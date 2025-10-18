Obavijesti

Ovi rani simptomi ukazuju na moguću trudnoću

Iako su testovi na trudnoću i ultrazvuk jedini način da definitivno potvrdite jeste li trudni, možete tražiti i druge znakove koji vam mogu ukazivati na trudnoću. Neke od njih lako je pripisati drugim stanjima i situacijama.
Simptomi rane trudnoće mogu nalikovati predmenstrualnim simptomima. Treba znati i da se početkom trudnoće smatra prvi dan posljednje menstruacije, pa zapravo prva dva tjedna i niste trudni. Ovih 15 simptoma mogu biti naznaka da očekujete prinovu. | Foto: Dreamstime
