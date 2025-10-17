Ovo je 10 najzdravijih namirnica na svijetu - Koliko ste ih probali?

Raznolika prehrana koja uključuje voće, povrće, orašaste plodove, sjemenke i meso ključna je za zdravlje i može značajno smanjiti rizik od ozbiljnih, kroničnih bolesti poput srčanih oboljenja, dijabetesa, tumora...
Sve je više dokaza da su uravnotežena prehrana i zdrav mikrobiom crijeva ključ ne samo tjelesnog, nego i mentalnog zdravlja te snažnog imuniteta. Ipak, iako ove namirnice imaju visoku nutritivnu vrijednost, nije preporučljivo oslanjati se isključivo na njih, raznolikost je temelj zdrave prehrane.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
1. BADEMI
Ocjena: 97/100
Najzdravija hrana na svijetu nije voće ni povrće, već orašasti plod. Bademi se nalaze na samom vrhu ljestvice, s impresivnih 97 bodova od mogućih 100.
Prepuni su mononezasićenih masnoća koje potiču zdravlje srca i pomažu u regulaciji dijabetesa. Sadrže antioksidanse, proteine, vlakna, te vitamine i minerale poput magnezija, vitamina E, bakra i mangana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. CHERIMOYA
Ocjena: 96/100
„Najzdravije voće na svijetu“ prema ovom istraživanju. Zelenkasta, u obliku stošca, s kremastim mesom koje se jede žlicom i često poslužuje rashlađeno poput pudinga.
Cherimoya je bogata antioksidansima, vlaknima, vitaminima i mineralima. Potiče imunitet, smanjuje upale i čuva zdravlje srca i očiju. Sadrži i flavonoide koji imaju antikancerogena svojstva.
| Foto: Wikipedia
3. CRVENA OCEANSKA RIBA (OCEAN PERCH)
Ocjena: 89/100
Dubokomorska riba poznata i kao „rockfish“, izuzetno je niskog sadržaja zasićenih masnoća. Izvrsni je izvor proteina, omega-3 masnih kiselina i minerala potrebnih za zdravlje srca i mozga.
| Foto: https://www.seaforager.com/
4. PLOSNATE RIBE
Ocjena: 85/100
Turbot, list, iverak, oslić i druge plosnate ribe obično ne sadrže živu, a bogate su omega-3 masnim kiselinama koje štite srce i jačaju moždane funkcije. Također su važan izvor vitamina D i B1.
| Foto: https://www.directseafoods.co.uk/
5. CHIA SJEMENKE
Ocjena: 85/100
Sitne crne sjemenke koje se lako dodaju jogurtu, smoothiejima ili pudinzima. Unatoč veličini, prepune su vlakana, proteina, fenolnih kiselina, vitamina i omega-3 masnih kiselina.
Sadrže i kofeinsku kiselinu, antioksidans koji pomaže u borbi protiv upala u tijelu.
| Foto: MAKI
6. SJEMENKE BUČE
Ocjena: 84/100
Jedan od najboljih biljnih izvora željeza i mangana. Bučine sjemenke, kao i one drugih tikvenjača, visoko su pozicionirane zbog svoje nutritivne gustoće i sadržaja zdravih masnoća.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. BLITVA
Ocjena: 78/100
Zeleno lisnato povrće iz obitelji cikle. Bogata je rijetkim betalainima s antioksidativnim svojstvima te vitaminima A, C, K i E. Visoka razina vitamina K doprinosi čvrstoći kostiju i pravilnom zgrušavanju krvi. Blitva također pomaže u stabilizaciji šećera u krvi.
| Foto: DREAMSTIME
8. SVINJSKA MAST
Ocjena: 73/100
Iznenađujuće, svinjska mast našla se na listi zahvaljujući visokom udjelu nezasićenih masnoća i omega-3 kiselina. Sadrži više „dobrih“ masnoća nego goveđi ili janjeći loj, a bogata je vitaminima B skupine i mineralima.
| Foto: Eskymaks
9. LISTOVI CIKLE
Ocjena: 70/100
Zeleni listovi koji rastu iznad korijena cikle nutritivno su iznimno vrijedni – sadrže mnogo vlakana, željeza, kalcija i vitamina A, C i K.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. CRVENI SNAPPER
Ocjena: 69/100
Cijenjena morska riba i treća najzdravija među vrstama ribe. Bogata omega-3 masnim kiselinama, selenom, magnezijem, vitaminima D i E te kalijem. Ipak, preporučuje se umjerenost jer može sadržavati tragove žive i toksina karakterističnih za ribe toplijih mora.
| Foto: 123RF