Ovih 11 suptilnih znakova upala u tijelu ne biste smjeli ignorirati

Kada pomislimo na upalu, najčešće nam na pamet padaju bol, crvenilo ili oteklina. No kada upala postane kronična, simptomi mogu biti puno manje očiti. Problemi sa spavanjem, probavom, raspoloženjem ili čak ravnotežom mogu biti među znakovima na koje vrijedi obratiti pozornost
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U nastavku pogledajte 11 suptilnih znakova kronične upale koje, prema liječnicima, ne biste trebali ignorirati.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 11 suptilnih znakova kronične upale koje, prema liječnicima, ne biste trebali ignorirati. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 11 suptilnih znakova kronične upale koje, prema liječnicima, ne biste trebali ignorirati.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
STALNA BOL. Povremena bol u mišićima ili zglobovima može imati brojne uzroke, ali dugotrajna bol u tijelu bez jasnog razloga može biti jedan od znakova kronične upale. Kada organizam kontinuirano proizvodi upalne stanice, one mogu napadati tkiva i izazivati bol. Zahvaćeno područje može biti otečeno i crveno, može biti toplo na dodir, a ponekad dolazi i do smanjene funkcije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LOŠE SPAVATE. Kronična upala može biti povezana s umorom i iscrpljenošću. Ako uzrokuje bolove, upravo oni mogu otežavati kvalitetan san i svakodnevne aktivnosti. Odnos djeluje i u suprotnom smjeru – nekvalitetan ili neredovit san može poremetiti cirkadijalni ritam i pridonijeti višim razinama upale. Zbog toga su problemi sa spavanjem i kronična upala usko povezani.
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ČESTO STE BOLESNI. Kronična upala sama po sebi ne uzrokuje ponavljajuće prehlade, ali njezin osnovni uzrok može biti povezan s poremećajem rada imunološkog sustava. Prelazak iz akutne u kroničnu upalu može narušiti normalan imunološki odgovor i sposobnost organizma da se učinkovito bori protiv određenih uzročnika infekcija.
| Foto: Lacheev Roman
RAZDRAŽLJIVIJI STE ILI TJESKOBNIJI NEGO INAČE. Citokini povezani s kroničnom upalom mogu utjecati na mozak i neurotransmitere koji sudjeluju u reguliranju raspoloženja i emocija. Kronična upala također može ometati san, što dodatno može pogoršati raspoloženje. Među mogućim znakovima navode se razdražljivost, kratak fitilj, tjeskoba, uznemirenost, ljutnja i depresivno raspoloženje.
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PROBAVA VAM ZADAJE PROBLEME. Dugotrajni probavni problemi mogu biti još jedan manje očit znak. Li sluznicu crijeva uspoređuje sa zaštitnim odijelom koje odvaja sadržaj crijeva od ostatka organizma. Kronična upala može oslabiti tu barijeru, što može dodatno potaknuti upalne procese. Među mogućim problemima spominju se proljev, zatvor i refluks kiseline, kao i ozbiljnije gastrointestinalne komplikacije.
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GUBITE RAVNOTEŽU. Kronična upala koja zahvaća središnji živčani sustav može se pojaviti u sklopu autoimunih ili neurodegenerativnih bolesti te epilepsije. Kada upalni proces zahvati živce, signali se mogu teže prenositi do pojedinih dijelova tijela, što može rezultirati problemima s ravnotežom. Kod naglih ili postupno sve izraženijih problema s ravnotežom u članku se savjetuje razgovor s liječnikom.
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INZULINSKA REZISTENCIJA. Citokini mogu ometati signaliziranje inzulina u organima i tako pridonijeti inzulinskoj rezistenciji. Ona često nema očite simptome pa se može otkriti tek krvnim pretragama. U članku se među simptomima zbog kojih se treba javiti liječniku navode trnci u ekstremitetima, pojačana žeđ ili dehidracija te umor. Upala i inzulinska rezistencija mogu pritom stvarati svojevrstan začarani krug.
| Foto: 123RF
OSJEĆATE SLABOST. Upala može aktivirati imunološki sustav tako da on počne napadati vlastito mišićno tkivo. Taj se upalni proces u mišićima naziva miozitis, a može se pojaviti kod lupusa, reumatoidnog artritisa i drugih autoimunih bolesti. Posljedica može biti izražen osjećaj mišićne slabosti.
| Foto: Nicoleta Ionescu
BOLI VAS DONJI DIO LEĐA. Bolovi u donjem dijelu leđa vrlo su česti i mogu biti posljedica dobi ili ozljede. No određene autoimune bolesti, poput ankilozantnog spondilitisa i psorijatičnog artritisa, mogu uzrokovati kroničnu bol i ukočenost u kukovima i leđima. Upalna bol često je posebno izražena ujutro, nakon što se tijelo nekoliko sati nije kretalo.
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ČESTO DOBIVATE OSIP. Sistemska upala ponekad se može očitovati promjenama na koži. U članku se spominju psorijaza i psorijatični artritis, a osipi se mogu pojaviti i kod lupusa, težih oblika reumatoidnog artritisa te drugih stanja povezanih s upalom.
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NATEČENI SU VAM LIMFNI ČVOROVI. U tijelu postoji oko 600 limfnih čvorova, a oni se mogu povećati zbog brojnih uobičajenih bolesti poput prehlade ili gripe. Kod virusnih infekcija imunološki sustav reagira pa limfni čvorovi mogu nateći, a nakon prolaska infekcije trebali bi se vratiti u normalno stanje. Ako su limfni čvorovi stalno povećani i osjetljivi, to može upućivati na neriješenu upalu u tijelu.
| Foto: 123RF