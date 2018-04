Ovim horoskopskim znakovima ćete jako teško manipulirati...

1. Škorpion

Inače su Škorpioni majstori manipulacije, tako da ćete teško njihove trikove primijeniti na njima. Imaju šesto čulo za mentalne igrice i druge oblike manipulativnih ponašanja.

Škorpioni su jako dobri u postavljanju granica. Ako ih netko proba uvjeriti da naprave nešto što ne žele, žestoko će se opirati i boriti za ono što oni žele. Kad nalete na manipulatora pobrinut će se da jednom zauvijek nauče koje su posljedice takvog ponašanja.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

2. Bik

Nema šanse da se Bika nagovori da napravi nešto što on ne želi. Stoga, uzaludan je trud uopće pokušavati. Mentalno su snažni i nemaju nikakvog problema odbiti sve što im nije po volji. Dapače, riječ ne im je jedna od omiljenih.

Dok će većina znakova popustiti pod pritiskom okoline, Bikovi će radije trpjeti posljedice nego živjeti na ijedan način osim svoj.

3. Djevica

Ako pomislite manipulirati Djevicom s ciljem ostvarivanja onog što vi želite, naletjeli ste na veliki problem. Ona je već pet koraka ispred vas. One nikad neće napraviti nešto bez da su dobro razmislile o svim potencijalnim problemima, rješenjima i koristima - za njih.

Kod Djevica je očito da one uvijek moraju imati kontrolu nad svojim životom, stoga pokušati ih nagovoriti ili dovesti u situaciju u kojoj bi trebale napraviti nešto što im nije po volji - je praktički nemoguće.

4. Jarac

Bilo kakav oblik prisile, manipulacije ili zastrašivanja kod Jarca neće uspjeti. Oni žive da bi se suprotstavili nasilnicima, ne samo da obrane sebe, već i druge.

Jarci su hrabri i odani i najpametnije je u opće ne ulaziti u sukobe s njima. Jedini način da natjerate Jarca da nešto napravi je da mu otvoreno i direktno kažete što želite i nadate se da je to i u njegovom interesu.

5. Lav

Lavovi žele biti tretirani s poštovanjem. Prevaru ne opraštaju, a ako posumnjaju da netko pokušava manipulirati s njima, taj će si jako zagorčati život.

Osvetoljubivi i s visokim mišljenjem o sebi, Lavovi nikad ne bi dopustili da išta rade za tuđu korist, a ne svoju. Njima je najbitnija briga o sebi, stoga ako mislite da ćete laskanjem ili izazivanjem Lava nešto postići - nećete. Brzo će vas pročitati i vrlo vjerojatno natjerati da požalite što ste se uopće upustili s njim u ovakvu igru.

6. Ovan

Najčešće manipulatori imaju najviše utjecaja na pasivne ljude, koje pravim poticajima natjeraju da djeluju u njihovu korist. Za Ovna se može svašta reći, ali ne i da je pasivan. Nitko ne može promijeniti životnu perspektivu Ovna ili ih natjerati da odstupe od zacrtanog puta.

Ako se dogodi da se Ovan osjeća iskorištenim ili izmanipuliranim od strane svojeg partnera ili bilo kog drugog, on će to zapamtiti, naučiti nešto od toga i pobrinuti se da se to više nikad ne dogodit. A usput, manipulator koji je iskušao svoj talent na Ovnu više nikad neće imati priliku niti prići mu.

Želite li presonalizirani horoskop? Isprobaj!