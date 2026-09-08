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NIJE UVIJEK OČITO

Ovih 11 suptilnih znakova upala u tijelu ne biste smjeli ignorirati

Kada pomislimo na upalu, najčešće nam na pamet padaju bol, crvenilo ili oteklina. No kada upala postane kronična, simptomi mogu biti puno manje očiti. Problemi sa spavanjem, probavom, raspoloženjem ili čak ravnotežom mogu biti među znakovima na koje vrijedi obratiti pozornost
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Ovih 11 suptilnih znakova upala u tijelu ne biste smjeli ignorirati
U nastavku pogledajte 11 suptilnih znakova kronične upale koje, prema liječnicima, ne biste trebali ignorirati. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku pogledajte 11 suptilnih znakova kronične upale koje, prema liječnicima, ne biste trebali ignorirati. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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