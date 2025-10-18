FOTO Evo koje hrvatsko selo je na listi najboljih sela svijeta za turiste - jeste li čuli za njega?

vjetska turistička organizacija u sklopu Ujedinjenih naroda, dodijelila je nagrade u kategoriji 'Najbolje turističko selo 2025.', a među 52 sela iz svih svjetskih regija, nagrađeni su i Kaštelir-Labinci, u Istarskoj županiji
Kaštelir-Labinci, smješteni u Istarskoj županiji, dobili su prestižnu nagradu UNWTO-a za “Najbolje turističko selo 2025.”. Nagrada ih svrstava među 52 sela iz svih svjetskih regija koja su prepoznata zbog svojih turističkih i kulturnih kvaliteta. Ovaj uspjeh predstavlja veliki globalni prestiž za lokalnu zajednicu i potvrđuje njihov dugogodišnji rad na održivom turizmu.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Kaštelir-Labinci, smješteni u Istarskoj županiji, dobili su prestižnu nagradu UNWTO-a za “Najbolje turističko selo 2025.”. Nagrada ih svrstava među 52 sela iz svih svjetskih regija koja su prepoznata zbog svojih turističkih i kulturnih kvaliteta. Ovaj uspjeh predstavlja veliki globalni prestiž za lokalnu zajednicu i potvrđuje njihov dugogodišnji rad na održivom turizmu. |
Foto: Instagram/togetherin_kl
Kaštelir-Labinci, smješteni u Istarskoj županiji, dobili su prestižnu nagradu UNWTO-a za “Najbolje turističko selo 2025.”. Nagrada ih svrstava među 52 sela iz svih svjetskih regija koja su prepoznata zbog svojih turističkih i kulturnih kvaliteta. Ovaj uspjeh predstavlja veliki globalni prestiž za lokalnu zajednicu i potvrđuje njihov dugogodišnji rad na održivom turizmu.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Program najboljih turističkih sela pokrenut je 2021. godine s ciljem unapređenja turizma u ruralnim područjima. Njime se želi očuvati prirodni krajolik, kulturna raznolikost i lokalne vrijednosti, ali i promicati kulinarske tradicije. Program također pruža međunarodnu platformu za razmjenu iskustava i dobrih praksi među različitim zajednicama.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Nagrade su dodijeljene 17. listopada 2025. u kineskom gradu Huzhou. Ukupno je nagrađeno 52 sela koja su odabrana između više od 270 prijava iz 65 država članica UNWTO-a. Ovo priznanje ističe globalni karakter programa i važnost međunarodnog prepoznavanja lokalnih inicijativa u turizmu.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Stručna komisija UNWTO-a ocjenjivala je devet elemenata, uključujući kulturne i prirodne resurse, ekonomsku i socijalnu održivost, infrastrukturu, sigurnost te razvoj turizma i integraciju lanca vrijednosti. Ocjenjivanje je detaljno i zahtjevno, što dodatno naglašava vrijednost nagrade. Za Kaštelir-Labince, četiri od tih elemenata već su bila zadovoljena 2021. godine prilikom ulaska u program.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Kaštelir-Labinci prolazili su kroz višegodišnji proces razvoja pod mentorstvom UNWTO-a. Proces je uključivao edukaciju, razmjenu iskustava i primjenu dobrih praksi iz drugih sela svijeta. Ova podrška omogućila je selu da unaprijedi turističke kapacitete i postane prepoznatljiva destinacija na globalnoj razini.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Program je omogućio Kaštelir-Labincima da se razvijaju kao destinacija specifična po autohtonom ruralnom turizmu. Ključni cilj je bio povezati poljoprivredu s turizmom i ponuditi raznovrsne sadržaje prilagođene različitim posjetiteljima. Time se ističe kulturna autentičnost sela i njegov doprinos očuvanju tradicije.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Više od polovice stanovnika Kaštelira-Labinaca bavi se poljoprivredom, a lokalni OPG-ovi ključni su u oblikovanju turističke ponude. Bogata gastronomska i proizvodna ponuda postala je nadaleko poznata, što doprinosi privlačenju turista. Turizam i poljoprivreda zajedno stvaraju održiv model razvoja sela, zadržavajući lokalni identitet i tradiciju.
| Foto: Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Eva Solar
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl
Foto Instagram/togetherin_kl