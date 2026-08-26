Ovih 10 biljaka treba orezati u kolovozu za bujniji jesenski vrt

Kolovoz nije samo mjesec berbe i zalijevanja vrta. Za mnoge biljke upravo je kraj ljeta pravo vrijeme za lagano orezivanje, uklanjanje ocvalih cvjetova i prorjeđivanje pregustih grana. Pravilnom rezidbom biljke dobivaju više svjetlosti i zraka, smanjuje se rizik od bolesti, a energija se usmjerava prema stvaranju novih cvjetova i plodova. Ipak, nije svaku biljku potrebno orezivati jednako snažno, pa je važno znati koje se dijelove smije ukloniti
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U nastavku pogledajte što biste trebali orezati u kolovozu za ljepše cvjetove i plodove.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte što biste trebali orezati u kolovozu za ljepše cvjetove i plodove. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte što biste trebali orezati u kolovozu za ljepše cvjetove i plodove.
| Foto: 123RF
1. RUŽE.
Ruže u kolovozu trebaju laganu ljetnu rezidbu kojom se uklanjaju osušeni i bolesni dijelovi te ocvali cvjetovi. To može potaknuti stvaranje novih pupova i produljiti cvatnju sve do početka jeseni.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Ocvale cvjetove treba odrezati do prvog zdravog lista, a ukloniti treba i grane koje se međusobno križaju ili rastu prema unutrašnjosti grma. Rez je najbolje napraviti ukoso, neposredno iznad pupa okrenutog prema van, kako bi novi izdanak rastao dalje od središta biljke.
| Foto: 123RF
2. LAVANDA.
Lavandu je najbolje orezati nakon što završi glavna ljetna cvatnja. Uklanjanje ocvalih cvjetnih stapki i dijela zelenih izdanaka pomaže biljci da zadrži gust, zaobljen oblik.
| Foto: 123RF
Može se skratiti otprilike trećina biljke, ali ne treba rezati duboko u staro, drvenasto tkivo jer se iz njega lavanda teško obnavlja. Redovita rezidba sprječava da grm s vremenom postane rijedak, suh i neugledan.
| Foto: 123RF
3. HORTENZIJE.
Na hortenzijama se u kolovozu mogu ukloniti ocvali cvjetovi, slabe grančice i izdanci koji previše zagušuju unutrašnjost grma. Cvjetne glavice režu se neposredno iznad para zdravih listova.
| Foto: 123RF
S jačim orezivanjem treba biti vrlo oprezan jer neke vrste hortenzija cvjetaju na prošlogodišnjim granama. Ako se takve grane previše skrate, biljka sljedeće sezone može ostati bez cvjetova.
| Foto: 123RF
4. GLICINIJA.
Glicinija tijekom ljeta može razviti vrlo dugačke izdanke koji brzo prerastaju ogradu, pergolu ili zid. Kolovoška rezidba pomaže zadržati biljku pod kontrolom i potiče stvaranje većeg broja cvjetnih pupova.
| Foto: 123RF
Dugačke mlade izdanke treba skratiti tako da na njima ostane pet ili šest listova. Istodobno se mogu ukloniti suhe, oštećene i zapetljane grane, dok glavne nosive grane treba sačuvati.
| Foto: 123RF
5. KLEMATIS.
Ljeti cvatuće vrste klematisa u kolovozu se mogu lagano urediti uklanjanjem ocvalih cvjetova i slabih ili suhih stabljika. Time se biljka održava urednom i sprječava nepotrebno trošenje energije na stvaranje sjemena.
| Foto: 123RF
Nove izdanke treba pažljivo usmjeriti i pričvrstiti uz rešetku, ogradu ili drugi oslonac. Prije rezidbe važno je znati kojoj skupini klematis pripada jer različite sorte zahtijevaju različit način orezivanja.
| Foto: 123RF
6. CRNI RIBIZ.
Crni ribiz daje najbolje plodove na mlađim granama, zbog čega se nakon berbe mogu ukloniti stare grane koje su već rodile. Režu se što bliže tlu kako bi se otvorio prostor za nove izdanke.
| Foto: 123RF
Mlade, snažne grane treba ostaviti jer će upravo one donositi plodove sljedeće godine. Istodobno se uklanjaju oštećene, bolesne i preslabe grane koje nepotrebno zagušuju grm.
| Foto: 123RF
7. LJETNE MALINE.
Maline koje rode tijekom ljeta treba orezati odmah nakon završetka berbe. Stabljike koje su dale plod više neće ponovno roditi pa ih treba odrezati do razine tla.
| Foto: 123RF
Nove zelene izbojke treba ostaviti i pričvrstiti uz žicu ili drugi oslonac jer će oni donijeti urod sljedeće sezone. Slabe i pregusto raspoređene izdanke vrijedi prorijediti kako bi se poboljšalo strujanje zraka i smanjio rizik od bolesti.
| Foto: 123RF
8. FUKSIJE.
Fuksije tijekom kolovoza mogu nastaviti obilno cvjetati ako se redovito uklanjaju ocvali cvjetovi i sjemene čahure. Na taj se način energija biljke usmjerava prema stvaranju novih cvjetnih pupova.
| Foto: 123RF
Predugačke i neuredne izdanke moguće je lagano skratiti kako bi biljka zadržala kompaktan oblik. Potrebno je ukloniti i požutjele ili oštećene listove jer se na njima pri vlažnom vremenu mogu razviti gljivične bolesti.
| Foto: 123RF
9. STABLA JABUKE.
Ljetna rezidba jabuka služi prvenstveno usporavanju pretjeranog rasta i propuštanju više sunčeve svjetlosti do plodova. Uklanjaju se vodopije, odnosno snažni uspravni izdanci koji oduzimaju hranjive tvari, a ne donose plodove.
| Foto: 123RF
Mogu se prorijediti i preguste grane kako bi zrak lakše prolazio kroz krošnju. Ipak, rezidba mora biti umjerena jer se snažno oblikovanje i uklanjanje većih grana najčešće obavlja tijekom razdoblja mirovanja.
| Foto: 123RF
10. JAPANSKI JAVOR.
Japanski javor u kolovozu treba orezivati vrlo lagano. Uklanjaju se samo mrtve, oštećene i grane koje se križaju ili narušavaju prirodan oblik krošnje.
Ljetna rezidba može smanjiti istjecanje biljnog soka koje se češće pojavljuje kada se javor reže krajem zime ili početkom proljeća. Ipak, biljku ne treba orezivati tijekom najvećih vrućina jer bi to moglo izazvati dodatan stres.
| Foto: 123RF
Prije rezidbe uvijek treba provjeriti zahtjeve određene vrste i sorte. Neke biljke cvjetne pupove za sljedeću sezonu stvaraju na starim granama, pa bi prekasno ili previše snažno rezanje moglo smanjiti buduću cvatnju.
Alat za rezidbu mora biti čist i oštar kako bi rezovi bili uredni i kako se bolesti ne bi prenosile s jedne biljke na drugu. U pravilu ne treba odjednom ukloniti više od trećine biljke jer prejaka rezidba može usporiti njezin oporavak.
| Foto: 123RF