Ovih 15 zanimanja garantiraju najviše akcije u krevetu

Neka zanimanja jednostavno donose više akcije i izvan posla. Istraživanja pokazuju da zdravstveni radnici imaju najviše seksa, a umjetnici i dizajneri najviše orgazama. Pokazalo se i da posao koji radite može itekako utjecati na vaš ljubavni život
U nastavku pogledajte 15 poslova koji s najviše zagarantirane akcije u krevetu.
15. KUHAR Kuhari imaju stabilan posao i dobre prilike za zapošljavanje. Kreativnost i strast u kuhinji čine ih zanimljivima i privlačnima. Ljudi vole one koji znaju pripremiti ukusna i lijepa jela. To im daje i samopouzdanje koje ostavlja snažan dojam na druge.
14. NOVINAR Novinarstvo je dinamična i uzbudljiva profesija. Novinari putuju, istražuju i uvijek su informirani o svijetu oko sebe. Kroz posao upoznaju mnoge različite ljude i grade mrežu kontakata. Njihove komunikacijske vještine i sigurnost u nastupu često su privlačne partnerima.
13. MODEL Modeli uživaju u putovanjima i radu s poznatim brendovima. Zbog stalne prisutnosti u javnosti dobivaju pažnju i divljenje. To im otvara mnoge prilike za nova poznanstva i odnose. Uz to, svojim radom mogu promovirati važne ideje i društvene ciljeve.
12. GLUMAC Put do uspjeha u glumi je zahtjevan i dugotrajan. No nagrade su slava, financijska sigurnost i prepoznatljivost. Glumci su često u društvu privlačnih i kreativnih ljudi, što povećava njihove prilike za veze. Njihova strast i energija na sceni prenose se i na osobni život.
11. PODUZETNIK/DIREKTOR Poduzetnici biraju vlastiti put i stvaraju prilike umjesto da slijede tuđe. Oni zrače šarmom, optimizmom i ambicijom. Uz to imaju visoka primanja i slobodu donošenja odluka. Sve to mnogima ih čini idealnim partnerima.
10. STJUARD/STJUARDESA Stjuardi i stjuardese brinu za sigurnost i udobnost putnika. Njihov posao uključuje putovanja i stalne susrete s različitim ljudima. Ta dinamika donosi puno prilika za nova poznanstva i veze. Mnogi ih doživljavaju kao simpatične, pristupačne i otvorene osobe.
9. LJUDSKI RESURSI HR stručnjaci rade s ljudima svaki dan. Oni provode intervjue, pomažu zaposlenicima i rješavaju njihove probleme. To razvija njihove komunikacijske i socijalne vještine. Zbog toga lako grade odnose i često djeluju privlačno drugima.
8. UČITELJ Učitelji imaju važnu i plemenitu ulogu u društvu. Iako posao zna biti zahtjevan, većina ga radi s ljubavlju. Njihovo znanje, sigurnost i strpljenje čine ih privlačnima. Često stvaraju bliske odnose s kolegama i prijateljima kroz zajednički rad.
7. OSOBNI TRENER Osobni treneri provode puno vremena u teretani i brinu o svom izgledu. Time privlače pažnju i poštovanje klijenata. Njihova motivacija i disciplina inspiriraju druge. Uz to, znaju kako sačuvati zdravlje i vitalnost, što mnogi cijene.
6. ODVJETNIK Odvjetnici su obrazovani i samouvjereni ljudi. Njihov posao traži analitičnost, ali i kreativnost. Kombinacija inteligencije i sigurnosti često ih čini privlačnima. Osim toga, ugled i stabilnost profesije daju im dodatnu prednost.
5. FINANCIJSKI ANALITIČAR Analitičari uživaju u stabilnim poslovima i dobrim plaćama. Njihova sposobnost planiranja i donošenja odluka ulijeva povjerenje. Posao im često omogućuje napredovanje i fleksibilne uvjete rada. Sve to ih čini poželjnima u očima mnogih.
4. STOMATOLOG Stomatolozi imaju visoka primanja i ugled u društvu. Mnogi ih doživljavaju privlačnima zbog profesionalnog izgleda i ljubaznosti. Njihov posao je specifičan jer uključuje bliski kontakt s ljudima. To može stvoriti osjećaj povjerenja i bliskosti.
3. ARHITEKT Arhitekti su poznati po mašti i vještini oblikovanja prostora. Njihov rad ostavlja dugotrajan trag u društvu. Spoj kreativnosti i tehničkog znanja čini ih posebnima. Njihova strast za stvaranjem često se prenosi i u osobne odnose.
2. LIJEČNIK Liječnici prolaze kroz dug i zahtjevan put obrazovanja. Njihovo znanje i predanost ulijevaju sigurnost i povjerenje. Zbog toga ih mnogi doživljavaju kao privlačne i poželjne partnere. Osim toga, profesija im donosi ugled i stabilnost.
1. MEDICINSKA SESTRA Medicinske sestre pružaju brigu i njegu pacijentima. Njihova suosjećajnost i toplina vrlo su privlačne osobine. Ljudi ih često poštuju i cijene u profesionalnom i osobnom životu. To ih čini jednom od najprivlačnijih profesija.
