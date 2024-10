Ovisnik o seksu: 'Spavao sam s mamom moje cure, sestrom od prijatelja, terapeutkinjom...'

Muškarac, koji je želio ostati anoniman, je otkrio da je spavao sa sestrom svog prijatelja, majkom svoje djevojke, pa čak i sa svojom terapeutkinjom. Kaže da si ne može pomoći jer je ovisnik o seksu.

Foto: 123RF

Ovaj 30-godišnjak je priznao da ne samo da je prevario svaku partnericu s kojom je ikada bio, već je to učinio i više puta. Ali to nije sve, on također gleda pornografiju i masturbira na poslu.

Muškarac je na društvenim mrežama otkrio svoju ovisnost o seksu, ostavivši mnoge u šoku. Objavljujući na Redditu, na temi r/relationship_advice, svoj post je naslovio - 'Biti ovisnik o seksu uništava mi život.'

Anonimni muškarac u objavi je priznao:

- Ja sam ovisnik o seksu. Seks je uvijek bio važan dio mog života. Imam novca i također prilično dobro izgledam... žene me dodaju na Instagram, razgovaraju sa mnom u barovima. Sviram nekoliko instrumenata, govorim pet jezika, puno putujem.. i prilično je zabavno biti u mojoj blizini... pa cure misle da sam zanimljiv.

No unatoč svom naizgled uspješnom načinu života, traži pomoć - 'potreban mi je savjet kako da se kontroliram'.

- Ja sam tip koji gleda porniće i masturbira na poslu. Kunem se da nisam loša osoba, ali to jednostavno ne mogu izbjeći - dodao je.

- Moji prijatelji misle da živim životom rock zvijezde... ali ne shvaćaju da s ovakvim načinom života postajem sve depresivniji... svi moji prijatelji su u ozbiljnim vezama, grade kuće, imaju financijsku stabilnost i djecu. Zavidim im. Oni imaju sjajne karijere, a ja sam zapeo zbog svoje ovisnosti - izjavio je.

Muškarac je otkrio da se, dok je bio samac, dobro nosio sa svojom ovisnošću o seksu, unatoč tome što je masturbirao četiri ili pet puta dnevno i spavao s dvije do tri različite žene tjedno.

Foto: 123RF

- Moram masturbirati kad se probudim i ne mogu spavati ako to ne radim. Tijekom moje prve veze uspio sam se kontrolirati tri mjeseca.. ali tada nisam mogao odoljeti djevojci koja me je napadala - sjeća se.

- To se događalo i u drugim vezama. Ne sviđa mi se ideja otvorenih veza, želim biti prosječan Joe i imati ženu i biti pristojan prema njoj. Živim u malom gradu, ali putujem zbog posla, pa sam odlučio spavati s raznim djevojkama samo kad putujem - izjavio je.

- Priznao je da bi upoznao seksualne partnere preko aplikacija za spojeve, kao što su Tinder i Bumble, te da je spavao s raznim ženama. Ponekad sam imao konobarice, službenice, stjuardese... svejedno... To me navelo da gledam više pornografije jer nisam mogao dobiti sav seks koji sam želio u svom rodnom gradu - iskren je.

- Na kraju sam odlučio angažirati eskort dame visoke klase... trošio sam 3 tisuće eura mjesečno na njih - sjeća se.

Osjeća se jadno, smatra da ga je njegova ovisnost dovela do bizarnih situacija.

Ne samo da je dobio razne spolno prenosive bolesti (STD), kao što su herpes, klamidija i gonoreja, već je i priznao: 'Varao sam sve svoje partnerice više puta... poslije mi je jako žao, ali jednostavno si ne mogu pomoći'.

- Izlazio sam s više djevojaka odjednom, čak sam upoznao njihove obitelji, no opet bi ih sve prevario. Bio sam s majkom prijatelja, sestrom prijatelja, ali kad sam bio s majkom djevojke to je uništilo moj odnos s njom, kao i njezin odnos s majkom - dodao je.

Foto: 123RF

- Uhvatila me kamera u mojoj zgradi, susjedi su se žalili na glasnu buku iz moje spavaće sobe koja se može čuti u hodniku dizala. Probao sam imati i terapeuta, još uvijek me sve to košta - naveo je.

- Prijatelji me ne razumiju, a neki od njih niti ne znaju da sam takav jer znam da ljudi ne žele biti u blizini nekoga poput mene. U svakom slučaju, sada sam upoznao djevojku koja ne zna za moju prošlost. Brižna je, puna ljubavi i želim se skrasiti s njom. Nemamo isti spolni nagon, ali ja je volim i želim se dobro ponašati prema njoj. Već sam učinio neke loše stvari nakon što sam je upoznao, ali osjećam se tako krivim i tužnim zbog toga - otkrio je.

Želi biti bolji, naveo je.

Korisnici Reddita savjetovali su mu da ode na ozbiljnu terapiju, piše The Sun.