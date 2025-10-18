Obavijesti

FOTO Evo koje hrvatsko selo je na listi najboljih sela svijeta za turiste - jeste li čuli za njega?

vjetska turistička organizacija u sklopu Ujedinjenih naroda, dodijelila je nagrade u kategoriji 'Najbolje turističko selo 2025.', a među 52 sela iz svih svjetskih regija, nagrađeni su i Kaštelir-Labinci, u Istarskoj županiji
Kaštelir-Labinci, smješteni u Istarskoj županiji, dobili su prestižnu nagradu UNWTO-a za “Najbolje turističko selo 2025.”. Nagrada ih svrstava među 52 sela iz svih svjetskih regija koja su prepoznata zbog svojih turističkih i kulturnih kvaliteta. Ovaj uspjeh predstavlja veliki globalni prestiž za lokalnu zajednicu i potvrđuje njihov dugogodišnji rad na održivom turizmu. | Foto: Instagram/togetherin_kl
