Ovih 15 stvari 'dignut' će vaš libido na jednu višu razinu

PLANIRAJTE VIŠE SPOJEVA Ako vam zabavna subotnja večer s partnerom znači gledanje televizije u trenirkama, to može ubiti vaš libido. Oživite romansu tako da izađete iz kuće i imate pravi spoj. Vaši spojevi ne moraju biti raskošni romantični događaji; čak i odlazak u kino ili na večeru može ponovno zapaliti iskru koju ste osjećali kad ste se prvi put upoznali. Ako je unajmljivanje dadilje preskupo, pitajte prijatelje s djecom da paze na vaše dijete za večer, nudeći zauzvrat istu uslugu. Vjerojatno će i oni trebati noć za sebe, pa svi profitirate. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA