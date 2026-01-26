Ovih 7 stvari po zimi nikada ne ostavljajte u automobilu - neki bi mogli i eksplodirati!

Zima sa sobom donosi idilične prizore snježnog pokrivača, ali za vozače često znači struganje leda s vjetrobranskog stakla i ulazak u ledeno hladan automobil
Opasnost ne vreba samo na zaleđenim cestama. Unutrašnjost vašeg vozila preko noći postaje zamrzivač, a mnoge svakodnevne stvari koje u njemu ostavljamo mogu se pretvoriti u pravu prijetnju, uzrokujući štetu, pa čak i eksplozije. Ove stvari nikako ne ostavljajte u autu po zimi:
1. GAZIRANA PIĆA. Jedna od najčešćih i najneugodnijih pogrešaka je ostavljanje gaziranih pića u automobilu. Bilo da se radi o limenci soka ili boci mineralne vode, posljedice mogu biti katastrofalne za unutrašnjost vašeg vozila. Voda se pri smrzavanju širi za otprilike devet posto, stvarajući ogroman pritisak na stijenke ambalaže. Kod gaziranih napitaka, taj pritisak dodatno pojačava ugljični dioksid, što gotovo sigurno dovodi do pucanja i eksplozije. Rezultat je ljepljiva, zaleđena smjesa po sjedalima i instrumentnoj ploči koju je iznimno teško očistiti. Zanimljivo je da će se dijetalna pića bez šećera smrznuti brže jer šećer djeluje kao prirodni antifriz i snižava točku ledišta.
2. DEZODORANSI, LAK ZA KOSU, BOJA U SPREJU... Slična opasnost prijeti i od proizvoda u aerosolnim bocama, poput dezodoransa, laka za kosu ili boja u spreju. Spremnici pod tlakom izuzetno su osjetljivi na temperaturne ekstreme. Na velikoj hladnoći, metal može postati krt, a promjene u tlaku plina mogu uzrokovati nekontrolirano pucanje ili čak eksploziju boce. Čak i ako ne dođe do najgoreg scenarija, niske temperature mogu trajno destabilizirati sadržaj, čineći proizvod neupotrebljivim.
3. MOBITEL, LAPTOP, TABLET. U današnje vrijeme rijetko se odvajamo od svojih elektroničkih uređaja, no ostaviti pametni telefon, prijenosno računalo ili tablet u ledenom automobilu može ih trajno uništiti. Litij-ionske baterije, koje napajaju većinu moderne elektronike, drastično gube kapacitet na hladnoći. Pokušaj punjenja smrznutog uređaja može dovesti do nepopravljivog oštećenja baterijskih ćelija. Još veća opasnost je kondenzacija. Kada hladan uređaj unesete u toplu prostoriju, unutar kućišta stvara se vlaga koja može uzrokovati kratki spoj i uništiti osjetljive komponente. Također, LCD ekrani mogu se doslovno smrznuti, što uzrokuje trajno "razlijevanje" tekućeg kristala i čini zaslon neupotrebljivim.
4. LIJEKOVI. Jednako su osjetljivi i lijekovi. Mnogi od njih, poput inzulina, sirupa protiv kašlja ili kapi za oči, gube svoju učinkovitost ako se zamrznu. Inzulin je posebno kritičan jer se njegova molekularna struktura trajno mijenja i nakon odmrzavanja više nije siguran za upotrebu. Čak i tablete i kapsule mogu biti ugrožene zbog vlage i kondenzacije koja nastaje pri naglom zagrijavanju hladnog automobila, što može utjecati na njihovu djelotvornost.
5. KONZERVIRANA HRANA. Tekućina u konzervama, baš kao i u pićima, širi se pri smrzavanju i može probiti brtvu ili stvoriti mikropukotine na šavovima. Ako primijetite da je konzerva napuhnuta, odmah je bacite. Nakon odmrzavanja, oštećena ambalaža postaje ulaz za bakterije koje mogu uzrokovati ozbiljno trovanje hranom. Isto vrijedi i za jaja, čija će ljuska pod utjecajem leda vjerojatno puknuti.
6. DRVENI INSTRUMENTI. Ljubitelji glazbe trebali bi biti posebno oprezni. Drveni instrumenti poput gitara ili violina izrazito su osjetljivi na niske temperature i suh zrak. Drvo se na hladnoći skuplja, što može dovesti do pucanja laka, odvajanja spojeva ili čak napuknuća samog tijela instrumenta. Ako vam se ipak dogodi da instrument ostane u automobilu, nikada ga nemojte odmah vaditi iz kutije po ulasku u topli prostor. Ostavite ga da se postupno aklimatizira barem sat vremena kako biste izbjegli temperaturni šok. Na kraju, čak i naočale mogu postati žrtve zime. Plastični okviri na hladnoći postaju krti i lako pucaju, dok se specijalizirani premazi na staklima, poput antirefleksnog sloja, mogu oštetiti zbog različitog skupljanja i širenja materijala.
7. UPALJAČI. Još jedna stvar koju nikako ne biste smjeli ostavljati u automobilu tijekom zime. Kod plinskih upaljača, niske temperature uzrokuju pad tlaka plina, zbog čega upaljač prestaje raditi ili počinje nekontrolirano ispuštati sadržaj. Još veći problem nastaje ako se nakon smrzavanja naglo zagrije – tada dolazi do širenja plina, što može oštetiti ventil ili uzrokovati pucanje kućišta. Benzinski upaljači (poput Zippo modela) imaju dodatni problem isparavanja goriva i oštećenja brtvi, što ih čini neupotrebljivima i potencijalno opasnima. Iako djeluju bezazleno, oštećeni upaljač u zatvorenom prostoru vozila može predstavljati stvaran sigurnosni rizik.
