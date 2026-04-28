Ovih 10 navika čuvaju zdravlje vaših bubrega: Prakticirajte ih!

PRATITE KRVNI TLAK Visok krvni tlak može s vremenom neprimjetno oštetiti bubrege. Kako biste spriječili hipertenziju, redovito vježbajte, smanjite unos masnoća i soli te ograničite konzumaciju alkohola. Preporučuje se redovito mjerenje krvnog tlaka, osobito ujutro i navečer. Idealni krvni tlak je ispod 120/80 mmHg za zdrave osobe, a ispod 130/80 mmHg za osobe s dijabetesom ili bolestima bubrega.