Ovo je jedini ispravni način kako obrisati svoju stražnjicu!

Svi obavljaju veliku nuždu, no mnogi ne brišu stražnjicu kako treba. Premda je korištenje toaleta za nas svakodnevna radnja o kojoj previše ne razmišljamo, pogrešan način brisanja može dovesti do infekcije mokraćnog sustava ili pak pogoršati postojeće rektalne probleme, kao što su hemeroidi i analne pukotine.

Kako pravilno obrisati stražnjicu

Najbolji način brisanja stražnjice je od naprijed prema natrag.

- Brisanje sprijeda prema natrag smanjuje mogućnost širenja bakterija iz anusa u uretru, cijev koja povezuje mjehur s otvorom kroz koji urin izlazi izvan tijela - pojašnjava za The Healthy gastroenterolog Niket Sonpal.

Prema doktoru Sonpalu, nije važno sjedite li ili stojite dok se brišete, no ipak članak u časopisu Journal of Clinical Gastroenterology and Hepatology Research sugerira da je bolje ipak sjediti jer se time postiže bolji pristup anusu. Ako vam je zbog nedostatka pokretljivosti teško posegnuti kroz noge ili oko stražnjice kako biste se obrisali sprijeda prema natrag, postoje pomagala koja pomažu u brisanju na toaletu - to su dugački štapići napravljeni da drže toaletni papir i pomognu osobama s ograničenom pokretljivošću kako bi se obrisali nakon odlaska u WC.

Posljedice nepravilnog brisanja stražnjice

Ako se brišete straga prema naprijed, posljedice ovise o genitalijama. Naime, ženama takav način brisanja može lako prenijeti bakteriju iz anusa u uretru ili vaginalni otvor.

- Bakterije koje ulaze u bilo koju od ovih rupa mogu dovesti do infekcija urinarnog trakta, gljivičnih infekcija kao i drugih oblika zaraznog bakterijskog vaginitisa - otkriva Sonpal.

Zato bi se žene uvijek trebale brisati naprijed prema natrag dok je takvo pravilo manje važno za muškarce - njima je anus mnogo dalje od uretre pa je mogućnost za proširenjem bakterija u tijelo rijetka.

Ostali savjeti u vezi brisanja stražnjice

Ako imate proljev budite nježni jer je koža oko anusa izuzetno tanka i lako se može nadražiti. Umjesto brisanja, područje anusa operite pod tušem mlakom vodom ili koristite bide. Međunarodna zaklada za gastrointestinalne poremećaje također preporučuje bidee i namakanje s toplom vodom, bez sapuna. No, trebate li se ipak obrisati, koristite mekani toaletni papir i nježno brišite sprijeda prema natrag. Vazelin na koži u predjelu anusa također može pomoći kod iritacije i zadržava vlagu.

- Najveći pokazatelj preagresivnog brisanja je analna fisura ili pukotina unutar sluznice anusa - objašnjava doktor Sonpal.

Jedan od znakova da imate analnu pukotinu je svijetlo crvena krv na toaletnom papiru nakon brisanja, no imajte na umu da krv u stolici može biti znak i drugih problema, poput hemeroida ili pak nečeg ozbiljnijeg.

Potražite dvoslojni toaletni papir

Kako doktor Sonpal tvrdi, troslojni toaletni papir najtrajniji je i najuporniji materijal. Uz to, postoji manja vjerojatnost da će se raspasti tijekom brisanja, što ujedno štiti prste od bilo kakvih neugodnih iznenađenja. Osim toga, njegove role ne ponestaju tako brzo kao druge, tanje vrste. Ako se područje oko anusa lako iritira, potražite toaletne papire koji u svom nazivu nose 'udoban' ili 'osjetljiv'.

Izbjegavajte vlažne maramice

- Trebalo bi izbjegavati vlažne maramice jer su mnoge od njih napravljene od otrovnih kemikalija koje mogu uzrokovati osipe i iritaciju kože - tvrdi Sonpal.

Isto tako, vlažne maramice održavaju kožu oko anusa vlažnom što je pogodno za razmnožavanje bakterija. Nisu niti ekološki prihvatljive jer im je potrebno dulje vrijeme da se razgrade i mogu začepiti cijevi.

Razgovarajte sa svojim liječnikom

Premda se čini jednostavno, brisanje može uzrokovati neugodne nuspojave ukoliko to činite pogrešno. Kao što je već spomenuto, najbolje se nježno brisati sprijeda prema natrag, minimalno vrijeme koristeći meki toaletni papir ili pak bide. Ukoliko osjećate da patite od bilo kakvih simptoma povezanih s nepravilnim brisanjem, javite se liječniku kako bi ste dobili adekvatno liječenje.