Ovih 10 zvijezda izgledaju puno mlađe od svojih pravih godina

Neke poznate osobe prkose vremenu i izgledaju znatno mlađe od svojih stvarnih godina. U nastavku otkrijte znate li koliko neki od vaših najdražih glumaca ili pjevača zaista imaju godina, mogli biste se šokirati.

1. Andrew Garfield (40)

Ovaj glumac, kojeg svi pamtimo po ulozi Spidermana uz glumicu Emmu Stone, izgleda barem deset godina mlađe. Korisnici na internetu često se dive njegovom naizgled bezvremenom izgledu. Kaže da sve duguje svojoj majci koja je uvijek izgledala mlađe. Genetika čini čuda.

EXCLUSIVE: Andrew Garfield Enjoys Date Night With Alyssa Miller At The Chiltern Firehouse - 15 Jun 2024 | Foto: 123RF/Canva

2. Pharell Williams (51)

Svi znamo za Pharella prvenstveno kao glazbenika, a sad i kao kreativnog direktora Louis Vuittona, ali znate li koliko ima godina? Mnogi se šokiraju kad saznaju da je autor pjesme "Happy" (koja je izašla prije 10 godina!) prešao pedesetu.

Kenzo Menswear Spring/Summer 2025 | Foto: CYRIL PECQUENARD/SIPA

3. Jim Parsons (50)

Pamtimo ga kao svima omiljenog znanstvenika iz sitcoma "Teorija velikog praska", ali Sheldon Cooper je već itekako odrastao. Naime, finalu serije o mladom Sheldonu koja je spinoff originalne serije vidimo da on već ima odraslu djecu, a ista je situacija i u pravom životu, iako Parsons izgleda definitivno mlađe.

77th Annual Tony Awards - Arrivals, New York, USA - 16 Jun 2024 | Foto: 123RF/Canva

4. Michelle Pfeiffer (66)

Tko bi pomislio da Michelle Pfeiffer ima preko 60 godina, a kamoli da se bliži 70-oj? Michelle često objavljuje na svom Instagram profilu i mnogi ju nazivaju upravo "bezvremenskom ljepoticom".

HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - APRIL 27: Michelle Pfeiffer arrives at the 49th Annual AFI (American Film Institute) Lifetime Achievement Award Gala Tribute Celebrating Nicole Kidman held at the Dolby Theatre on April 27, 2024 in Hollywood, Los | Foto: 123RF/Canva

5. Anne Hathaway (41)

Ova glumica slovi kao za ženu koja "ne stari" i mnogi obožavatelji kažu da glumica i dalje izgleda kao djevojka te da nije ostarjela ni dana od filma "Vrag nosi Pradu". Gledatelji posljednjeg filma Anne Hathaway i Nicholasa Galitzinea, nisu mogli ne primijetiti da Anne pored 20 godina mlađeg kolege izgleda fantastično.

Hathaway prkosi stereotipima svojim izgledom i često potiče rasprave o tome da bi žene u četrdesetima trebale izgledati na određeni način. Postavlja se pitanje o tome kada se komplimenti mijenjaju s "izgledaš sjajno" na "izgledaš dobro za svoje godine".

Foto: Profimedia

6. Lucy Liu (55)

Glumica održava svoj dobar izgled zdravim načinom života. Njezin režim uključuje hranjivu prehranu, rigorozne jutarnje vježbe i preferira udobnu obuću. Koristi kokosovo ulje za njegu kože.

Sesame Workshop's Annual Benefit Gala - 29 May 2024 | Foto: 123RF/Canva

7. Sandra Bullock (59)

Sandra Bullock, "America's Sweetheart", osvaja obožavatelje svojom živahnom osobnošću i zadivljujućim izgledom. Ona posvećuje puno vremena i truda održavanju svoje tjelesne građe, vježba šest puta tjedno, često uključuje ples kao oslobađanje od stresa. Usredotočuje se na kontrolu porcija i svježu prehranu.

86th Academy Awards | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

8. Keanu Reeves (59)

Iznimka ove liste je Keanu Reeves za kojeg je već poznato da izgleda mlađe. Neki su ga čak prozvali besmrtnim. Glumac izgleda sve bolje kako stari. Osim toga, njegova duhovitost i šarm samo doprinose izgledu.

Comic-Con International, in San Diego, California | Foto: BING GUAN/REUTERS

9. Halle Berry (57)

Ljepota dolazi iznutra. Halle Berry zalaže se za holistički pristup fitnessu koji nadilazi tipične aktivnosti poput trčanja i dizanja utega, ističući važnost mirovanja, istezanja i kontroliranog disanja. Berry je nedavno podijelila fotografiju na kojoj demonstrira joga pozu, stoj na ramenima, koji cilja na donji dio kralježnice i noge. Osim toga, ona daje prioritet dnevnoj meditaciji za opuštanje i mentalnu jasnoću, a sve to doprinosi njenom izgledu.

863956749 | Foto: 123RF/Canva

10. Troian Bellisario (37)

Glumica je s lakoćom glumila likove mlađe od svojih godina, glumila je Spencer Hastings u seriji "Slatke male lažljivice" kad je imala 24 godine, a njezin lik je imao 16. Bellisario je otvoreno govorila o svojim borbama s poremećajem prehrane i osvješćuje o tom ozbiljnom problemu, piše MSN.

867744462 | Foto: 123RF/Canva