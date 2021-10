Yasmine Camilla (38), voditeljica projekata i kreatorica sadržaja iz Londona, ima problem s naručivanjem odjeće i online shoppingom jer se, kako kaže, ne može suzdržati, a zbog toga je upala i u dugove.

Kada nešto naruči i kada joj nekoliko dana kasnije stigne paket, srce joj poskoči od uzbuđenja. Ona sa srećom i radošću otvara pakete. Ovog tjedna naručila je tri paketa - ljuljačku od 2607 kuna za svoju djecu i čizme od 4346 kuna te odjeću.

- Tijekom karantene kupovala sam neke nepotrebne stvari. Tad mi nije trebala elegantna odjeća. Kada bi djeca otišla na spavanje, provela bih tri sata pregledavajući internetske trgovine. Trošila sam novac na stvari koje nikad nisam ni nosila - ispričala je Yasmine o svojim potrošačkim navikama.

Razvila je ovisnost o kupovini nakon što je izašla iz dugogodišnje veze 2019. godine kada je na kreditnoj kartici nagomilala dug od 330.323 kuna.

Prodala je i auto da plati dug

- Prije nego se moja veza završila i prije nego se pojavio Covid mogla sam potrošiti novac na sve što sam htjela. Rado bih potrošila 30 tisuća kuna na kreditnoj kartici za obiteljski odmor u Portugal i ne bih uopće razmišljala o tome kako ću to platiti. Tada sam imala dobar posao i uopće mi to nije bilo važno - nadodaje.

No, 2020. godina za Yasmine je bila vrlo teška, pa umjesto da je počela štedjeti, počela je trošiti, ponekad i tisuće funti dnevno unatoč tome što je njezin posao znatno pao otkad je počela pandemija pa je osam mjeseci bila u krizi.

Uspjela je održavati svoje račune za kućanstvo i stanarinu, ali zbog dosade naručivala je više nego ikad.

- Potrošila bih 4346 kuna na čizme. Bile su na rasprodaji, ali nikad ih nisam nosila i još su u kutiji. Kupovina 'naruči sada, plati kasnije' olakšala mi je stvari. Plaćanje na rate bilo mi je toliko isplativo tada - priča Yasmine.

Naručila je i sobni bicikl za 21 tisuću kuna.

- Vidjela sam to na društvenim mrežama i morala sam ga imati, ali nisam ga koristila puno i sada vješam odjeću na njemu - kaže.

- Voljela sam si naručiti i skupi sushi. Častila sam se i pizzom - govori Yasmine o kupovini.

U srpnju je Callum pitao može li imati svoju spavaću sobu, a ne dijeliti je sa sestrom, a Yasmine je počela smišljati koliko bi je koštalo prenamjena potkrovlja pa je shvatila da se zadužila 'preko glave'.

- Bila sam u šoku. Nisam znala što da radim. Bilo je to 330 tisuća kuna, to mi se činilo previše. Bio je to okidač - nadodaje.

Odmah je počela smanjivati dug ​​te je prodala svoj automobil Peugeot za 43 tisuće kuna. Prodala je i nešto odjeće, a odrekla se i naručivanja hrane te je smanjila račun za namirnice sa 4346 kuna mjesečno na 1303.

Do sada je isplatila 60.849 kuna duga i svoju priču redovito dijeli na TikToku.

- Mnogi su me napali zbog tolikog duga i zbog nemara, i bili su u pravu. Ali drugi su mi rekli da sam hrabra što to rješavam i stajem na vrijeme. Ponosna sam na sebe što sam se izvukla iz ovoga i nadam se da ću za dvije godine riješiti cijeli dug - govori Yasmine.

Istraživanja su pokazala da je oko pet posto Britanaca ovisno o kupovini - a 92 posto njih su žene.

- Znakovi problematičnog ponašanja uključuju pretjerano razmišljanje o kupovini, čestu kupovinu više nego što se može priuštiti i ulaganje vremena i energije u kupovinu, što negativno utječe na druga važna životna područja. Kupovina se može činiti bezopasnom jer se radi samo o odjeći, ali sve veći broj dokaza ukazuje na to da ovisnost o kupovini ima iste simptome ponašanja kao i ovisnost o kemikalijama, uključujući žudnju, povlačenje i gubitak kontrole - objasnila je psihologinja Sarah Gregg, piše The Sun.