Ovih pet kvarova riješite sami i uštedite kućanstvu stotine eura

Troškovi profesionalnih majstora nikada nisu bili viši. Ovisno o lokaciji i vrsti posla, prosječan posjet majstora danas može koštati od 175 do gotovo 700 eura. Ponekad za zadatke koji ne zahtijevaju specijalizirane alate ni diplome račun može premašiti i 400 eura. Ipak, dobra je vijest da većinu uobičajenih kućnih glavobolja ne moraju rješavati licencirani vodoinstalateri ili građevinari. Ako ste spremni uložiti malo vremena i truda, stotine eura možete zadržati u džepu svladavanjem popravaka koje možete obaviti sami za svega nekoliko minuta. Prije nego što posegnete za telefonom, provjerite možete li neku od ovih pet čestih nevolja riješiti u vlastitom aranžmanu.

Zakrpajte tu rupu u zidu

Koliko god se činili čvrstima, zidovi od gipsanih ploča mogu izdržati samo određenu količinu udaraca. Vrata koja se otvore s previše sile lako mogu ostaviti rupu u obliku kvake, a pad teže slike ili ogledala može sa sobom odnijeti i komad zida. Srećom, popravak ovakvih manjih oštećenja jedan je od najjednostavnijih "uradi sam" zadataka. Za rupe manje od pet centimetara sve što vam treba su samoljepljiva mrežasta zakrpa i mala kantica mase za gletanje. Postupak je jednostavan: zalijepite zakrpu preko rupe, a zatim špahtlom nanesite tanak sloj glet-mase. Pustite da se osuši, lagano prebrusite finim brusnim papirom dok površina ne bude savršeno glatka i na kraju prebojite bojom koja odgovara ostatku zida. Dok bi profesionalac za takav popravak mogao naplatiti od 75 do 250 eura, vi ćete svoje zidove održavati besprijekornima po cijeni jedne kave.

Riješite se začepljenog odvoda jednom zauvijek

Kada umivaonik u kupaonici počne sporo otjecati, većina ljudi poseže za bocom agresivnih kemikalija ili telefonom. No, kemijska sredstva često ne mogu ukloniti teža začepljenja, a s vremenom mogu i oštetiti cijevi. Bolje rješenje je ručno očistiti sifon - cijev u obliku slova "U" koja se nalazi izravno ispod vašeg umivaonika. Sifon je dizajniran tako da se može ukloniti rukom, bez alata. Jednostavno postavite kantu ispod njega kako biste uhvatili višak vode, odvrnite dva velika plastična prstena okrećući ih u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i ispraznite nakupljeni otpad u kantu. Isperite sifon vodom, vratite ga na mjesto i čvrsto zategnite prstenove. Vaš će umivaonik ponovno otjecati kao nov, a vi ste upravo uštedjeli minimalno 150 eura, koliko vodoinstalateri obično naplate za ovakvu uslugu.

Zaustavite slavinu koja neprestano kaplje

Slavina koja kaplje nije samo iritantna, već s vremenom može potrošiti i na stotine litara vode. Prije nego što pozovete majstora, provjerite aerator, odnosno mrežicu na samom vrhu slavine. S vremenom se na njoj mogu nakupiti minerali i druge nečistoće iz vode, što uzrokuje slabiji pritisak ili nepravilno prskanje. Odvrnite aerator rukom ili kliještima, ali svakako omotajte krpu oko njega kako ne biste oštetili završni sloj. Potopite ga u ocat na sat-dva, a zatim ga iščetkajte starom četkicom za zube. U većini slučajeva ovo rješava problem. Ako kapanje i dalje postoji, uzrok je vjerojatno istrošena brtva unutar ručke slavine, što je također popravak koji uz malo strpljenja možete obaviti sami.

Kad WC kotlić sam pušta vodu

Ako povremeno čujete kako se vaš WC kotlić sam od sebe puni, kao da ga je netko upravo koristio, gotovo je sigurno da je krivac istrošena gumena brtva na dnu kotlića. To je problem koji zvuči komplicirano, no zapravo ne zahtijeva nikakav alat i oduzet će vam deset minuta vremena. Nova brtva košta manje od 20 eura u bilo kojoj trgovini s opremom za kućanstvo, dok će vodoinstalater za isti deseto­minutni posao naplatiti od 150 do 200 eura. Sve što trebate učiniti jest zatvoriti ventil za dovod vode iza WC školjke, pustiti vodu kako biste ispraznili kotlić, te jednostavno zamijeniti stari gumeni dio novim. To je jedna od onih vještina koje vam dugoročno štede značajnu svotu novca.

Utišajte iritantnu škripu vrata

Škripava vrata jedan su od najjednostavnijih, ali i najzadovoljavajućih problema za riješiti. U većini slučajeva, neugodan zvuk uzrokuje trenje u šarkama vrata. Rješenje je nadohvat ruke. Nanesite lubrikant, poput spreja WD-40 ili običnog vazelina, izravno na šarke. Nakon toga nekoliko puta otvorite i zatvorite vrata kako bi se lubrikant ravnomjerno rasporedio. Ako škripa i dalje ne prestaje, izvadite osovine iz šarki, temeljito ih očistite od prašine i hrđe, nanesite lubrikant i vratite ih natrag. Ovaj brzi popravak traje samo nekoliko minuta i vraća prijeko potreban mir i tišinu u vaš dom.

*Uz korištenje AI-ja