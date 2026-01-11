Ovih 15 stvari 'dignut' će vaš libido na jednu višu razinu

Ako ste izgubili seksualnu želju, niste sami. Istraživanja pokazuju da trećina žena i 15% muškaraca rijetko osjeća potrebu za seksom. Srećom, postoje provjerene životne promjene koje mogu ponovno probuditi libido i vratiti strast u vaš seksualni život
U nastavku pogledajte 15 stvari koje će dignuti vaš libido.
| Foto: Dreamstime
Foto: Dreamstime
| Foto: Dreamstime
PLANIRAJTE VIŠE SPOJEVA Ako vam zabavna subotnja večer s partnerom znači gledanje televizije u trenirkama, to može ubiti vaš libido. Oživite romansu tako da izađete iz kuće i imate pravi spoj. Vaši spojevi ne moraju biti raskošni romantični događaji; čak i odlazak u kino ili na večeru može ponovno zapaliti iskru koju ste osjećali kad ste se prvi put upoznali. Ako je unajmljivanje dadilje preskupo, pitajte prijatelje s djecom da paze na vaše dijete za večer, nudeći zauzvrat istu uslugu. Vjerojatno će i oni trebati noć za sebe, pa svi profitirate.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROMIJENITE KONTRACEPCIJSKU PILULU Hormonalne promjene mogu značajno utjecati na vaš seksualni nagon. Kontracepcijske pilule mogu smanjiti proizvodnju testosterona u tijelu, što smanjuje želju za intimnošću. Neke vrste pilula mogu čak uzrokovati bol tijekom odnosa. Čak i ako ne koristite kontracepciju, važno je pratiti hormonalni status jer dojenje i menopauza mogu dodatno smanjiti estrogen i testosteron. Razumijevanje svojih hormona pomaže vam bolje regulirati libido.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROVJERITE DRUGE LIJEKOVE Pogledajte svoju ljekarničku kutiju—vaši recepti mogli bi biti krivci za smanjeni libido. Osim kontracepcijskih pilula, česti krivci su lijekovi za visoki krvni tlak, GERB, anksioznost i depresiju. Ako sumnjate na lijek kao uzrok, razgovarajte s liječnikom koji ga je propisao. Moguće je da postoji alternativa s manjim nuspojavama.
| Foto: Canva
PODIJELITE KUĆANSKE POSLOVE Nakon napornog dana na poslu, često slijedi drugi “puni radni dan” kod kuće kao roditelj. Poslije spavanja djece često slijedi čišćenje i dovršavanje zadataka koje ste donijeli s posla. Kao rezultat toga, intimnost često pada u drugi plan. Ako oba partnera rade puno radno vrijeme, ravnomjerna podjela kućanskih poslova može poboljšati zadovoljstvo i u spavaćoj sobi i izvan nje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
DRŽITE DJECU I KUĆNE LJUBIMCE IZVAN SPAVAĆE SOBE Djeca ili kućni ljubimci u krevetu mogu ubiti raspoloženje za intimnost. Zaključavanje vrata spavaće sobe može pomoći da ponovno učinite krevet privlačnim. Može trebati neko vrijeme da se naviknete na novu rutinu, ali rezultati će biti bolji osjećaj opuštenosti i spremnosti za romansu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
DODAJTE SEKS U RASPORED OBAVEZA Planirate liječničke preglede, sastanke i druženja—zašto ne biste tako planirali i seks? Određivanje vremena za intimnost pomaže vam biti dosljedni i smanjuje izgovore. Iako možda nije romantično planirati seks, ova metoda povećava šanse da se stvarno dogodi.
| Foto: 123RF/Canva
KORISTITE LUBRIKANT Bol tijekom seksa može uništiti želju za intimnošću, ali to se može riješiti. Suhoća vagine jedan je od glavnih uzroka boli. Silikonski lubrikanti traju dulje i bolje vlaže od onih na bazi vode. Ako se situacija ne poboljša, posjet ginekologu može pomoći da se procijeni potreba za vaginalnom terapijom estrogenom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SMANJITE STRES PRIJE SEKSA Stres iz svakodnevnog života značajno utječe na libido. Povišena razina hormona kortizola zbog stresa može potisnuti seksualnu želju. Pronađite način da se opustite prije seksa, bilo dugim kupanjem ili čitanjem knjige. Opušteno tijelo i um povećavaju šanse za ugodnu intimnost.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
JEDITE ZDRAVO Zdrava prehrana može poboljšati cirkulaciju, što pozitivno utječe na seksualnu funkciju. Visok kolesterol može smanjiti osjetljivost genitalija i otežati postizanje orgazma. Povećajte unos voća i povrća, a smanjite životinjske masti i mliječne proizvode. Ove promjene mogu poboljšati zdravlje srca i libido.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
JEDITE AFRODIZIJAKE Neki vitamini i hranjive tvari mogu pojačati seksualnu želju. Namirnice poput avokada, badema, jagoda i kamenica poznate su po stimulativnim svojstvima. Redovita konzumacija ovih namirnica može pomoći u podizanju raspoloženja i povećanju seksualne energije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RIJEŠAVAJTE PROBLEME U VEZI Spori libido može biti znak dubljih problema u vezi. Male nezadovoljstva ili manjak komunikacije mogu utjecati na želju za intimnošću. Ako je potrebno, potražite pomoć licenciranog terapeuta za brak i obitelj ili certificiranog seksualnog terapeuta. Rad na vezi može značajno poboljšati seksualni život.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
IDITE ZAJEDNO U PRIRODU ILI NA AKTIVNOSTI Bilo da se radi o planinarenju, trčanju, teretani ili kuharskom tečaju, zajedničke aktivnosti jačaju emocionalnu povezanost. Studije pokazuju da parovi koji zajedno isprobavaju nove i uzbudljive aktivnosti osjećaju veću satisfakciju u vezi. "Novo i uzbudljivo" može značiti bilo što, od biciklizma do skydivinga, ovisno o vašoj razini avanturizma.
| Foto: Pixabay
VJEŽBAJTE REDOVITO Tjelovježba smanjuje stres, poboljšava raspoloženje i jača samopouzdanje, a sve to može povećati libido. Istraživanja pokazuju da žene na antidepresivima s oslabljenom seksualnom željom mogu poboljšati zadovoljstvo vježbanjem tri puta tjedno po 30 minuta. Redovita aktivnost tijelu vraća energiju i želju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PROVJERITE ZDRAVSTVENO STANJE Spori libido ponekad je simptom ozbiljnijeg medicinskog problema, poput problema sa štitnjačom. Ostali simptomi mogu uključivati debljanje, suhoću kože, gubitak kose i umor. Jednostavan krvni test može potvrditi dijagnozu i omogućiti liječenje. Niski libido također može biti povezan s depresijom i kroničnim umorom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
AKO NIŠTA NE POMAŽE, POSJETITE LIJEČNIKA Ako promjene životnog stila ne poboljšaju libido, postoje lijekovi koji mogu pomoći. Neki lijekovi, poput testosterona ili Wellbutrina, mogu se koristiti za liječenje smanjenog libida, ali su dostupni samo na recept. Stručni savjet liječnika je ključan za sigurno i učinkovito liječenje.
| Foto: Canva