1. Privlače nas samouvjerene žene

Samopouzdanje je jako privlačno pa će momci često radije biti s manje atraktivnom ženom koja pršti samopouzdanjem i karizmom, nego sa onom koja je po nekim mjerilima - savršenog izgleda, ali je nesigurna u sebe i pomalo bezlična.

2. Da, važno nam je i kako izgledate

Tu se ne mora raditi o odjeći i modnim dodacima koji su u trendu, već više o njegovanom, ženstvenom izgledu.

Muškarci u većini slučajeva vole eleganciju kod žena, sviđa im se daleko više od pomalo vulgarnog stila gdje žena pokazuje previše i time ubija čaroliju otkrivanja tijela.

3. Ne znamo kako nešto napraviti

Momcima je jako važno ostaviti dobar muževan dojam u ženskim očima pa im je teško priznati da nešto ne mogu ili ne znaju. Smatraju kako uvijek moraju biti snažni, pametni i sposobni rješavati probleme.

Zato često nešto počnu iako nisu sigurni kako će to privesti kraju.

4. Zamršena ženska pitanja nas zbunjuju

Žene znaju postavljati pitanja tipa: 'Jesam li debela?' dok u isto vrijeme imaju pomalo tužan izraz lica i prodorno gledaju muškarca u oči. Momke to može zbuniti, jer znaju, ako su iskreni, mogli bi nastradati, a ukoliko nisu - onda su neiskreni prema ženi koju vole.

Ponekad, za mir u kući, primijetit će da ju haljina čini debljom, ali će to prešutjeti. Radije će joj uputiti pokoji kompliment vjerujući da ona to i očekuje.

5. Ne možemo si to priuštiti

Muškarci se konstantno natječu - uspoređuju se sa muškarcima u okruženju i nikako ne vole priznati poraz. Zbog toga im je teško priznati ženi da joj nešto ne mogu priuštiti. No žena kojoj je iskreno stalo do njega, to mu neće zamjeriti. Zato momci, opustite se!

6. Ponekad smo ljubomorni

Iako će to teško otvoreno pokazati ili, ne daj Bože, priznati - muškarci znaju biti ljubomorni kad vide svoju ženu kako priča s drugim muškarcem i pritom se smješka. To ih može izjedati iznutra.

7. Sviđa nam se vaša prijateljica ili sestra

Imajte na umu ovo - ako vi mislite da imate jako zgodnu prijateljicu ili sestru, budite sigurne da to neće promaknuti ni vašem muškarcu. No to sigurno neće nikad priznati, opet kako si ne bi bespotrebno zakomplicirao život.

8. I mi volimo komplimente

Iako je nekako uvriježeno mišljenje da su muškarci ti koji trebaju ženu obasipati komplimentima, nije velika tajna da ih i oni vole čuti iz ženskih usta - ipak su i oni emotivna bića.

Potrebni su im dokazi ljubavi, male riječi i geste kojima im otkrivate svoje emocije, ali i primjećujete ono dobro na njima.

9. Stalo nam je do urednih noktiju

Znaju da žene vole vidjeti kako muškarac vodi brigu o sebi, uredan je, čist, a nokti mu izgledaju savršeno, bez nekih ostataka pod njima.

10. Uživamo ponekad u 'ženskim' filmovima

Momci ponekad vole gledati TV emisije, serije i filmove koje uglavnom gledaju žene, jer ih to opušta. No mnogi to nikad ne bi otvoreno priznali ili se time hvalili prijateljima - uvjereni su da bi ih to moglo činiti manje muževnima.

11. Znamo osjećati strahove

Mnogi muškarci smatraju kako kao 'jači spol' ne bi trebao govoriti o svojim strahovima, ali to je daleko od istine - to nije slabost. Svi imaju neke strahove, fobije i nesigurnosti.

12. Dobri smo u skrivanju emocija

I muškarce može obuzeti tuga i suze im se pojaviti u očima kad gledaju neki tužan film, ne događa se to smo ženama. Ali, oni su u stanju brzo sakriti emocije i čak prokomentirati da su to sve gluposti.

13. Ne napuštamo žene bez razloga

Ako je muškarac iskreno zaljubljen u ženu i stalo mu je do nje, nikad je neće ostaviti bez nekog dobrog razloga, niti će mu to biti lako napraviti, prenosi Atma.