Ovim svakodnevnim stvarima mnogi ne znaju pravu svrhu: Coflek nije tu da bude sladak...

Svaki pojedini artikl koji stigne do trgovine isplaniran je do posljednjeg detalja što se tiče kvalitete i dizajna. Oni ponekad imaju značajke kojima je vrlo teško razumjeti pravu svrhu. No naravno, postoji logično objašnjenje koje nas navodi da shvatimo kako sve oko nas ima svoju posebnu funkciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Napravila kuću od autobusa

1. "Svinjska njuška" na ruksaku

Iako ovaj dizajn izgleda vrlo elegantno, također ima i funkcionalnu upotrebu. Postavljen je tamo kako bi ljudi na ruksak mogli vješati stvari pomoću užeta. Na primjer, ljudi koji puno planinare će morati objesiti dodatni par cipela ili neku drugu opremu koja ne stane u torbu. I dok je ova značajka bila stavljena samo na ruksake stvorene za avanturu, danas je na većini dizajna.

Foto: Pinterest

2. Sjedalo na biciklu s rupom u sredini

Oni koji biciklom putuju na velike udaljenosti znaju da nakon nekog vremena sjedalo počne smetati privatnom području. Tada biste možete početi osjećati utrnulost ili bol. Zbog toga su mnogi proizvođači počeli stvarati sjedala s izrezima točno u sredini. Ovo pomaže ljudima koji voze bicikl da imaju opuštenije i bezbolnije putovanje, bez obzira na to koliko je dugo.

Foto: Dreamstime

3. Mala rupa na kupaonskom umivaoniku

Zadatak ove rupe je osigurati da se u umivaoniku voda ne prelije. Ona to čini tako da preusmjerava vodu i daje do znanja da trebate zatvoriti slavinu što prije. Zato je važno da rupa bude prohodna, budući da se mnogo prljavštine obično tamo zarobi. Sve što trebate je silikonski lijevak, dugačku tanku četku i malo kipuće vode.

Foto: Dreamstime

4. Mala rupica na štapićima za lizalice

Dva su genijalna razloga iza postojanja ovog malog detalja. Prvi je da se prilikom izrade lizalica vruća tekućina prelije na vrh štapića. Mala rupica pomaže da tekućina ostane na mjestu dok se jede umjesto da otpadne.

Foto: Dreamstime

Drugi razlog je sigurnost djece i odraslih. U slučaju da netko slučajno proguta štapić nakon što pojede lizalicu, rupica u sredini služi tome da se ne ugušite. Točnije, dopušta da zrak i dalje cirkulira.

5. Coflek na kapici

Mnogi će reći da je ovo samo slatki dodatak koji čini kapicu još slađom nego što je. Međutim, coflek seže još u doba Vikinga, a ljudi su ga u to vrijeme nosili iz raznih razloga. U nekim slučajevima ljudi bi ih nosili kako bi označili svoj rang ili čak bračni status. Francuski mornari bi ih nosili kako ne bi ozlijedili glavu ako bi glavom lupali o niske stropove u brodovima.

Danas ljudi cofleke ne trebaju zbog neke svrhe, ali ih dizajneri i dalje koriste kako bi dodali malo stila zimskim kapama.

Foto: Dreamstime

6. Mala rupa na lokotima

Lokoti se obično koriste na otvorenom kako bi vrata i ograde bili zatvoreni i zaštićeni. To znači da su izloženi svim vremenskim uvjetima, uključujući kišu i snijeg. Ta mala rupica služi kao drenažna rupa koja čuva lokot od hrđanja. A budući da se voda uklanja prirodnim putem, unutrašnjost se neće smrznuti tijekom ekstremno niskih temperatura.

Foto: Dreamstime

7. Zašto su kvake mjedene

To što mnoge kuće i zgrade imaju mjedene kvake nije slučajno ili zbog izbora dizajna. U stvarnosti, studije su pokazale da mjed ubija klice i bakterije gotovo odmah nakon što dođu u dodir s kvakom. Ovaj jedinstveni fenomen naziva se "oligodinamički učinak", a bakar je poznat kao jedini tvrdi materijal koji se sam dezinficira. Dakle, umjesto da svaki dan dezinficirate kvake, možete jednostavno postaviti one od mjedi.

Foto: Dreamstime

8. Grebeni na kovanicama

Vratimo li se u povijest, vidjet ćemo da su mnogi ljudi rezali zlato i srebro iz kovanica i prodavali ih kako bi zaradili novac. Novčići su i dalje izgledali prilično isto i nitko nije mogao primijetiti razliku. Zbog toga su se počeli dodavati grebeni oko novčića. Na ovaj način, ako netko pokuša izrezati rubove, to će se vrlo lako primijetiti.

Foto: Photo by stevepb on Pixabay

9. Obojeni kvadratići na tubama paste za zube

Mnogi ljudi misle da različite boje označavaju sastojke različitih pasta za zube. Pretpostavljaju da svaka boja pokazuje jesu li korišteni sastojci prirodni ili kemijski (ili možda oboje). Međutim, to je jako daleko od istine jer ove boje nemaju takvo značenje. U stvarnosti, boje se tamo stavljaju kako bi pomogle svjetlosnim senzorima tijekom proizvodnje razumjeti gdje je donja strana kako bi se ispravno izrezala i zapečatila.

Foto: Pinterest

10. Strelica na pokazivaču goriva

Foto: Dreamstime

Kada imate vlastiti automobil, ova strelica vam ne treba da vam kaže na kojoj se strani nalazi spremnik goriva. Međutim, kada ste na odmoru i unajmite automobil, možda nećete biti svjesni te informacije. Zbog toga postoji ova mala strelica, kako bi znali kako najbolje pozicionirati svoj auto na benzinskoj postaji, piše Bright Side.

Najčitaniji članci