12 tjedana nakon poroda.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RANI DOBITAK KILOGRAMA Debljanje može postati primjetnije na kraju prvog tromjesečja. U prvih nekoliko mjeseci možete dobiti oko 0,5 do 2,5 kilograma. Preporučeni unos kalorija za ranu trudnoću neće se puno promijeniti u odnosu na vašu uobičajenu prehranu, ali se može povećati kako trudnoća napreduje.
| Foto: 123RF
ŽGARAVICA Hormoni mogu uzrokovati opuštanje ventila između želuca i jednjaka. To omogućuje istjecanje želučane kiseline, što uzrokuje žgaravicu.
| Foto: Canva
PROMJENE NA LICUMnogi ljudi mogu početi govoriti da imate "trudnički sjaj". Povećani volumen krvi i više razine hormona guraju više krvi kroz vaše žile. To uzrokuje da lojne žlijezde u tijelu rade prekovremeno, što daje vašoj koži rumen, sjajan izgled. S druge strane, možete razviti i akne.
| Foto: Dreamstime