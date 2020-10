Ovih pet koraka pomoći će vam da vaše tajice ostanu kao nove

Tajice su nam postale nezaobilazan komad u ormaru koji vrlo često spašava nervozu oko izbora odjeće, no budući da je riječ o nježnom materijalu, vrlo lako se i troše

<p>Svi imamo onaj jedan par crnih tajica bez kojih jednostavno ne možemo živjeti. Tijekom godina ležerno odijevanje postalo je uobičajeno pa se više tajice ne nose samo za trening već i za svakodnevne kombinacije. Tajice se kombiniraju uz crne visoke čizme, sakoe, haljine ali i sportske majice. No, unatoč tome koliko su fleksibilne i rastezljive, nažalost nisu i dugovječne. Ovi savjeti pomoći će vam da vaše tajice što duže budu kao nove.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Izbjegnite pretjerano i nepotrebno pranje</h2><p>Iako ovo ne zvuči baš higijenski, stručnjaci za tkanine i odjeću savjetuju da što manje perete odjeću, to će duže trajati. Test mirisa dobar je pokazatelj, pa ako se vraćate s joge ili trčite maraton, podrazumijeva se da su vaše tajice spremne za pranje. Ali ako ste se cijeli dan izležavali u kući, nemojte ih nakon toga baciti na pranje jer je to stvarno nepotrebno. Sve dok se ne znojite ili ne vježbate, tajice se mogu nositi još tri do četiri puta prije nego ih operete.</p><h2>2. Pazite da ih pravilno tretirate</h2><p>Kad ih odlučite oprati, imajte na umu nekoliko stavki. Preporučuje se korištenje deterdženta za pranje rublja koji neće istegnuti niti smanjiti tkaninu, posebno tijekom pranja. Uvijek perite pri niskoj temperaturi u hladnoj vodi i na laganoj centrifugi. Možete čak i koristiti vrećicu koja sprječava širenje tkanine. Uz to, preporučuje se i korištenje deterdženta za boje ili za crnu robu koji će omogućiti da vaše boje ostanu postojane.</p><h2>3. Izbjegavajte omekšivače</h2><p>To je osobito važno ako su vaše tajice izrađene od materijala kao što je poliester. Većina omekšivača sadrži silikon koji može smanjiti učinkovitost njihovih upijajućih svojstava koja oduzimaju vlagu. Ako želite ukloniti neugodne mirise, preporučuje se namakanje tajica u kupki od četvrt šalice octa i hladne vode 30 minuta prije pranja. Svojstva octa upijaju neugodni miris i bore se protiv bakterija, a ukloniti će i miris znoja.</p><h2>4. Nikada ih ne sušite u sušilici</h2><p>Kako biste osigurali da vam tajice budu i ostanu kao nove klonite se sušilice i umjesto toga osušite odjeću na zraku. Velika vrućina sušilice može 'iskriviti' pojedinačne niti vlakana s vaših tajica i oslabiti materijal, što dovodi do rupica u odjeći. </p><h2>5. Spriječite 'trošenje' tkanine</h2><p>Trošenje tkanine se događa na područjima gdje se događa najviše trenja, pa ako svakodnevno trčite u tajicama, tkanina bi se mogla 'istrošiti' na unutarnjem dijelu nogu. Stoga pokušajte i takve dijelove održavati i 'njegovati' kako bi se tkanina što manje trošila, piše <a href="https://www.realsimple.com/beauty-fashion/clothing-care/how-to-care-for-leggings" target="_blank">Real Simple.</a></p>