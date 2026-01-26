Ovih 7 stvari po zimi nikada ne ostavljajte u automobilu - neki bi mogli i eksplodirati!

6. DRVENI INSTRUMENTI. Ljubitelji glazbe trebali bi biti posebno oprezni. Drveni instrumenti poput gitara ili violina izrazito su osjetljivi na niske temperature i suh zrak. Drvo se na hladnoći skuplja, što može dovesti do pucanja laka, odvajanja spojeva ili čak napuknuća samog tijela instrumenta. Ako vam se ipak dogodi da instrument ostane u automobilu, nikada ga nemojte odmah vaditi iz kutije po ulasku u topli prostor. Ostavite ga da se postupno aklimatizira barem sat vremena kako biste izbjegli temperaturni šok. Na kraju, čak i naočale mogu postati žrtve zime. Plastični okviri na hladnoći postaju krti i lako pucaju, dok se specijalizirani premazi na staklima, poput antirefleksnog sloja, mogu oštetiti zbog različitog skupljanja i širenja materijala. | Foto: Sergei Pivovarov