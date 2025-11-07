Ovo je 11 znakova da su vaši roditelji zaista usamljeni i tužni

Starenje donosi brojne izazove, a usamljenost i izolacija među njima su najteži. Stariji ljudi često se suočavaju s odvojenošću od obitelji, velikim životnim promjenama i gubitkom osjećaja vlastitog identiteta. Iako pred svojom djecom nastoje djelovati sretno, mali detalji u njihovom domu mogu otkriti da im je emocionalno teško, a prepoznavanjem tih znakova možemo im pomoći i potaknuti ih da više brinu o svom mentalnom zdravlju. U nastavku doznajte 11 znakova da su vam roditelji usamljeni. | Foto: 123RF