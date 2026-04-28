Ovih 10 navika čuvaju zdravlje vaših bubrega: Prakticirajte ih!

Održavanje ravnoteže u organizmu uvelike ovisi o nekoliko svakodnevnih navika poput kontrole šećera u krvi, krvnog tlaka, izbjegavanja pušenja i dovoljnog unosa tekućine. Kada se te ravnoteže naruše, može doći do nakupljanja štetnih tvari
U nastavku pogledajte koje navike pomažu u očuvanju bubrega.
ODRŽAVAJTE ZDRAVU TJELESNU TEŽINU Prekomjerna tjelesna težina stvara dodatni pritisak na bubrege i povećava rizik od stanja poput dijabetesa i visokog krvnog tlaka, koji su glavni uzroci zatajenja bubrega. Uravnotežena prehrana u kombinaciji s redovitom tjelovježbom može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine.
KONTROLIRAJTE RAZINU ŠEĆERA U KRVI Visoka razina šećera u krvi može oštetiti krvne žile u bubrezima, što dovodi do smanjene funkcije bubrega. Osobe s dijabetesom trebaju se pridržavati zdrave prehrane, redovito vježbati i uzimati propisane lijekove kako bi kontrolirale razinu šećera u krvi.
PRATITE KRVNI TLAK Visok krvni tlak može s vremenom neprimjetno oštetiti bubrege. Kako biste spriječili hipertenziju, redovito vježbajte, smanjite unos masnoća i soli te ograničite konzumaciju alkohola. Preporučuje se redovito mjerenje krvnog tlaka, osobito ujutro i navečer. Idealni krvni tlak je ispod 120/80 mmHg za zdrave osobe, a ispod 130/80 mmHg za osobe s dijabetesom ili bolestima bubrega.
OGRANIČITE KONZUMACIJU ALKOHOLA Pretjerana konzumacija alkohola može štetiti bubrezima jer ih prisiljava na pojačan rad kako bi filtrirali toksine. Također može narušiti ravnotežu elektrolita, povećavajući rizik od zatajenja bubrega, osobito kod osoba s visokim krvnim tlakom ili dijabetesom.
REDOVITO VJEŽBAJTE Redovita tjelovježba pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, kontroli krvnog tlaka i poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja. Također podržava funkciju bubrega poboljšavajući cirkulaciju krvi. Ciljajte na najmanje 30 minuta tjelesne aktivnosti dnevno, poput hodanja, trčanja ili plivanja.
PRIDRŽAVAJTE SE ZDRAVE PREHRANE Zdrava prehrana osigurava tijelu esencijalne hranjive tvari i vlakna. Ograničite unos hrane bogate šećerom, uljima, margarinom i prerađenim proizvodima, koji mogu dovesti do metaboličkih poremećaja. Umjesto toga, usredotočite se na biljnu prehranu poput voća, povrća, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina. Osobe s bolestima bubrega trebaju također ograničiti unos proteina, natrija i fosfora kako bi smanjile opterećenje bubrega.
IZBJEGAVAJTE PUŠENJE Pušenje oštećuje krvne žile i narušava funkciju bubrega, povećavajući rizik od kronične bolesti bubrega. Prestanak pušenja poboljšava zdravlje bubrega i kardiovaskularnog sustava.
UPRAVLJAJTE STRESOM Kronični stres može negativno utjecati na zdravlje, uključujući funkciju bubrega. Aktivnosti za smanjenje stresa poput meditacije ili lagane tjelovježbe mogu poboljšati mentalno zdravlje i doprinijeti zdravlju bubrega.
OSTANITE HIDRIRANI Unošenje dovoljne količine vode pomaže uklanjanju toksina iz bubrega i održava ravnotežu elektrolita. Također smanjuje rizik od bolesti bubrega, posebno problema povezanih s mokraćnim kamencima. Nastojte piti 2–3 litre vode dnevno, ali izbjegavajte pretjeranu hidrataciju kako biste spriječili nepotrebno opterećenje bubrega.
REDOVITI ZDRAVSTVENI PREGLEDI Bolest bubrega često ne pokazuje simptome u ranim fazama, što redovite zdravstvene preglede čini ključnima. Krvne i urinokulture, zajedno s povremenim mjerenjem krvnog tlaka, mogu pomoći u ranom otkrivanju problema s bubrezima. Osobe s povećanim rizikom, poput starijih, osoba s dijabetesom, visokim krvnim tlakom ili obiteljskom poviješću bolesti bubrega, trebaju biti posebno oprezne.
