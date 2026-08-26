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Ovih 10 biljaka treba orezati u kolovozu za bujniji jesenski vrt

Kolovoz nije samo mjesec berbe i zalijevanja vrta. Za mnoge biljke upravo je kraj ljeta pravo vrijeme za lagano orezivanje, uklanjanje ocvalih cvjetova i prorjeđivanje pregustih grana. Pravilnom rezidbom biljke dobivaju više svjetlosti i zraka, smanjuje se rizik od bolesti, a energija se usmjerava prema stvaranju novih cvjetova i plodova. Ipak, nije svaku biljku potrebno orezivati jednako snažno, pa je važno znati koje se dijelove smije ukloniti
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Ovih 10 biljaka treba orezati u kolovozu za bujniji jesenski vrt
U nastavku pogledajte što biste trebali orezati u kolovozu za ljepše cvjetove i plodove. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte što biste trebali orezati u kolovozu za ljepše cvjetove i plodove. | Foto: 123RF
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